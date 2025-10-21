ETV Bharat / sports

চমাৰী আথাপাথ্থুৰ ইতিহাস, বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ বাংলাদেশ

ছেমি ফাইনেলৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে শ্ৰীলংকাই ৷ ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইংলেণ্ডে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

ICC WOMENS WORLD CUP 2025
শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চমাৰী আথাপাথ্থু (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ ২১ সংখ্যক খেলখন সোমবাৰে শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । শ্ৰীলংকাই এই মেচখনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ৭ ৰাণত জয়লাভ কৰে ৷ বাংলাদেশক ২০২ ৰাণৰ বান্ধি দিয়াৰ পিছত দলটোক ৫০ অভাৰত ১৯৫ ৰাণত বান্ধি ৰাখে শ্ৰীলংকাই ৷

প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ বাংলাদেশ

এই জয়ৰ লগে লগে শ্ৰীলংকাই বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ৷ আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বাহিৰ হোৱা প্ৰথমটো দলত পৰিগণিত হৈছে বাংলাদেশ ।

কোন হ’ব ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থটো দল ?

চলিত আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ অন্তিম চাৰিৰ যুঁজত এতিয়া নামি পৰিছে ভাৰত, নিউজিলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকা ৷ লীগ পৰ্যায়ৰ শেষত পইণ্ট তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰা দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থটো দলত পৰিগণিত হ’ব । এই মেচত পাকিস্তানৰ অধিনায়ক চমাৰী আথাপাথ্থুৱে ইতিহাস ৰচনা কৰি গঢ়ে এক ডাঙৰ অভিলেখ ৷ ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইংলেণ্ডে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

চমাৰী আথাপাথ্থুৰ ইতিহাস

শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চমাৰী আথাপাথ্থুৱে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত ৪৬ ৰাণৰ ইনিংছৰে ৪০০০ এদিনীয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শ্ৰীলংকাৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰত পৰিগণিত হৈছে । এই খেলখনত ৬ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে ৪৩ টা বলত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে । তেওঁক আউট কৰে ৰাবেয়া খানে ।

৩৫ বছৰীয়া এইগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে ৪ হাজাৰ এদিনীয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰিছে ৷ বৰ্তমানলৈকে এই কৃতিত্বৰ কাষ চাপিব পৰা নাই শ্ৰীলংকাৰ আন কোনো মহিলা ক্ৰিকেটাৰ । এই ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শশীকলা সিৰিৱৰ্ধন(২,০২৯ এদিনীয়া ৰাণ) ৷

বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়কগৰাকীক এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন আছিল মাথোঁ এক ৰাণৰ ৷ তেওঁ মহিলাৰ এদিনীয়াত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা একমাত্ৰ চতুৰ্থ এছিয়ান আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ২০ সংখ্যক মহিলা বেটছমেন ৷

