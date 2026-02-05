১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ : দশমবাৰৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে আফগানিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
হায়দৰাবাদ: এৰন জৰ্জৰ শতক আৰু অধিনায়ক আয়ুষ মাত্ৰে আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অৰ্ধশতকৰ বাবেই ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট দলটোৱে মাত্ৰ ৪২ অভাৰতে ৩১১ ৰাণৰ লক্ষ্যত সহজে উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হয় । এই জয়েৰে ভাৰতে দশমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । ভাৰতীয় যুৱ দলটোৱে এইপৰ্যন্ত ৫ বাৰকৈ ট্ৰফী অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এৰন জৰ্জে ১৫ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰ সহায়ত ১০৪ টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছে ১১৫ ৰাণ । মাত্ৰেই ৫৯ টা বলত ৬২ ৰাণ আৰু বৈভৱে ৩৩ টা বলত ততাতৈয়াকৈ ৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ বৈভৱৰ ইনিংছটোত আছিল ৯ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছয় ৷
প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক ২৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভাৰতে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব । ৬ ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে হাৰাৰে স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল মেচখন ।
মেচৰ আৰম্ভণিতে আফগানিস্তানৰ অধিনায়ক মেহবুব খানে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত ৫০ অভাৰত ৪ উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ৩১০ ৰাণ ৷
হাৰাৰে স্প’ৰ্টছ ক্লাবত খেলা এই মেচখনত দুজনকৈ আফগান বেটছমেনে শতক অৰ্জন কৰে । ফাইছাল শ্বিনোজাদাই ৯৩ টা বলত ১১০ ৰাণ আৰু উজাইৰুল্লাহ নিয়াজাইয়ে ৮৬ টা বলত ১০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তৃতীয় উইকেটৰ যুটিত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে ১৪৮ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি দলটোক ৩১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ।
আনহাতে, ওছমান সাদাতে ৩৯ ৰাণ, খালিদ আহমদজাই ৩১ ৰাণ, আজিজুল্লাহ মিয়াখিলে ১২ ৰাণ আৰু আব্দুল আজিজে অপৰাজিত ৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ দীপেশ দেৱেন্দ্ৰন আৰু কনিষ্ক চৌহানে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক সফল বলাৰত পৰিণত হয় ৷
প্ৰতিযোগিতাখনত অপ্ৰতিৰোধ্য ভাৰত
আয়ুষ মাত্ৰে নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোৱে এই পৰ্যন্ত বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই প্ৰতিখন মেচতে জয়লাভ কৰিছে । নীলা দলটোৱে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ছয় উইকেটত জয়লাভ কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰপাছত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ১৮ ৰাণৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়ৰ অভিলেখ গঢ়িছিল ৷ আনহাতে, নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰি গ্ৰুপ বি-ৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ভাৰতে । ইয়াৰ পিছতে ছুপাৰ ছয়ত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি ভাৰতে আয়োজক জিম্বাব’ৱে আৰু চিৰবৈৰী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ।
আফগানিস্তানৰ প্ৰদৰ্শনো আছিল উন্নত
আনহাতে আফগানিস্তানে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ২৮ ৰাণৰ জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰি পাছত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু তাঞ্জানিয়াক পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডি-ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল । মেহবুব খানৰ নেতৃত্বত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে চাৰি উইকেটত পৰাস্ত হৈ ছুপাৰ ছয়ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ১৯১ ৰাণৰ বৃহৎ জয়ৰে দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকেও ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল ।
দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
ভাৰত অনুৰ্ধ্ব-১৯
এৰন জৰ্জ, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, আয়ুস মাত্ৰে(অধিনায়ক), বেদান্ত ত্ৰিবেদী, বিহান মালহোত্ৰা, অভিজ্ঞান কুণ্ডু(উইকেটৰক্ষক), আৰ এছ অম্বৰীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান পেটেল, হেনিল পেটেল আৰু দীপেশ দেৱেন্দ্ৰন ।
আফগানিস্তান অনুৰ্ধ্ব-১৯
ওছমান ছাদাত, খালিদ আহমদজাই, ফৈজাল শ্বিনোজাদা, উজাইৰুল্লাহ নিয়াজাই, মেহবুব খান (অধিনায়ক/উইকেটৰক্ষক), আজিজুল্লা মিয়াখিল, আব্দুল আজিজ, খাতিৰ ষ্টানিকজাই, ৰুহুল্লাহ আৰব, নুৰস্তানি ওমৰজাই আৰু ৱাহিদুল্লা জাদ্ৰান ।
