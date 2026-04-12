আই আই টি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন, প্ৰায় ৪০০০ দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ

আই আই টি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন, প্ৰায় ৪০০০ দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ
আই আই টি গুৱাহাটীয়ে দেওবাৰে 'বাৰ্ষিক টেকন'-মেনেজমেণ্ট ফেষ্টিভেল’ৰ ২৮ সংখ্যক 'টেকনিচ'ৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰে ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' ।
Published : April 12, 2026 at 11:54 AM IST
গুৱাহাটী: ‘গুণগত শিক্ষাৰ বাবে দৌৰ’ (Run for Quality Education) শীৰ্ষক থীম লৈ আই আই টি গুৱাহাটীয়ে আয়োজন কৰা 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন'ত ভাগ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিযোগীয়ে । দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গ'ল বিভিন্ন স্তৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰীক । আই আই টি গুৱাহাটীয়ে দেওবাৰে 'বাৰ্ষিক টেকন'-মেনেজমেণ্ট ফেষ্টিভেল’ৰ ২৮ সংখ্যক 'টেকনিচ'ৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰে ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' । ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই হাফ মাৰাথনৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত আয়োজক সমিতিৰ আহ্বায়ক উদয় ইংলেই কয়, "গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন দুটা প্ৰাথমিক শাখাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ইয়াৰে ২১ কিলোমিটাৰৰ 'গ্ল'ৰী ৰাণ' প্ৰতিযোগিতাত অভিজ্ঞ দৌৰবিদে অংশ গ্ৰহণ কৰে । এই শাখাত প্ৰায় ৭০০ প্ৰতিযোগীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । সেইদৰে ছয় কিলোমিটাৰৰ 'স্পিৰিট ৰাণ' সকলোৰে বাবে মুকলি আছিল । এই শাখাত প্ৰায় ৩৫০০ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । এইবাৰৰ থীম হৈছে ‘গুণগত শিক্ষাৰ বাবে দৌৰ’ (Run for Quality Education) ।"
উল্লেখ্য যে ২১ কিলোমিটাৰৰ 'গ্ল'ৰী ৰাণ' প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে পঞ্জীয়ন মাচুল আছিল ৪৯৯ টকা আৰু ছয় কিলোমিটাৰৰ 'স্পিৰিট ৰাণ'ৰ বাবে অংশ গ্ৰহণ বিনামূলীয়া আছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ দুয়োটা শাখাতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথকে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰাসকলক নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সেইদৰে 'গ্ল'ৰী ৰাণ'ত অংশ গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীকে প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু মেডেল প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে 'স্পিৰিট ৰাণ'ত অংশ গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগীসকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনত তাৰকা দৌৰবিদ হিচাপে বিনোদ পাটগিৰি, নবীন ডাগাৰ আৰু হিমা চেত্ৰীৰ দৰে প্ৰসিদ্ধ খেলুৱৈয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰে । এইবাৰৰ গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনত মুঠ ২.৫ লাখ টকাৰ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় । দুটা শিতানত আয়োজন কৰা মাৰাথনত পেছাদাৰী খেলুৱৈ, অপেশাদাৰী দৌৰবিদ, শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি বিভিন্ন বয়সৰ আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ লোকে অংশ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে 'টেকনিচ'ৰ ২৮ সংখ্যক সংস্কৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান, প্ৰতিযোগিতা, কৰ্মশালা আৰু বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । প্ৰত্যেক বছৰে আয়োজন কৰা গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ দৌৰবিদক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ দৌৰবিদে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যিটো দেশৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োজিত বৃহৎ মাৰাথন ৰূপে পৰিগণিত হৈছিল ।
এই বছৰ আয়োজন কৰা হাফ মাৰাথনত দুটা শিতানত চাৰি সহস্ৰাধিক দৌৰবিদে অংশ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনে সজাগতা আৰু সম্প্ৰদায়ক অনুপ্ৰাণিত কৰা এটা বিশেষ বিষয়বস্তুক থীম হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ।
বিগত বৰ্ষৰ থীম আছিল 'Run for a Healthier Society' আৰু 'Run for a cleaner Tomorrow' ৷ এইবাৰৰ গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ থীম হৈছে 'Run for Quality Education'৷ ইফালে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ পূৰ্বে টিম টেকনিচে অনাথ আশ্ৰমত অনুদান অভিযান চলোৱাৰ লগতে শিশুসকলৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় কিতাপ আৰু অন্যান্য শিক্ষামূলক সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।
এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে 'টেকনিচ'-এ শিক্ষাক সহায় কৰাৰ লগতে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ মিডিয়া পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত আছিল ইটিভি ভাৰত ।
লগতে পঢ়ক: সৰুসজাইত ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' প্ৰতিযোগিতা, পাঁচ হাজাৰ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা