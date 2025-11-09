ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ জয়ৰ সেই মুুহুৰ্ত এক বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ : উমা ছেত্রী

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ অসম গৌৰৱ উমা ছেত্ৰীক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন । ৫১ লাখ টকাৰ অনুদান অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ।

UMA CHETRY
উমা ছেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: বিশ্বকাপ জয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ অসম গৌৰৱ উমা ছেত্ৰীক দেওবাৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত এ চি এৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উপৰি বিভিন্ন ক্ৰীড়া সন্থা আৰু সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বকাপ জয় কৰি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিত লন শইকীয়া উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে উমা ছেত্রীক সম্বৰ্ধনা জনায় । এই অনুষ্ঠানটোত বিশ্বজয়ী ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ৫১ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হয় ।

উমা ছেত্ৰীক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি উমা ছেত্রীয়ে কয়, "সকলোৱে মোক বহুত সহায় কৰিছে । সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । অসম ক্ৰিকেট সন্থাকো মই ধন্যবাদ জনাইছো । বৰ্তমান কিছু ব্যস্ততা আছে ।"

বিশ্বকাপ জয়ৰ সেই মুহূৰ্তৰ প্ৰসংগত উমা ছেত্রীয়ে কয়, "সেইটো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো । সেইটো মোৰ বাবে এক বুজাব নোৱাৰা বিশেষ মুহূৰ্ত আছিল । কাৰণ আমি বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছিলো । অধিনায়কে ধৰা সেই কেচটোৰ মুহুৰ্তৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো ।"

মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা:

প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি উমাই কয়, "আমাৰ প্ৰশিক্ষক যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আৰু বহুত ভাল । তেওঁ টীমক বহুত সহযোগ কৰে আৰু উৎসাহ যোগায় । আমাৰ হাৰা-জিকাক তেওঁ মেটাৰ নকৰে । তেওঁ সদায় আমাৰ টীমৰ লগত একেলগে জড়িত হৈ থাকে । মোৰ টীমে মোক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছিল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ইমান দৰ্শকৰ ভিৰৰ মাজত খেলিছিলো । তেওঁলোকে মোৰ লগত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু মোক উৎসাহিত কৰিছিল । মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা ।"

Uma Chetry honored by Assam Cricket Association
উমা ছেত্ৰীক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)

উমা অসমৰ ক্ৰীড়াৰ আইকন : দেৱজিত শইকীয়া

ইফালে, সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিত লন শইকীয়াই কয়, "উমা ছেত্রী অসমৰ গৌৰৱ । উমা অসমৰ ক্ৰীড়াৰ আইকন । উমাক দেখি আমাৰ সকলোৱে উৎসাহিত হ'ব লাগিব । উমা ছেত্রী, ৰিয়ান পৰাগ অসমৰ আইডল । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দুজন ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া পাবলৈ ৭৫ বছৰ ৰ'ব লগা হৈছে । বিতৰ্ক কৰি থকা সকলে নাজানে উমাই বিশ্বকাপত কেইখন খেল খেলিলে । দুখন খেল খেলিছে । বিতৰ্ক কৰি থকা কথাবোৰ আচলতে সৰু কথা আৰু আমি এইবোৰত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব নালাগে । আমি উমাৰ খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । উইকেট কিপিং এটা কঠিন পজিচন । ভাৰতীয় টীমটোৱে উমাৰ ওপৰত আশা কৰিয়েই বিশ্বকাপত ৰাখিছে । তাৰ বাবে উমা ধন্যবাদৰ পাত্র । এইবোৰ সৰু সৰু কথা গোৰ্খা হয় নে নহয় ।"

"অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগত নেপালৰ সম্পৰ্কৰ কথা বহুতে নাজানে । নেপালৰ নেচনেল 'এ' টীমটোক আনি আমি গুৱাহাটীত পাঁচখন টি-টুৱেণ্টি মেচ খেলাইছিলো । নেপালৰ ক্ৰিকেট বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে । ভাৰতত ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া বিশ্বকাপ টি-টুৱেণ্টিৰ বাবে নেপাল কোৱালিফাই হৈছে । বিতৰ্ক কৰি থকাসকলে নাজানে যে অসম আৰু নেপালৰ মাজৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে । এইটোকে ক'ব খোজো যে কাষ্ট, কমিউনিটি, ৰিলিজিয়ন আদি লৈ তুলনা কৰিব নালাগে । উমা হৈছে অসমৰ গৌৰৱ । আমাক ভাগ ভাগ কৰিব নালাগে । আমি একে" - বি চি চি আইৰ সচিবগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।

সপোন সাৰ্থক কৰিলে উমাই : তৰংগ গগৈ

অনুষ্ঠানটোত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ । আমাৰ সপোন সাৰ্থক কৰিলে উমা ছেত্রীয়ে । আমি আজি গৌৰৱ কৰিছো । আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱতীৰ বাবে উমা ছেত্রী উদাহৰণ ।"

Uma Chetry honored by Assam Cricket Association
উমা ছেত্ৰীক অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)

কোনো বিতৰ্ক হ'ব নালাগে :

ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কান্ধুলিমাৰীৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা বিশ্বজয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা উমা ছেত্রীৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰশিক্ষক ৰাজা ৰহমানে কয়, "সুন্দৰ এটা অনুভৱ, ক'বলৈ ভাষা নাই । উমাক লৈ আজি মই বহুত সুখী । মোৰ এটাই আশা যে উমাই এই ধাৰাটো বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব । ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যাব লাগিব । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই উমাৰ বাবে যথেষ্টখিনি কৰি আছে । মই ভাবো কোনো বিতৰ্ক হ'ব নালাগে । ইয়াত জাত-পাত তথা ধৰ্মৰ কথা আহিব নালাগে । উমা ছেত্রী অসমীয়া হিচাপে আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰিব লাগে । উমা বহু দূৰ আগুৱাই যাব লাগিব । গতিকে অযথা বিতৰ্ক কৰিব নালাগে । আমি আশা কৰিম যাতে ভৱিষ্যতে উমা ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হয় ।"

ইটিভি ভাৰত অসম
BCCI
অসম ক্ৰিকেট সন্থা
ASSAM PRIDE UMA CHETRY
UMA CHETRY

