পৰ্দা আঁতৰিল; প্ৰকাশ পালে টি-২০ বিশ্বকাপৰ সম্ভাৱ্য স্থান আৰু তাৰিখ
শ্ৰীলংকাৰ সৈতে যুটীয়া আয়োজনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক আই চি চি পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
Published : November 10, 2025 at 2:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলিত ছিজনত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলটো ফৰ্মৰ তুংগত আছে । টীম ইণ্ডিয়াই ২০২৪ চনত টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল । এইবাৰ ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ দখলৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । এই টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতীয় দলটোৱে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু খিতাপ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাব । তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দলটোৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে কিছু চাপ থাকিব ।
ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে ২০২৪ চনত টি-২০ বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল । সেই সময়ত বিৰাট কোহলীও ভাৰতীয় দলটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল । ৰোহিত আৰু বিৰাটে ইনিংছ মুকলি কৰি দলক শক্তিশালী স্থিতি প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান ৰোহিত, বিৰাটৰ উপৰি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ দৰে তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰেও টি-২০ ক্ৰিকেটক বিদায় জনাইছে ।
বৰ্তমান সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বাধীন যুৱ ভাৰতীয় দলটোত উপ-অধিনায়কৰ দায়িত্বত আছে টেষ্ট দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিল । নিশ্চিতভাৱে এই যুৱ দলটোৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে চাপ থাকিব । আনহাতে, গৌতম গম্ভীৰৰ প্ৰশিক্ষণত ভাৰতীয় দলটো ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
সংবাদ সূত্ৰ অনুসৰি, আই চি চি পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ আৰম্ভণি ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, ফাইনেল মেচ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বাবে ৫ টা স্থান নিৰ্বাচন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ বাবে মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাই, কলকাতা আৰু আহমেদাবাদ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব পাৰে ।
🚨 BIG UPDATE ON 2026 T20 WORLD CUP SCHEDULE 🚨 (Express Sports).— Tanuj (@ImTanujSingh) November 9, 2025
- Likely to start on 7th Feb.
- Final Likely on 8th March.
- First Match at Ahmedabad.
- Wankhede to host one of Semifinal
- Ahmedabad to host the Final
- Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad Likely Venues. pic.twitter.com/cRBRGDRw3q
আনহাতে, টি-২০ বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচখন আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ছেমিফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে । আনহাতে, ফাইনেল মেচখনো আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইফালে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ মেচসমূহত পাকিস্তানে বিধিপথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । দলটোৱে ভাৰতত নেখেলাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নিৰপেক্ষ স্থান বা ভাৰতৰ বাহিৰত বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰে । কিয়নো ভাৰত-পাকিস্তানৰ শেহতীয়া সম্পৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ খেলৰ ওপৰতো পৰিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত টুৰ্ণামেণ্টৰ পাকিস্তানৰ মেচসমূহ শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে । আনহাতে, যদি পাকিস্তান ছেমিফাইনেল বা ফাইনেলত উপনীত হয় তেন্তে এই মেচ দুখনো শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে ।