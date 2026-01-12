তীব্ৰ উত্তেজনা আৰু ৰোমাঞ্চ সৃষ্টি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আই চি চি চি-২০ বিশ্বকাপ
ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ মিনাক্ষী ৰাওৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : January 12, 2026 at 9:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ জ্বৰত আক্ৰান্ত হ'ব আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী । এই মেগা ক্ৰিকেট ইভেণ্টৰ কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । লগতে আৰম্ভ হৈছে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দলবোৰৰ মাজত ৰণনীতি প্ৰস্তুত আৰু ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰবল উৎকণ্ঠা ।
ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেট আৰু সৰ্বোচ্চ শীৰ্ষ প্ৰতিযোগিতা আই চি চি পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ এটা দশক পিছত পাকিস্তানক বাদ দি ভাৰত উপ-মহাদেশলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে । এই প্ৰতিযোগিতাত আয়োজক ভাৰতে পুনৰবাৰ খিতাপ জয়ৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।
২০২৪ চনত ভাৰতীয় দলটোৱে এই ট্ৰফী জয় কৰি বৰ্তমানৰ চেম্পিয়ন হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে আৰু পাঁচখন মহাদেশৰ ২০টা দলে এই লোভনীয় ট্ৰফীটোৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়তে প্ৰতিযোগিতাখনক কেন্দ্ৰ কৰি বহু চৰ্চা চলি আছে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সকলো চৰ্চা ইতিবাচক নহয় ।
প্ৰথম কথা, অঞ্চলটোৰ ভূ-ৰাজনীতিয়ে এইটো সুনিশ্চিত কৰিছে যে ভাৰতত পাকিস্তান হৈছে এক অবাঞ্ছিত আলহী । যাৰবাবে এক নিৰপেক্ষ স্থান হিচাপে কলম্বোক এক ডাঙৰ সুযোগ দিছে । ফলত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত-পাকিস্তানৰ ঐতিহাসিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আয়োজনৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে । এই মেচখনে টুৰ্ণামেণ্টখনত তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে এক গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।
কেৱল পাকিস্তানেই নহয়, সীমান্তৰ আনটো পাৰে বাংলাদেশতো যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । তাত অস্থিৰ আৰু কট্টৰপন্থী ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই নিজৰ ভূখণ্ডত বাস কৰা হিন্দুসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে । যাৰ বাবে ভাৰতত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলৈ ধৰিছে যে বাংলাদেশৰ খেলুৱৈসকলে ভাৰতৰ ভূমিত খেলাটো উচিতনে ।
ইফালে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে তেওঁলোকৰ খেলুৱৈসকলে ভাৰতীয় ভূখণ্ডত বিশেষকৈ কলকাতাত খেলা সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । দক্ষিণ ভাৰতত বিকল্প স্থানৰ সন্ধানক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাতো উত্তেজনা কম হোৱা নাই । অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে (আই চি চি) এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে মৌনতা অৱলম্বন কৰি আছে ।
বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে শ্বাহৰুখ খানৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ (কে কে আৰ) ওপৰত পৰিছে । যাৰ ফলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ (বি চি চি আই) নিৰ্দেশনাত বাংলাদেশী খেলুৱৈ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মুকলি কৰি দিবলগীয়া হৈছে । সেয়ে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত আই চি চিয়ে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগা হৈছে । কিয়নো এনেধৰণৰ বিবাদৰ প্ৰভাৱ এই খেলৰ ওপৰত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে পৰিব লৈছে ।
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত পঞ্জাব কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ মাজৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আই পি এল) মেচখন পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দৰে ঘটনা এতিয়াও মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ আছে । আৰু সেই কাৰণেই অস্থিৰতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ চৰ্চা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
কিন্তু দিগ্গজ দুই ভাৰতীয় আই চি চিৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া দুয়োটা পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা, বি চি চি আই ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী ব’ৰ্ড হিচাপে পৰিগণিত হোৱা আৰু ক্ৰিকেটৰ সকলো ডাঙৰ পৃষ্ঠপোষক ভাৰতৰ পৰা হোৱা বাবে চুবুৰীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী দেশৰ বাবে নিৰপেক্ষ স্থানৰ দৰে বিষয়ত কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।
আনহাতে, উদীয়মান চিন্তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আই চি চিৰ দ্বাৰা নতুন কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰো খবৰ আহি আছে । কিন্তু সম্ভাৱনা এয়াও যে আয়োজকে বাংলাদেশক শান্ত হৈ থাকিবলৈ আৰু কোনোধৰণৰ ভয় নোহোৱাকৈ খেলিবলৈ মান্তি কৰাব । বাংলাদেশে কলকাতাত (ইডেন গাৰ্ডেনত) তিনিখন আৰু মুম্বাইত (ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত) এখন মেচ খেলাৰ কথা আছে ।
মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিৰে ভৰি থকা এই ভংগুৰ জগতখনত ক্ৰিকেটক সাম্প্ৰতিক বাস্তৱিকতাৰ ঊৰ্ধ্বত ৰাখি এক নতুন দিশৰ উন্মেষ ঘটাব লাগিব ।
এইবাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কেৱল ভূ-ৰাজনীতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাতকৈও আৰু বহু বেছি বোজা সহিবলগা আছে । সেয়া হৈছে খিতাপ অক্ষুণ্ণ ৰখা আৰু এই চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ দাদাগিৰি অব্যাহত ৰখা । আৰু এইবোৰ হ'বলৈ গৈ আছে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীৰ দৰে বিখ্যাত যুটিৰ অনুপস্থিতিত, যি দুগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে এই ফৰ্মেটক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গৈছিল ।
অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে এনে এটা দলক নেতৃত্ব দিব লাগিব যিটো দলত অভিজ্ঞতা একেবাৰে কম । লগতে নিজৰ বেটিং ফৰ্মো তেনে পৰ্যায়ত নাই, যিটো সাধাৰণতে তেওঁৰ বেটিং শৈলীত প্ৰকাশ পায় । তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো লক্ষণীয় হ'ব যে প্ৰতিভাশালী কিন্তু অতি যুৱ তাৰকাসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে ।
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এদিনীয়া শৃংখলাটোৰ পৰা বিশ্বকাপত কি আশা কৰিব পাৰি তাৰ ভেটি স্থাপন কৰিব, যেতিয়া হঠাতে পৰিস্থিতি সলনি হয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ যাব । নিৰ্বাচকসকলে বেয়া ফৰ্মৰ বাবে অতি সাহসিকতাৰে শুভমন গিলক দলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু তেওঁৰ স্থানত অক্ষৰ পেটেলক সহকাৰী অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চত বহি থকা সঞ্জু ছেমছনক খেলপথাৰত নিজৰ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । ঘোষিত ১৫ জনীয়া সদস্যৰ দলটোত ২০২৪ চনৰ চেম্পিয়ন দলটোৰ আঠগৰাকী খেলুৱৈ আছে । ইয়াৰে ভিতৰত সাতগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত মূল একাদশত স্থান লাভৰ বাবে চেষ্টা চলাব ।
৩নং স্থানত বেটিং কৰা আৰু উক্ত স্থানত সূৰ্যকুমাৰৰ ভূমিকাক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ড্ৰয়িং ৰুমত জল্পনা-কল্পনা আৰু বিতৰ্ক চলি আছে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ দলটোৰ যুঁজাৰু মনোভাব, খেলপথাৰৰ পৰিস্থিতি, তেওঁলোকৰ আশাৰ চাপৰ মুখামুখি হ'বলৈ ক্ষমতা আৰু ঘৰুৱা খেলপথাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ বিৰুদ্ধে সুবিধা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱ্য সামৰ্থ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ক্ৰিকেটৰ বেয়া দিনক অতিক্ৰম কৰি নকআউটত প্ৰতিযোগিতাত ওলট-পালত কৰিব পাৰে । দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডেও ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে । অষ্ট্ৰেলিয়ায়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ট্ৰফীৰ বাবে উদ্বাউল হ'ব আৰু নিউজীলেণ্ডেও চিৰন্তন ডাৰ্ক হৰ্শ্ব হিচাপে খেলিব । ইফালে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, শ্ৰীলংকা আৰু পাকিস্তানে নিজৰ অস্তিত্বৰ বাবে যুঁজি আছে ।
টুৰ্ণামেণ্টৰ ফৰ্মেটে এইটো প্ৰায় নিশ্চিত কৰে যে শীৰ্ষ ৰেংকিং দলসমূহে অনায়াসে ছুপাৰ ৮ ত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু সুন্দৰ ফৰ্মৰ জৰিয়তে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব । ছুপাৰ ৮ ৰ শীৰ্ষ চাৰিটা দলে নকআউট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।
ছেমিফাইনেল কলকাতা/কলম্বোত (পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে কলম্বো) আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদ/কলম্বোত ( পুনৰ পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে) খিতাপৰ বাবে নিৰ্ণায়ক যুঁজ হ’ব ।