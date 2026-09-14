আইচিচিৰ ৰোষত পাকিস্তান: মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ , ১১ পইণ্ট কৰ্তন
বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন খেলত পাকিস্তানে মন্থৰ বলিং কৰিছিল ।
Published : September 14, 2026 at 5:32 PM IST
পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলটোক বিপৰ্যয়ে যেন লগ নেৰা হৈছে । বিগত সময়ত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিচত এইবাৰ আইচিচিৰ ৰোষত পৰিছে । ফলত বিশ্ব ক্ৰিকেট ৰেংকিঙত পইণ্ট হেৰুৱাই তালিকাৰ অন্তিম স্থানহে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা তিনিখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাত ৩-০ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় । দলটোৱে এই শৃংখলাৰ লীডছৰ প্ৰথমখন টেষ্টত ইনিংছ আৰু ১০৩ ৰাণ, দ্বিতীয়খন টেষ্টত লৰ্ডছত ১৯৪ ৰাণ, তৃতীয় টেষ্টত এডবাষ্টনত ৮ উইকেটত পৰাজয়বৰণ কৰে ।
পাকিস্তানৰ এই শোচনীয় পৰাজয়ৰ মাজতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে(আইচিচি) দলটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । আইচিচিয়ে তৃতীয় টেষ্টত লেহেমীয়া অভাৰ ৰেটৰ বাবে পাকিস্তানক মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ জৰিমনা বিহাৰ লগতে ডব্লিউটিচি ১১ পইণ্ট কৰ্তন কৰিছে ।
A further blow for Pakistan who have been hit with a pair of sanctions following their loss to England in the third #WTC27 contest in Birmingham.https://t.co/4pBrDK5K7n— ICC (@ICC) September 14, 2026
এই জৰিমনাৰ বিষয়ে আইচিচিয়ে নিজৰ ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে । ক্ৰিকেটৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পৰিষদে বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন খেলৰ সময়ত পাকিস্তান দলটোৱে বলিঙৰ সময়তকৈ ১১ অভাৰ পিছ পৰি আছিল । সেইবাবে এই দলটোৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷
আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত বলিং কৰিব নোৱাৰা বাবে প্ৰতিজনৰ বাবে মেচ ফীৰ পাঁচ শতাংশ জৰিমনা বিহা হয় । মেচ ফীৰ সৰ্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জৰিমনা বিহা হয় । তদুপৰি এটা দলে কম অভাৰ বল কৰিলে প্ৰতিটো অভাৰৰ বাবে এটা পইণ্ট কৰ্তন কৰা হয় । ফলত পাকিস্তানৰ মুঠ পইণ্টৰ পৰা ১১ পইণ্ট কৰ্তন কৰা হৈছে।
A look at the #WTC27 standings following Pakistan’s latest sanction.— ICC (@ICC) September 14, 2026
Read more 👉 https://t.co/8Phz2w2Nmh pic.twitter.com/4HmvFLDEji
আইচিচিৰ মেচ ৰেফাৰী ৰঞ্জন মডুগালে, অন ফিল্ড আম্পায়াৰ পল ৰেইফেল আৰু ক্ৰিছ গাফানী, তৃতীয় আম্পায়াৰ আলাউদ্দিন পালেকাৰ আৰু চতুৰ্থ আম্পায়াৰ ৰাছেল ৱাৰেনে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।
এই নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ডব্লিউটিচিৰ পইণ্ট তালিকাত পাকিস্তান নৱম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে । পাকিস্তানৰ পইণ্টৰ শতাংশ এতিয়া ৪.৬৩ লৈ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৱে ১৪.৮১ পইণ্ট লাভ কৰিছিল । এতিয়ালৈকে খেলা ৯খন টেষ্ট মেচৰ ভিতৰত পাকিস্তানে মাত্ৰ দুখন খেলত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দলটোৱে ৭খন খেলত পৰাস্ত হৈছে । উল্লেখ্য যে পাকিস্তানে পৰৱৰ্তী মেচ নৱেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । এই মেচ দুখন ৰাৱালপিণ্ডি আৰু লাহোৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
তালিকাৰ শীৰ্ষত অষ্ট্ৰেলিয়া
অষ্ট্ৰেলিয়া ৯৬ পইণ্টৰে ডব্লিউটিচিৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত আছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৩৬ পইণ্ট (চাৰিখন মেচৰ পৰা)ৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে । নিউজিলেণ্ডে ছখন খেলৰ পৰা ৭২.২২ শতাংশৰে তৃতীয় স্থানত আছে । এই তালিকাত ভাৰততকৈ এটা স্থান আগত বাংলাদেশ থকা বাবে সালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ৭ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ