পঞ্চম এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২২ ৰাণত বিজয়ী ভাৰত, ৩-১ ৰ ব্যৱধানত শৃংখলা জয়

পঞ্চম এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২২ ৰাণত বিজয়ী ভাৰত, ৩-১ ৰ ব্যৱধানত শৃংখলা জয়
পঞ্চমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত নিউজীলেণ্ড ৷ কিৱি বাহিনীক ২২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি শৃংখলা দখল কৰে ভাৰতে ৷
Published : November 15, 2026 at 4:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ পঞ্চম তথা অন্তিমখন মেচত ভাৰতৰ জয় ৷ নিউজীলেণ্ডক ২২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে এদিনীয়া শৃংখলাটোত ৩-১ ৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ৷ দেওবাৰে নিউজীলেণ্ডৰ অ’ভেলত অনুষ্ঠিত পঞ্চমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতীয় বলাৰৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে নিউজীলেণ্ডক ২২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি শৃংখলা দখল কৰে ৷
টচত জিকি নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰি ৪২.১ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায় ২০৯ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰে ৷ আজিৰ মেচখনতো বিৰাট-ৰোহিতে অনুৰাগীক হতাশ কৰে ৷ ৰোহিতে ৭ আৰু কোহলীয়ে মাত্ৰ ৫ ৰাণ কৰি আউট হোৱাৰ পাছতে ভাৰতীয় বেটিং অৰ্ডাৰ তাচপাতৰ দৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
A series victory to savour 🥳 #TeamIndia clinch a thriller at the Bay Oval to take the #NZvIND ODI series 3️⃣-1️⃣ 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC https://t.co/aAwPMyBykt— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
কিন্তু ভাৰতৰ হৈ অক্ষৰ পেটেলৰ ৪৬ ৰাণ আৰু ঈশান কিষাণৰ ৪৬ ৰাণৰ সহায়ত ৪২.১ অভাৰত ভাৰতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায় ২০৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইফালে নিউজীলেণ্ডৰ হৈ মিচেল ছেণ্টনাৰ আৰু জেকব ডাফিয়ে ৩ টাকৈ উকেইট দখল কৰে ৷
ভাৰতে বান্ধি দিয়া সহজ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ নিউজীলেণ্ডে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ৷ ২০৯ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ৪৮.১ অভাৰত নিউজীলেণ্ডে মাত্ৰ ১৮৭ ৰাণতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায় ৷ ফলত ২২ ৰাণত ভাৰতে জয়লাভ কৰে ৷ নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ডীন ফক্সক্ৰফ্ট সৰ্বাধিক ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইফালে ভাৰতৰ হৈ বেগী বলাৰ অৰ্শদীপ সিঙে তিনিটা, অক্ষৰ পেটেল আৰু মহম্মদ চিৰাজে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
অৰ্শদীপ সিঙে 'প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ'ৰ খিতাপ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গুৰনুৰ ব্ৰাৰক 'প্লেয়াৰ অৱ দ্যা চিৰিজ'ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিশোধ পূৰণ; ১৯ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ খিতাপ দখল