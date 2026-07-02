আইচিচি টি-২০ বেটছমেনৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ঈশান কিষাণ, টেষ্টত বলাৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত বুমৰাহ
অভিষেক শৰ্মাক অতিক্ৰম কৰি ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত উপনীত হৈছে আন এগৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেন ঈশান কিষাণ ।
Published : July 2, 2026 at 11:33 AM IST
নিউজ ডেস্ক: ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন টি-২০ খেলৰ পূৰ্বে ডাঙৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক বেটছমেন অভিষেক শৰ্মা । এই ছিৰিজৰ পূৰ্বলৈকে তেওঁ টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ স্থানত আছিল । কিন্তু এতিয়া অভিষেকক অতিক্ৰম কৰি ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত উপনীত হৈছে আন এগৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেন ঈশান কিষাণ ।
প্ৰায় এবছৰ ধৰি শীৰ্ষত স্থানত আছিল অভিষেক শৰ্মা । বুধবাৰে প্ৰকাশিত আইচিচিৰ শেহতীয়া ৰেংকিঙত কিষাণে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেটিং লাভ কৰে । এতিয়া তেওঁ ৮৭৬ ৰেটিং পইণ্টেৰে এক নম্বৰ স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে অভিষেক কিষাণৰ পৰা মাত্ৰ ৭ ৰেটিং পইণ্ট পিছ পৰি আছে ।
𝑹𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒐𝒑 ⭐— ICC (@ICC) July 1, 2026
Ishan Kishan reaches the No.1 spot in the ICC Men's T20I Batting Rankings 👏
Read more ➡️ https://t.co/KoXIJ9D3PM pic.twitter.com/0z5Q513cYt
বিৰাট কোহলী আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ দৰে প্ৰবীণ খেলুৱৈৰ অভিজাত তালিকাত যোগদান কৰি কিষাণে এতিয়া টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিং তালিকাত শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰাৰ লগতে চতুৰ্থজন ভাৰতীয় পুৰুষ বেটছমেনত পৰিণত হৈছে ।
শেহতীয়া টি-২০ ৰেংকিঙত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ অষ্টম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে । বলাৰৰ ৰেংকিঙত বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহ ৰেংকিঙত এটাকৈ স্থান পিছুৱাই ক্ৰমে তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ স্থানত উপনীত হৈছে । এদিনীয়া ৰেংকিঙত শ্বুবমান গিল পূৰ্বৰ পঞ্চম স্থানৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ।
আইচিচি টি২০ আইৰ শীৰ্ষ ৫ জন বেটছমেন
ঈশান কিষাণ- ৮৭৬ ৰেটিং
অভিষেক শৰ্মা- ৮৬৯ ৰেটিং
ছাহিবজাদা ফাৰহান- ৮৪৮ ৰেটিং
ফিল ছল্ট- ৭৯২ ৰেটিং
পাথুম নিশাংক- ৭৫১ ৰেটিং
আইচিচি টেষ্ট ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ট্ৰেভিছ হেড
শেহতীয়া আইচিচি ৰেংকিঙত আন এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট বেটছমেনৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত উপনীত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ট্ৰেভিছ হেড । ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক হেৰী ব্ৰুকক অতিক্ৰম কৰি তেওঁ এই স্থান লাভ কৰিছে । ব্ৰুক দ্বিতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰুটে দুটা স্থান অৱনমিত হৈ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ।
আইচিচি টেষ্টৰ শীৰ্ষ ৫ বেটছমেন
ট্ৰেভিছ হেড- ৮৫৩ ৰেটিং
হেৰী ব্ৰুক- ৮৫২ ৰেটিং
জো ৰুট- ৮৪০ ৰেটিং
ষ্টীভ স্মিথ- ৮৩১ ৰেটিং
টেম্বা বেভুমা- ৭৭৫ ৰেটিং
নিউজীলেণ্ডৰ পেচাৰ মেট হেনৰীয়ে দ্বিতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰিমিয়াৰ পেচাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহে টেষ্ট বলিং ৰেংকিঙত পুনৰ এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত-ইংলেণ্ডৰ প্ৰথনখন টি-২০ মেচ ক'ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ? সম্প্ৰচাৰ কোনে কৰিব ?