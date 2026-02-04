অনূৰ্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ: দ্বিতীয় ছেমি ফাইনেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আফগানিস্তানৰ দৃঢ়তাপূৰ্ণ আৰম্ভণি
১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত আফগানিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
Published : February 4, 2026 at 2:43 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল বুধবাৰে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে । ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টছত জয়লাভ কৰি আফগানিস্তানে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । আফগানিস্তানৰ অধিনায়ক মেহবুব খানে কয় যে পিটচ বেটিং অনুকূল হিচাপে বিবেচনা কৰি তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই ছেমিফাইনেলৰ বিজয়ী দলটোৱে যুৱ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানে ১৪ অ'ভাৰত এক উইকেটৰ বিনিময়ত ৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
টিনো মাৱোয়ো আৰু এড ৰেইনছফৰ্ডৰ পিটচৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰে যে এই পিটচত বল সুন্দৰভাৱে বেটলৈ আহিব আৰু এখন উচ্চ স্ক’ৰৰ মেচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অধিনায়কৰ বক্তব্য
আয়ুস মাত্ৰে : টছৰ সময়ত ভাৰতীয় যুৱ দলৰ অধিনায়ক আয়ুস মাত্ৰেয়ে কয়, "টছত সঁচাকৈয়ে সুখী । উইকেটো ভাল দেখা গৈছে । আমাৰ ল’ৰাসকলে সঁচাকৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু খেলপথাৰত যি মনোভাব দেখুৱাইছে সেয়া সঁচাকৈয়ে উজ্জ্বল । আমি মাত্ৰ আজি অতি সৰল ক্ৰিকেট খেলিব লাগিব আৰু আমাৰ অন্তৰ্নিহিত খেল খেলিব লাগিব । আমি একেটা দলৰে অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ ।"
মেহবুব খান : আনহাতে, টছত জয়ী হৈ আফগানিস্তানৰ অধিনায়কে কয়, "আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিম । বেটিঙৰ বাবে পিটচ ভাল দেখা গৈছে । গতিকে আমি বেটিং কৰিব বিচাৰোঁ । ফৈজাল খান বৰ ভাল বেটছমেন । দলৰ হৈ তেওঁ অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । এই মেচখনৰ বাবে আমি ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আৰু আশাকৰোঁ আমি ফাইনেলতো প্ৰৱেশ কৰিম । বেটিঙৰ বাবে এই উইকেট ভাল আৰু ই বলাৰসকলৰ বাবেও কিছু সহায়ক আগবঢ়াব ।"
মূল একাদশ
ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ : এৰন জৰ্জ, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, আয়ুস মাত্ৰে (অধিনায়ক), বেদান্ত ত্ৰিবেদী, বিহান মালহোত্ৰা, অভিজ্ঞান কুণ্ডু (উইকেটৰক্ষক), আৰ এছ অম্বৰীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান পেটেল, হেনিল পেটেল, দীপেশ দেৱেন্দ্ৰন ।
আফগানিস্তান অনূৰ্ধ্ব-১৯ : ওছমান ছাদাত, খালিদ আহমদজাই, ফৈজাল শ্বিনোজাদা, উজাইৰুল্লাহ নিয়াজাই, মেহবুব খান (অধিনায়ক/উইকেটৰক্ষক), আজিজুল্লা মিয়াখিল, আব্দুল আজিজ, খাতিৰ ষ্টানিকজাই, ৰুহুল্লাহ আৰব, নূৰস্তানী ওমৰজাই, ৱাহিদুল্লা জাদ্ৰান ।