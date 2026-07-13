ETV Bharat / sports

আইচিচিৰ মাহটোৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা খেলুৱৈ বঁটাৰ বাবে মনোনীতৰ নাম ঘোষণা

স্কটলেণ্ডৰ অধিনায়ক কেথ্ৰিন ব্ৰাইছ, ভাৰতৰ স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণী আৰু ইংলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ ডেনি ৱায়াট-হজে এই তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ৷

ICC Women's Player of Month award for June 2026
ভাৰতৰ স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণী (X/@BCCIWomen)
author img

By ANI

Published : July 13, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ চমুকৈ আইচিচিয়ে প্ৰতি মাহে মাহটোৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ জুন মাহৰ এই বঁটাৰ বাবে মনোনীতসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে । মনোনীত খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে স্কটলেণ্ডৰ অধিনায়ক কেথ্ৰিন ব্ৰাইছ, ভাৰতৰ স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণী আৰু ইংলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ ডেনি ৱায়াট-হজ । আইচিচিৰ ৱেবছাইটত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷

এই তিনিগৰাকী খেলুৱৈয়ে চলিত বৰ্ষৰ আইচিচি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত নিজৰ দলৰ হৈ লাভ কৰা জয়ৰ লগতে বেটে-বলে উৎকৃষ্ট অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

খেলুৱৈসকলৰ এক চমু বিৱৰণ

কেথ্ৰিন ব্ৰাইচ (স্কটলেণ্ড)

স্কটলেণ্ডৰ অধিনায়ক কেথ্ৰিন ব্ৰাইচৰ বাবে চলিত মাহটো আশাব্যঞ্জক আছিল ৷ বেট আৰু বল দুয়োটাতে উজলি উঠিছিল খেলুৱৈগৰাকী । টি-২০ৰ ৭খন মেচত গড়ে ২৫.৪২ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৪০.১৫ ৰে মুঠ ১৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷

আনহাতে, বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত গড়ে ১৫.৮১ আৰু ইকনমি ৰেট ৭.১০ অনুযায়ী ১১টা উইকেট দখল কৰে । টি-২০ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে বাংলাদেশ আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্কটলেণ্ডৰ তিনি ফৰ্মেটৰ ঘৰুৱা শৃংখলা জয়ত ব্ৰাইচে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

শ্ৰী চৰণী (ভাৰত)

ভাৰতীয় স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণীয়ে চলিত বৰ্ষৰ আইচিচি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰি আইচিচিৰ মনোনীত খেলুৱৈৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ৷ এই বাওঁহতীয়া স্পিনাৰগৰাকীয়ে টি-২০ৰ ছখন মেচত ১৪টা উইকেট দখল কৰিছিল ৷ তেওঁৰ গড় ১১.০০ আৰু ইকনমি ৰেট আছিল ৬.৬৯ ।

এই প্ৰতিযোগিতাত বলাৰগৰাকীয়ে কেইবাটাও অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ তেওঁ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৩/২১, নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৪/১৯, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৩/২৪ উইকেট দখল কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে । অৱশ্যে গ্ৰুপ পৰ্যায়তে ভাৰতৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিলেও চৰণীৰ প্ৰদৰ্শন অসাধাৰণ আছিল ৷ দলৰ পাঁচখন গ্ৰুপ মেচত চৰণীয়ে কমেও দুটা উইকেট দখল কৰিছিল ।

ডেনিয়েল ৱায়াট-হজ (ইংলেণ্ড)

ইংলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ ডেনি ৱায়াট-হজৰ বাবে চলিত মাহটো বিশেষ মাহ ৷ এই মাহটোত খেলুৱৈগৰাকীয়ে শীৰ্ষ ক্ৰমত বেটিং কৰিছে ৷ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ছখন মেচত মুঠ ২৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৭১.৭৫ গড় আৰু ১৫১.৮৫ ষ্ট্ৰাইক ৰেট লাভ কৰে ।

শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি-২০ বিশ্বকাপৰ মেচত তেওঁ আটাইতকৈ দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ হজে অপৰাজিত ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহৰে ইংলেণ্ডক প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ ২১৯ ৰাণত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ৷

ৱায়াট-হজে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে উৎকৃষ্ট ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ৬৫ ৰাণ আৰু ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত ৮৯ ৰাণকে ধৰি একাধিক মেচ বিজয়ী ইনিংছ খেলিছিল ৷

প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে আইচিচি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত ৩০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা হজে প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰত পৰিণত হৈছিল ৷ ৩০২ ৰাণত খেলুৱৈগৰাকীয়ে আউট হৈ নিজৰ অভিযান সমাপ্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: টিজি-২০ লীগত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল

TAGGED:

আইচিচি
মাহটোৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা খেলুৱৈ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ
ভাৰতৰ স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণী
ICC WOMENS PLAYER OF MONTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.