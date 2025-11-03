ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ বিজয়ী টীম ইণ্ডিয়ালৈ ৫১ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ঘোষণা বি চি চি আইৰ

দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৫২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি ৰচিছিল ইতিহাস ৷

ICC WOMENs WORLD CUP 2025
বিশ্বকাপৰ খিতাপ বিজয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰৰ দলটো (PTI)
Published : November 3, 2025 at 10:50 PM IST

মুম্বাই: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ লন শইকীয়াই আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে ঘোষণা কৰে ৫১ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ । ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে দেওবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৫২ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয়ৰে দেশখনৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত সদায়ৰ বাবে দলৰ নাম সোণালী আখৰৰে লিপিবদ্ধ কৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে ৷

বি চি চি আইৰ সভাপতি মিথুন মানহাছে কয়, ‘‘ব'ৰ্ডৰ হৈ মই ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোক এই ঐতিহাসিক বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো । দলটোৰ স্থিতিস্থাপকতা, প্ৰতিভা আৰু ঐক্যই আমাৰ জাতিৰ আশাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ বি চি চি আইয়ে বিশ্বমানৰ মহিলা খেলুৱৈ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যি বিনিয়োগ আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে, এই জয়ে তাৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে ।’’

বি চি চি আইৰ সন্মানীয় সচিব দেৱজিৎ লন শইকীয়াই এই বিস্ময়কৰ কৃতিত্ব অদম্য প্ৰস্তুতি আৰু আমাৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ অটল বিশ্বাসৰ ফল বুলি সদৰী কৰে । শইকীয়াই কয়, ‘‘প্ৰশিক্ষক, কৰ্মচাৰী, সহায়ক কৰ্মীসকলে এই জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । দলৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ অভিনন্দন । এই দলটোৱে সমগ্ৰ ক্ৰিকেট ভ্ৰাতৃত্ববোধক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।’’

বি চি চি আইৰ উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাই উল্লেখ কৰে যে এই শীৰ্ষ সন্মিলনলৈ যাত্ৰা বহু সৰু সৰু পদক্ষেপ যেনে - বৰ্ধিত ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতা, উন্নত সা-সুবিধা আৰু সমান সুযোগৰ দ্বাৰা প্ৰশস্ত কৰা হৈছিল । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজিৰ জয়ে দেখুৱাইছে যে যেতিয়া আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগীক কাৰ্যৰ সৈতে একাকাৰ কৰোঁ, তেতিয়া মহানতাই অনুসৰণ কৰে । আমাৰ চেম্পিয়নসকলক অভিনন্দন আৰু তেওঁলোকৰ পিছফালে থিয় হৈ থকা সকলোকে ধন্যবাদ ।’’

বি চি চি আইৰ কোষাধ্যক্ষ এ ৰঘুৰাম ভাটে কয়, ‘‘এয়া কেৱল খেলুৱৈসকলৰ জয় নহয়, ভাৰত আৰু বিশ্বজুৰি মহিলা ক্ৰিকেটৰ জয় ৷ দলৰ প্ৰতিজন সদস্যক বহুত বহুত ধন্যবাদ ।’’

লগতে পঢ়ক: এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে... ট্ৰফী জয়ৰ পিছত কি ক'লে হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ?

