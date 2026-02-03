ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ ঘোষণা, চাৰিখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৬খন মেচ

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ সময়সূচী আৰু সম্প্ৰচাৰৰ সবিশেষ নিশ্চিত কৰা হৈছে । ২ৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত মুঠ ১৬খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব।

T20 World Cup Warm up Match
টি-২০ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ২ৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ১৬খন ৱাৰ্ম আপ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে সোমবাৰে ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

এই ৱাৰ্ম আপ মেচসমূহ সহ-আয়োজক দেশ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ চাৰিখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভাৰতত বেংগালুৰুৰ বি চি চি আই চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (চি অ’ ই) গ্ৰাউণ্ড ১, নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম, চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত ৱাৰ্ম আপ মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ একেদৰে শ্ৰীলংকাত সিংহলী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড, আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়াম, কলম্বো ক্ৰিকেট ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে অহা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত নৱী মুম্বাইত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিব ৷ আনহাতে সোমবাৰে সন্ধিয়া আৰু ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত দলটোৱে ক্ৰমে আমেৰিকা আৰু নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷

ৱাৰ্ম-আপ মেচৰ টিকট

আই চি চিয়ে কয় যে নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আমেৰিকা বনাম ভাৰত ‘এ’ আৰু ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ চাব বিচৰা অনুৰাগীয়ে বুকমাইশ্ব’ ৱেবছাইটত অনলাইন বা ষ্টেডিয়ামৰ বক্স অফিচত গৈ টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৷

২ ফেব্ৰুৱাৰীত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আফগানিস্তান বনাম স্কটলেণ্ডৰ খেলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৱাৰ্ম আপ মেচৰ সূচী ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত বি চি চি আই চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত ‘এ’ বনাম নামিবিয়াৰ মেচৰ সৈতে সামৰণি পৰিব ৷ ভাৰত আৰু ভাৰতৰ ‘এ’ মেচসমূহ দেশজুৰি ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ আৰু জিঅ’ হটষ্টাৰত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ৷

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ বাবে ভাৰতৰ এ দল :

আয়ুষ বদোনি (অধিনায়ক), তিলক বাৰ্মা, ৰবি বিষ্ণৈ, খলিল আহমেদ, নমন ধীৰ, আশুতোষ শৰ্মা, প্ৰিয়ংশ আৰ্য, এন জগদীষণ (উইকেটকীপাৰ), ৰিয়ান পৰাগ, মানৱ সুথাৰ, অশোক শৰ্মা, ওৰভিল পেটেল (উইকেটকীপাৰ), গুৰজাপনীত সিং, বিপ্ৰজ নিগম আৰু মায়ংক যাদৱ ৷

টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৱাৰ্ম আপ মেচ

২ ফেব্ৰুৱাৰী

  • আফগানিস্তান বনাম স্কটলেণ্ড, বেংগালুৰু, বিয়লি ৩ বজাত
  • আমেৰিকা বনাম ভাৰত ‘এ’, নৱী মুম্বাই, সন্ধিয়া ৫ বজাত
  • কানাডা বনাম ইটালী, চেন্নাই, সন্ধিয়া ৭ বজাত

৩ ফেব্ৰুৱাৰী

  • ওমান বনাম শ্ৰীলংকা ‘এ’, কলম্বো, দুপৰীয়া ১ বজাত
  • নেদাৰলেণ্ড বনাম জিম্বাবুৱে, কলম্বো, সন্ধিয়া ৩ বজাত
  • নেপাল বনাম ইউ এ ই, চেন্নাই, সন্ধিয়া ৫ বজাত

৪ ফেব্ৰুৱাৰী

  • স্কটলেণ্ড বনাম নামিবিয়া, বেংগালুৰু, দুপৰীয়া ১ বজাত
  • আফগানিস্তান বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, বেংগালুৰু, বিয়লি ৩ বজাত
  • পাকিস্তান বনাম আয়াৰলেণ্ড, কলম্বো, সন্ধিয়া ৫ বজাত
  • ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নৱী মুম্বাই, সন্ধিয়া ৭ বজাত

৫ ফেব্ৰুৱাৰী

  • জিম্বাবুৱে বনাম ওমান, কলম্বো, পুৱা ১১ বজাত
  • নেপাল বনাম কানাডা, চেন্নাই, সন্ধিয়া ১ বজাত
  • অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম নেদাৰলেণ্ড, কলম্বো, সন্ধিয়া ৫ বজাত
  • নিউজীলেণ্ড বনাম আমেৰিকা, নৱী মুম্বাই, সন্ধিয়া ৭ বজাত

৬ ফেব্ৰুৱাৰী

  • ইটালী বনাম ইউ এ ই চেন্নাই, বিয়লি ৩ বজাত
  • ভাৰত ‘এ’ বনাম নামিবিয়া, বেংগালুৰু, সন্ধিয়া ৫ বজাত

