এছিয়া কাপ ট্ৰফী বিতৰ্ক: বিষয়টো সমাধানৰ বাবে আই চি চিয়ে গঠন কৰিছে কমিটী

এছিয়া কাপৰ বিতৰ্ক সমাধান কৰিব আই চি চিৰ বিশেষ কমিটীয়ে । ওমান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষই এই কমিটীক দিব নেতৃত্ব ।

Indian players and team staff celebrate Asia Cup 2025 triumph over Pakistan without the trophy after the Indian team refuses to accept the trophy from Pakistan minister and ACC president Mohsin Naqvi
এছিয়া কাপ ট্ৰফী বিতৰ্ক: বিষয়টো সমাধানৰ বাবে আই চি চিয়ে গঠন কৰিছে কমিটী (File/ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 10:52 AM IST

ডুবাই : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ট্ৰফীক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । এতিয়াও প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী ভাৰতীয় দলক দিয়া হোৱা নাই ট্ৰফীটো । পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী তথা এ চি চিৰ সভাপতি মহছিন নকভিয়ে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ট্ৰফী ভাৰতক হস্তান্তৰ নকৰাকলৈ বিতৰ্কৰ অধিক অৱনতি হৈছে । ইয়াৰ মাজতে এই বিতৰ্কৰ সমাধানৰ বাবে আই চি চিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বিচিচিআইয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পিছতে দুয়োটা পক্ষৰ মাজৰ এই বিতৰ্কিত বিষয়সমূহৰ মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আই চি চিয়ে এখন কমিটী গঠন কৰিছে । শুকুৰবাৰে এই প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী সন্দৰ্ভত ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশেই নিজ নিজ স্থিতিত অটল থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত আইচিচিয়ে সিদ্ধান্ত লয় যে দুয়োখন ব'ৰ্ডৰ ঘনিষ্ঠ বুলি বিবেচিত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ মধ্যস্থতা কৰা ওমান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পংকজ খিমজীয়ে কমিটীৰ নেতৃত্ব দিব ।

উল্লেখ্য যে ফাইনেলত পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল । কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৱে নকভিৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । বিজয়ী অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এই ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ মুৰব্বী মহছিন নকভিয়ে ভাৰতক ট্ৰফীটো হস্তান্তৰ নকৰিলে । ইয়াৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি নকভিয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে এছিয়া ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কেৱল তেওঁহে ট্ৰফী হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিব ।

যোৱা ১০ নৱেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডক ট্ৰফী গ্ৰহণৰ বাবে নকভিয়ে প্ৰস্তাৱ দিছিল যদিও বিচিচিআইয়ে নাকচ কৰি আইচিচিৰ বৈঠকৰ আঁৰত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল । সূত্ৰই জনোৱা মতে এই বৈঠকখন এক সুকীয়া স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আইচিচিয়ে ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশৰ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আৰু ইয়াৰ স্বাৰ্থত নিজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগিব বুলি জোৰ দিয়ে ।

সূত্ৰই কয়, "আইচিচিৰ বৈঠকত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত কোনো বিবাদ নাছিল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে ব'ৰ্ডে দুয়ো পক্ষক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁলোকে ট্ৰফীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তিনিজনীয়া সমিতি গঠন কৰিবলৈও সন্মত হৈছিল ।" পাকিস্তানৰ উচ্চ সদন ছিনেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক স্থগিত ৰখাৰ পিছতহে শুকুৰবাৰে পুৱা নকভিৰ ডুবাই ভ্ৰমণ নিশ্চিত কৰে । দেশখনৰ সংবিধানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধনীত অনুমোদন জনোৱাৰ কথা আছিল ছিনেটে ।

