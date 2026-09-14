ETV Bharat / sports

আইচিচিৰ ৰোষত পাকিস্তান: মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ , ১১ পইণ্ট কৰ্তন

বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন খেলত পাকিস্তানে মন্থৰ বলিং কৰিছিল ।

PAKISTAN IN WTC POINTS TABLE
পাকিস্তানক আইচিচিৰ জৰিমনা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলটোক বিপৰ্যয়ে যেন লগ নেৰা হৈছে । বিগত সময়ত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিচত এইবাৰ আইচিচিৰ ৰোষত পৰিছে । ফলত বিশ্ব ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত পইণ্ট হেৰুৱাই তালিকাৰ অন্তিম স্থানহে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা তিনিখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাত ৩-০ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় । দলটোৱে এই শৃংখলাৰ লীডছৰ প্ৰথমখন টেষ্টত ইনিংছ আৰু ১০৩ ৰাণ, দ্বিতীয়খন টেষ্টত লৰ্ডছত ১৯৪ ৰাণ, তৃতীয় টেষ্টত এডবাষ্টনত ৮ উইকেটত পৰাজয়বৰণ কৰে ।

WTC POINTS TABLE
ডব্লিউটিচি পইণ্ট টেবুল (ICC)

পাকিস্তানৰ এই শোচনীয় পৰাজয়ৰ মাজতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে(আইচিচি) দলটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । আইচিচিয়ে তৃতীয় টেষ্টত লেহেমীয়া অভাৰ ৰেটৰ বাবে পাকিস্তানক মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ জৰিমনা বিহাৰ লগতে ডব্লিউটিচি ১১ পইণ্ট কৰ্তন কৰিছে ।

এই জৰিমনাৰ বিষয়ে আইচিচিয়ে নিজৰ ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে । ক্ৰিকেটৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পৰিষদে বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন খেলৰ সময়ত পাকিস্তান দলটোৱে বলিঙৰ সময়তকৈ ১১ অভাৰ পিছ পৰি আছিল । সেইবাবে এই দলটোৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷

আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত বলিং কৰিব নোৱাৰা বাবে প্ৰতিজনৰ বাবে মেচ ফীৰ পাঁচ শতাংশ জৰিমনা বিহা হয় । মেচ ফীৰ সৰ্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জৰিমনা বিহা হয় । তদুপৰি এটা দলে কম অভাৰ বল কৰিলে প্ৰতিটো অভাৰৰ বাবে এটা পইণ্ট কৰ্তন কৰা হয় । ফলত পাকিস্তানৰ মুঠ পইণ্টৰ পৰা ১১ পইণ্ট কৰ্তন কৰা হৈছে।

আইচিচিৰ মেচ ৰেফাৰী ৰঞ্জন মডুগালে, অন ফিল্ড আম্পায়াৰ পল ৰেইফেল আৰু ক্ৰিছ গাফানী, তৃতীয় আম্পায়াৰ আলাউদ্দিন পালেকাৰ আৰু চতুৰ্থ আম্পায়াৰ ৰাছেল ৱাৰেনে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।

এই নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ডব্লিউটিচিৰ পইণ্ট তালিকাত পাকিস্তান নৱম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে । পাকিস্তানৰ পইণ্টৰ শতাংশ এতিয়া ৪.৬৩ লৈ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৱে ১৪.৮১ পইণ্ট লাভ কৰিছিল । এতিয়ালৈকে খেলা ৯খন টেষ্ট মেচৰ ভিতৰত পাকিস্তানে মাত্ৰ দুখন খেলত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দলটোৱে ৭খন খেলত পৰাস্ত হৈছে । উল্লেখ্য যে পাকিস্তানে পৰৱৰ্তী মেচ নৱেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । এই মেচ দুখন ৰাৱালপিণ্ডি আৰু লাহোৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

তালিকাৰ শীৰ্ষত অষ্ট্ৰেলিয়া

অষ্ট্ৰেলিয়া ৯৬ পইণ্টৰে ডব্লিউটিচিৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত আছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৩৬ পইণ্ট (চাৰিখন মেচৰ পৰা)ৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে । নিউজিলেণ্ডে ছখন খেলৰ পৰা ৭২.২২ শতাংশৰে তৃতীয় স্থানত আছে । এই তালিকাত ভাৰততকৈ এটা স্থান আগত বাংলাদেশ থকা বাবে সালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ

আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ৭ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ

TAGGED:

ডব্লিউটিচি
পাকিস্তান
টেষ্ট শৃংখলা
PAKISTAN IN WTC POINTS TABLE
WTC POINTS OF PAKISTAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.