চমাৰী আথাপাথ্থুৰ ইতিহাস, বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ বাংলাদেশ
ছেমি ফাইনেলৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে শ্ৰীলংকাই ৷ ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইংলেণ্ডে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
Published : October 21, 2025 at 12:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ ২১ সংখ্যক খেলখন সোমবাৰে শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । শ্ৰীলংকাই এই মেচখনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ৭ ৰাণত জয়লাভ কৰে ৷ বাংলাদেশক ২০২ ৰাণৰ বান্ধি দিয়াৰ পিছত দলটোক ৫০ অভাৰত ১৯৫ ৰাণত বান্ধি ৰাখে শ্ৰীলংকাই ৷
প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ বাংলাদেশ
এই জয়ৰ লগে লগে শ্ৰীলংকাই বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ৷ আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বাহিৰ হোৱা প্ৰথমটো দলত পৰিগণিত হৈছে বাংলাদেশ ।
Sri Lanka keep #CWC25 semis hopes alive with a stunning win over Bangladesh 🔥#SLvBANhttps://t.co/8Tn4AeBuzh— ICC (@ICC) October 20, 2025
কোন হ’ব ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থটো দল ?
চলিত আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ অন্তিম চাৰিৰ যুঁজত এতিয়া নামি পৰিছে ভাৰত, নিউজিলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকা ৷ লীগ পৰ্যায়ৰ শেষত পইণ্ট তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰা দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থটো দলত পৰিগণিত হ’ব । এই মেচত পাকিস্তানৰ অধিনায়ক চমাৰী আথাপাথ্থুৱে ইতিহাস ৰচনা কৰি গঢ়ে এক ডাঙৰ অভিলেখ ৷ ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইংলেণ্ডে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
An epic comeback from Sri Lanka to clinch a #CWC25 thriller against Bangladesh 🙌#SLvBAN 📝: https://t.co/NmT86JcsTL pic.twitter.com/kbs7rheq7U— ICC (@ICC) October 20, 2025
চমাৰী আথাপাথ্থুৰ ইতিহাস
শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চমাৰী আথাপাথ্থুৱে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত ৪৬ ৰাণৰ ইনিংছৰে ৪০০০ এদিনীয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শ্ৰীলংকাৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰত পৰিগণিত হৈছে । এই খেলখনত ৬ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে ৪৩ টা বলত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে । তেওঁক আউট কৰে ৰাবেয়া খানে ।
First 🇱🇰 women's cricketer to hit the milestone 👏— ICC (@ICC) October 20, 2025
Another trailblazing feat for skipper Chamari Athapaththu 🙌
Watch #SLvBAN LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/mUKkjMAfBw
৩৫ বছৰীয়া এইগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে ৪ হাজাৰ এদিনীয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰিছে ৷ বৰ্তমানলৈকে এই কৃতিত্বৰ কাষ চাপিব পৰা নাই শ্ৰীলংকাৰ আন কোনো মহিলা ক্ৰিকেটাৰ । এই ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শশীকলা সিৰিৱৰ্ধন(২,০২৯ এদিনীয়া ৰাণ) ৷
বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়কগৰাকীক এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন আছিল মাথোঁ এক ৰাণৰ ৷ তেওঁ মহিলাৰ এদিনীয়াত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা একমাত্ৰ চতুৰ্থ এছিয়ান আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ২০ সংখ্যক মহিলা বেটছমেন ৷
