ICC T20 World Cup 2026 ৰ সূচী প্ৰকাশ, ৰোহিতৰ কান্ধত ডাঙৰ দায়িত্ব, চাওক টীম ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সূচী
২০২৬ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৮ মাৰ্চলৈ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ’ব আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ।
Published : November 25, 2025 at 10:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জে শ্বাহে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সময়সূচী আৰু ফিক্সচাৰ ঘোষণা কৰে ।
ক’ত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচ ?
ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰিছে । ভাৰতৰ পাঁচখন চহৰ ক্ৰমে দিল্লী (অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম), কলকাতা (ইডেন গাৰ্ডেন), মুম্বাই (ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়াম), চেন্নাই (এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়াম), আৰু আহমেদাবাদ (নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম) আৰু শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমাদা ষ্টেডিয়াম আৰু সিংহলীজ স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু কাণ্ডীৰ পালেকেলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিযোগিতাখনৰ কিছু খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
THE VENUES OF THE 2026 T20 WORLD CUP. pic.twitter.com/iZvXLSVDii— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
২০টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিযোগিতাখনত
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০টা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইটালীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলিব । ২০টা দলক চাৰিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰতিটো গ্ৰুপত পাঁচটা দল থাকিব । ভাৰত, পাকিস্তান, আমেৰিকা, নেদাৰলেণ্ড, আৰু নামিবিয়াক গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে । প্ৰতিদিনে তিনিখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৪ মাৰ্চত কলম্বো বা কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল, আনহাতে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । অহা ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদ বা কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল । যদি পাকিস্তানে ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে ইয়াৰ মেচসমূহ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ গ্ৰুপ
- গ্ৰুপ এ : ভাৰত, আমেৰিকা, নামিবিয়া, নেদাৰলেণ্ড, পাকিস্তান
- গ্ৰুপ বি : অষ্ট্ৰেলিয়া, শ্ৰীলংকা, জিম্বাবুৱে, আয়াৰলেণ্ড, ওমান
- গ্ৰুপ চি : ইংলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, বাংলাদেশ, ইটালী, নেপাল
- গ্ৰুপ ডি : দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নিউজীলেণ্ড, আফগানিস্তান, কানাডা, ইউ এ ই
২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ গ্ৰুপ মেচ
৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মুম্বাইত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এখন খেলৰ জৰিয়তে ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাত অভিযান আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ পিছতে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । ইয়াৰ পাচত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ মেচৰ বাবে কলম্বোলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আহমেদাবাদত নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
- ৭ ফেব্ৰুৱাৰী: ভাৰত বনাম ইউ এছ এ, মুম্বাই সন্ধিয়া ৭:০০ বজাত
- ১২ ফেব্ৰুৱাৰী: ভাৰত বনাম নামিবিয়া, দিল্লী সন্ধিয়া ৭:০০ বজাত
- ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী: ভাৰত বনাম পাকিস্তান, প্ৰেমদাছা, কলম্বো ৭:০০ বজাত
- ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰত বনাম নেদাৰলেণ্ড, আহমেদাবাদ সন্ধিয়া ৭:০০ বজাত
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ
আইচিচিৰ অধ্যক্ষ জে শ্বাহে ৰোহিত শৰ্মাক টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । ৰোহিত শৰ্মাই এই সন্মানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ আৰু জে শ্বাহক ধন্যবাদ জনাই কয়, "মোৰ বাবে এইটো এক বৃহৎ সৌভাগ্য আৰু সন্মান । মই আশা কৰিছো যে আমি যোৱা বছৰ এই বিশ্বকাপত যি যাদু সৃষ্টি কৰিছিলো, সেই যাদু সৃষ্টি কৰিব পাৰিম ।"
ICC ANNOUNCING ROHIT SHARMA AS THE BRAND AMBASSADOR. 🇮🇳pic.twitter.com/nNzL12tN87— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2025
তেওঁ লগতে কয়, “মই সকলো খেলুৱৈকে শুভকামনা জনাইছো আৰু আশা কৰিছো যে তেওঁলোকে এটা স্মৰণীয় সময় কটাওক, ভাৰতৰ আতিথ্য উপভোগ কৰিব আৰু বহু স্মৃতি লৈ যাব ।”
মন কৰিবলগীয়া যে ছিনিয়ৰ ভাৰতৰ পুৰুষ দলৰ বাবে ১১ বছৰীয়া আই চি চি ট্ৰফীৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে ৰোহিতে আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । সেই বিশ্বকাপত ৰোহিতে বেটৰ সৈতে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ১৫৬.৭০ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত ২৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
লগতে পঢ়ক : ২০২৬ ৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নামিবিয়াৰ