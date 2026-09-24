ETV Bharat / sports

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ

ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি পর্তুগালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলে তেওঁক নিবিচাৰে তেন্তে তেওঁ আঁতৰি যাব ৷

CRISTIANO RONALDO RETIREMENT
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল সুখকৰ নাছিল ৰোণাল্ডোৰ বাবে । যাৰ বাবে বিশ্বকাপৰ সময়তে চৰ্চা চলিছিল যে ৰোণাল্ডো যুগৰ অৱসানৰ দিশে আগবাঢ়িছে । হয়তো আৰু অনুৰাগীয়ে দেখা নাপাব ৰোণাল্ডোৰ দশকজোৰা দুভৰিৰ যাদু ।

অৱশ্যে ৰোণাল্ডোৱে এতিয়ালৈকে ফুটবল জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই । কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক বিদায় জনোৱাৰ কথা ঘোষণা নকৰিলেও পৰোক্ষভাৱে তেওঁৰ অৱসৰৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ।

পৰ্তুগীজ ছুপাৰষ্টাৰ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলে তেওঁক প্রয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ পর্তুগালৰ জার্চি পৰিধান কৰি যাব ৷

ৰোণাল্ডোৱে কয় যে যদি তেওঁ অনুভৱ কৰে যে তেওঁ দললৈ অৰিহণা যোগাব পৰা নাই বা দলত অপ্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, তেন্তে তেৱেঁই প্ৰথমে পদত্যাগ কৰিব ।

ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে নেচনছ লীগৰ মেচখনৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত ৰোণাল্ডোৱে কয়, "যেতিয়াই তেওঁলোকে মোক ৰাষ্ট্ৰীয় দলত নিবিচাৰে বুলি ক’ব, তেতিয়াই মই প্ৰথমে ওলাই যাম । যেতিয়া মই ভাবোঁ যে মই দলৰ বাবে একো অৱদান আগবঢ়াব পৰা নাই, বা মই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া ময়েই প্ৰথমে ওলাই যাম । মই মোৰ ছুটকেছটো লৈ গুচি যাম ।"

উল্লেখ্য যে জুলাই মাহত প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্পেইনৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পৰ্তুগালে ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ৪১ বছৰীয়া ৰোণাল্ডোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

কিন্তু নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক জৰ্জ জেছুছৰ অধীনত নেচনছ লীগৰ মেচৰ বাবে ঘোষণা কৰা প্ৰথম দলটোত স্থান পোৱাৰ পিছত খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ খেলাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

"পৰ্তুগীজ দলটোৱে মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰে । সেইবাবেই মই এতিয়াও দলটোত আছোঁ । মাত্ৰ সংখ্যাবোৰ চাওক; মই নিশ্চিত যে আপোনালোকে তাৰ পৰা কিবা এটা হিচাপ কৰিব পাৰে । মই এতিয়াও ভাল খেলি আছোঁ । যিদিনাই তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত আস্থা নাৰাখে, কোনো সমস্যা নাই, মই গুচি যাম । মই সদায় এই ফেডাৰেচনৰ ১নং অনুৰাগী হৈ থাকিম ।" তেওঁ কয় ।

আনহাতে, পৰ্তুগীজ ফৰৱাৰ্ডগৰাকীয়ে ফিফা বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ পিছত অৱসৰ ঘোষণাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰে ।

"হয়, মই কৰিছিলোঁ । অৱশ্যেই মই সদায় মোৰ সিদ্ধান্ত, মোৰ ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমানৰ কথাও ভাবোঁ । মই এজন চিন্তাশীল ব্যক্তি; আপোনালোকেও ভাবিব লাগিব । সেই কাৰণেই আপোনালোকে মোক এতিয়া ইয়াত দেখিছে; ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মই আগবাঢ়ি যাম ।" তেওঁ লগতে কয় ।

১০০০ গ’লৰ দিশে ৰোণাল্ডো

ক্লাব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল মিলাই বৰ্তমান ৰোণাল্ডোৰ গ'লৰ সংখ্যা হৈছে ৯৭৯টা । অৰ্থাৎ ৰোণাল্ডোৰ ঐতিহাসিক ১০০০ গ’লৰ সীমাত উপনীত হ’বলৈ বাকী আছে মাত্ৰ ২১টা গ’ল । ৰোণাল্ডোৱে কয় যে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ ১০০০ সংখ্যক গ’লটো দিব পাৰিলে এক সুন্দৰ ইতিহাসৰৰ শিখৰত উপনীত হ’ব ।

কিন্তু তেওঁ লগতে এই বিষয়ে অত্যধিক চিন্তিত নহয় বুলিও কয় । বিশ্ব ফুটবলৰ তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে মেচখন স্প’ৰ্টিঙৰ জোচে আলভালাড ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :জীৱনত কেনেধৰণৰ পতনৰ সন্মুখীন হৈছিল ছেহৱাগ, শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে কিদৰে ৰচিছিল অভিলেখ ?
লগতে পঢ়ক :এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মণিপুৰৰ ৰোছিবিনাই আনিলে ৰূপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO FOOTBALL
PORTUGUESE FOOTBALL STAR
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডো
ৰোণাল্ডোৰ অৱসৰ
CRISTIANO RONALDO RETIREMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.