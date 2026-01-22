ভাৰতৰ বাহিৰত টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেলিবলৈ বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অনুৰোধ নাকচ আই চি চিৰ
বাংলাদেশৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেলসমূহ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভাৰতত আগবাঢ়িব বুলি আই চি চিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : January 22, 2026 at 9:54 AM IST
হায়দৰাবাদ : আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপত বাংলাদেশৰ খেলসমূহ নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জাৰি কৰি নিশ্চিত কৰে এই তথ্য ৷
আই চি চিয়ে কয় যে ভাৰতত বাংলাদেশৰ উপস্থিতিৰ নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, য’ত ভাৰতৰ কোনো প্ৰতিযোগিতাৰ স্থানতে বাংলাদেশৰ খেলুৱৈ, বিষয়া, সংবাদ মাধ্যম, অনুৰাগীৰ বাবে কোনো ভাবুকি পোৱা নগ’ল ৷
মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটাৰ বাবে দেশত ক্ৰমবৰ্ধমান বিতৰ্কৰ মাজতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক বাংলাদেশী বলাৰ মুস্তাফিজুৰক আই পি এল ২০২৬ ৰ দলৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ভাৰতত খেল খেলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
আই চি চি আৰু বি চি বিৰ আলোচনা ব্যৰ্থ
ইয়াৰ পিছতে আই চি চি আৰু বি চি বিয়ে বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি নিৰন্তৰ আৰু গঠনমূলক আলোচনাত মিলিত হৈছে, যাৰ স্পষ্ট লক্ষ্য আছিল বাংলাদেশক প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ সক্ষম কৰা, কিন্তু বাংলাদেশে অটল হৈ আছে ৷ আই চি চিয়ে কয় যে সূচী চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত মেচ শিফ্ট কৰাটো অসম্ভৱ ৷
The ICC has confirmed that the Men’s #T20WorldCup fixtures will proceed as scheduled.— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/PvpW5NJ1eI
আই চি চিৰ ব’ৰ্ডৰ বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, য’ত সকলো সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক৷ বৈঠকৰ সময়ত আই চি চিয়ে স্বতন্ত্ৰ নিৰাপত্তা মূল্যায়ন, স্থান পৰ্যায়ৰ বিস্তৃত নিৰাপত্তা পৰিকল্পনা আৰু আয়োজক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আশ্বাসকে ধৰি বিশদ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰে ৷ এই সকলোবোৰে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে ভাৰতত বাংলাদেশ দলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি কোনো পৰীক্ষিত ভাবুকি নাই ৷
আই চি চিৰ সিদ্ধান্ত
তেওঁলোকে লগতে কয় যে এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ পিছতো বি চি বিয়ে নিজৰ স্থিতি দৃঢ় হৈয়েই আছে আৰু বাৰে বাৰে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো ঘৰুৱা লীগত এজন খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰ সৈতে জড়িত এক বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰাখিছে ৷ এই সংযোগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ নিৰাপত্তাৰ কাঠামো বা আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণৰ চৰ্তসমূহৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই ৷
বিবৃতিটোত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে আই চি চিৰ স্থান আৰু সময়সূচীৰ সিদ্ধান্তসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ভাবুকিৰ মূল্যায়ন, আয়োজক নিশ্চয়তা আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ চৰ্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হয়, যিবোৰ অংশগ্ৰহণকাৰী ২০খন দেশৰ সকলোতে সমানে প্ৰযোজ্য ৷ বাংলাদেশ দলৰ সুৰক্ষাৰ লগত আপোচ কৰা স্বতন্ত্ৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিবেদনৰ অভাৱত আই চি চিয়ে এখন মেচ স্থানান্তৰ কৰিব নোৱাৰে ৷
বাংলাদেশৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সূচী
টি-২০ বিশ্বকাপত বাংলাদেশ গ্ৰুপ চিত আছে, য’ত ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ইটালী আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ ইয়াৰ পিছতে ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত নেপালৰ বিৰুদ্ধে এখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
যদি বাংলাদেশে এই বৃহৎ ইভেণ্টৰ পৰা আঁতৰি যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ ঠাইত স্কটলেণ্ডে স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্কটলেণ্ডে টি-২০ত ১৪ নম্বৰ স্থানত আছে আৰু ইতিমধ্যে যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা সৰ্বোচ্চ ৰেংকিঙৰ দল ৷