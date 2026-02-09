পাকিস্তান-বাংলাদেশৰে বৈঠক আই চি চিৰ; ভাৰত-পাক মেচখনক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ অতি সোনকালে সমাধানৰ সম্ভাৱনা
আইচিচিৰ উপাধ্যক্ষ ইমৰাণ খোৱাজাৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে পিচিবিৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকভি আৰু বিচিবিৰ অধ্যক্ষ আমিনুল ইছলামৰ সৈতে লাহোৰত বৈঠকত মিলিত হয় ৷
By ANI
Published : February 9, 2026 at 12:07 PM IST
লাহোৰ (পাকিস্তান) : ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত ভাৰতৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ মেচখন পাকিস্তানে বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে দেওবাৰে লাহোৰৰ গাদ্দাফি ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (পি চি বি) আৰু বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (বি চি বি)ৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ (আই চি চি) এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷
চাৰি ঘণ্টীয়া বৈঠকৰ পাছতো কোনো যৌথ ঘোষণা জাৰি কৰা নহ’ল ৷ পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ ড’নৰ সূত্ৰ অনুসৰি পাকিস্তান চৰকাৰৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতহে দুয়োপক্ষই ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল ৷
প্ৰতিবেদনত আৰু কোৱা হৈছে যে আই চি চিয়ে ‘আই চি চিৰ উপাৰ্জনৰ সম্পূৰ্ণ অংশ লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাহিৰে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে বাংলাদেশক একো আগবঢ়াব পৰা নাছিল’ ৷
ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আই চি চিৰ উপ অধ্যক্ষ ইমৰাণ খোৱাজাই পি চি বিক পৰামৰ্শ দিছিল যে ‘আই চি চিৰ সালিসী সমিতিৰ সন্মুখত নিজৰ গোচৰটো আগবঢ়াই নিব লাগে বা আই চি চিৰ ব’ৰ্ডৰ বৈঠকৰ সময়ত ইয়াক উত্থাপন কৰিব লাগে আৰু ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচখন বৰ্জন তৎক্ষণাত অন্ত পেলাওক, কিয়নো ই ক্ৰিকেটৰ বাবে ভাল নহয়’ ৷
ইফালে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ (আই চি চি), পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (পি চি বি) আৰু বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (বি চি বি)ৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পিছত ভাৰত বনাম পাকিস্তান আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ মেচখনক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ অতি সোনকালে সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
পাকিস্তান মিডিয়াই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ জৰিয়তে এই বিবাদৰ সমাধান হ’ব ৷
জিঅ’ টিভিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই বিষয়ত পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে পাকিস্তান চৰকাৰৰ সৈতে স্পষ্ট নিৰ্দেশনাৰ বাবে পৰামৰ্শ ল’ব আৰু অতি সোনকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ’ব ৷
পাকিস্তান চৰকাৰে অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলে এটা পোষ্ট কৰি মেন ইন গ্ৰীণ দলে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিব নোৱাৰে বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে এই বৰ্জনৰ সৈতে বাংলাদেশৰ সৈতে হোৱা বিতৰ্কৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ইয়াক সংহতিৰ প্ৰতীক বুলি উল্লেখ কৰে ৷
আনহাতে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অত্যাচাৰৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগৰ মাজতে ভাৰতত ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ ফাষ্ট বলাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক দলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত বাংলাদেশে তেওঁলোকৰ সকলো মেচ ভাৰতৰ বাহিৰত খেলিবলৈ কৰা অনুৰোধত আই চি চিয়ে সহমতত উপনীত হ’ব পৰা নাছিল আৰু ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত বাংলাদেশৰ ঠাইত স্কটলেণ্ডে স্থান লাভ কৰে ৷