বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হ'ব নেকি বাংলাদেশ ?
আই চি চিয়ে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডক আল্টিমেটাম জাৰি কৰিছে । দলটো বিশ্বকাপৰ অংশ হ'ব নে নহয় ২১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত ।
Published : January 19, 2026 at 3:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ড (বি চি বি) আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ মাজত টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণক লৈ অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে । অহা ২১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই সমস্যা সমাধান হ'ব । বাংলাদেশৰ অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতলৈ ভ্ৰমণ কৰিব নে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত দুদিনৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।
বাংলাদেশৰ স্থান লব পাৰে স্কটলেণ্ডে
'ESPNcricinfo'য়ে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত শনিবাৰে দুয়োপক্ষৰ মাজত বৈঠক হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আই চি চিয়ে তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত বি চি বিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান জনাব । যদিহে বাংলাদেশে ভাৰতলৈ আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে আই চি চিয়ে ৰেংকিঙৰ ভিত্তিত দলৰ নাম ঘোষণা কৰিব, যিটো স্কটলেণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
যোৱা ৭ দিনৰ ভিতৰত দুয়োৰে মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন বৈঠকত বি চি বিয়ে প্ৰতিযোগিতাখন খেলিব বিচৰাৰ স্থিতিত আছে যদিও ভাৰতৰ বাহিৰত সহ-আয়োজক শ্ৰীলংকাত খেলাৰ বিকল্প পছন্দ বাছি লৈছে । ভাৰতত খেলিবলৈ বি চি বিয়ে নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যদিও মূল সূচীত কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে আই চি চিয়ে ।
বাংলাদেশে গ্ৰুপৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কৰা অনুৰোধ নাকচ
৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টি-২০ বিশ্বকাপ কিন্তু যোৱা ৩ সপ্তাহ ধৰি পৰিস্থিতি অস্থিৰ হৈ আছে । বাংলাদেশে কলকাতাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টুৰ্ণামেণ্ট ফিক্সাৰ খেলিব, য'ত তেওঁলোকে আৰু দুখন গ্ৰুপ খেল আৰু শেষৰখন খেল মুম্বাইত খেলিব লাগিব ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বাংলাদেশে তেওঁলোকক গ্ৰুপ বিৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি আয়াৰলেণ্ডৰ সৈতে স্থান বিনিময় কৰাৰ অনুৰোধ কৰি শ্ৰীলংকাত গ্ৰুপ মেচ খেলাৰ অনুৰোধ কৰিছিল । আই চি চিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ২০ টা দললৈ পৰামৰ্শত কৈছে যে এক স্বতন্ত্ৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই ভাৰতৰ সামগ্ৰিক ভাবুকিৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে ।
ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে ভাৰতত ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ নিৰ্দেশত বাংলাদেশৰ পেচাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে এই অস্থিৰতা আৰম্ভ হয় । ইয়াৰ প্ৰতিশোধ স্বৰূপে বাংলাদেশে নিজৰ দেশত আই পি এলৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :অষ্ট্ৰেলিয়াই পুনৰ ঘোষণা কৰিলে T20 দল, বিশ্বকাপ দলৰ পৰা বাহিৰ ৫ খেলুৱৈ