আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি পর্তুগালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলে তেওঁক নিবিচাৰে তেন্তে তেওঁ আঁতৰি যাব ৷
Published : September 24, 2026 at 4:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল সুখকৰ নাছিল ৰোণাল্ডোৰ বাবে । যাৰ বাবে বিশ্বকাপৰ সময়তে চৰ্চা চলিছিল যে ৰোণাল্ডো যুগৰ অৱসানৰ দিশে আগবাঢ়িছে । হয়তো আৰু অনুৰাগীয়ে দেখা নাপাব ৰোণাল্ডোৰ দশকজোৰা দুভৰিৰ যাদু ।
অৱশ্যে ৰোণাল্ডোৱে এতিয়ালৈকে ফুটবল জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই । কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক বিদায় জনোৱাৰ কথা ঘোষণা নকৰিলেও পৰোক্ষভাৱে তেওঁৰ অৱসৰৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ।
Cristiano Ronaldo: "I know what I am. I know what I do to be here. I know what I've done to have had the success that I have had. I know why, especially the young kids, they love Cristiano, because they saw me as an example and this, for me, is the most important thing." ❤️ https://t.co/axY6TgYfM9— Hayters TV (@HaytersTV) September 23, 2026
পৰ্তুগীজ ছুপাৰষ্টাৰ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলে তেওঁক প্রয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ পর্তুগালৰ জার্চি পৰিধান কৰি যাব ৷
ৰোণাল্ডোৱে কয় যে যদি তেওঁ অনুভৱ কৰে যে তেওঁ দললৈ অৰিহণা যোগাব পৰা নাই বা দলত অপ্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, তেন্তে তেৱেঁই প্ৰথমে পদত্যাগ কৰিব ।
ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে নেচনছ লীগৰ মেচখনৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত ৰোণাল্ডোৱে কয়, "যেতিয়াই তেওঁলোকে মোক ৰাষ্ট্ৰীয় দলত নিবিচাৰে বুলি ক’ব, তেতিয়াই মই প্ৰথমে ওলাই যাম । যেতিয়া মই ভাবোঁ যে মই দলৰ বাবে একো অৱদান আগবঢ়াব পৰা নাই, বা মই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া ময়েই প্ৰথমে ওলাই যাম । মই মোৰ ছুটকেছটো লৈ গুচি যাম ।"
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “If Portugal no longer want to rely on me, I can leave from today. I have no problem with that”. “Or even the president. When they no longer want to rely on me in the national team, I’ll be the first to speak to them about it”. “If they rely on me, I rely on them. And the Portuguese people rely on me. That’s why I continue playing for the national team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
উল্লেখ্য যে জুলাই মাহত প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্পেইনৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পৰ্তুগালে ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ৪১ বছৰীয়া ৰোণাল্ডোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
কিন্তু নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক জৰ্জ জেছুছৰ অধীনত নেচনছ লীগৰ মেচৰ বাবে ঘোষণা কৰা প্ৰথম দলটোত স্থান পোৱাৰ পিছত খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ খেলাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।
"পৰ্তুগীজ দলটোৱে মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰে । সেইবাবেই মই এতিয়াও দলটোত আছোঁ । মাত্ৰ সংখ্যাবোৰ চাওক; মই নিশ্চিত যে আপোনালোকে তাৰ পৰা কিবা এটা হিচাপ কৰিব পাৰে । মই এতিয়াও ভাল খেলি আছোঁ । যিদিনাই তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত আস্থা নাৰাখে, কোনো সমস্যা নাই, মই গুচি যাম । মই সদায় এই ফেডাৰেচনৰ ১নং অনুৰাগী হৈ থাকিম ।" তেওঁ কয় ।
আনহাতে, পৰ্তুগীজ ফৰৱাৰ্ডগৰাকীয়ে ফিফা বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ পিছত অৱসৰ ঘোষণাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰে ।
"হয়, মই কৰিছিলোঁ । অৱশ্যেই মই সদায় মোৰ সিদ্ধান্ত, মোৰ ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমানৰ কথাও ভাবোঁ । মই এজন চিন্তাশীল ব্যক্তি; আপোনালোকেও ভাবিব লাগিব । সেই কাৰণেই আপোনালোকে মোক এতিয়া ইয়াত দেখিছে; ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মই আগবাঢ়ি যাম ।" তেওঁ লগতে কয় ।
১০০০ গ’লৰ দিশে ৰোণাল্ডো
ক্লাব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল মিলাই বৰ্তমান ৰোণাল্ডোৰ গ'লৰ সংখ্যা হৈছে ৯৭৯টা । অৰ্থাৎ ৰোণাল্ডোৰ ঐতিহাসিক ১০০০ গ’লৰ সীমাত উপনীত হ’বলৈ বাকী আছে মাত্ৰ ২১টা গ’ল । ৰোণাল্ডোৱে কয় যে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ ১০০০ সংখ্যক গ’লটো দিব পাৰিলে এক সুন্দৰ ইতিহাসৰৰ শিখৰত উপনীত হ’ব ।
কিন্তু তেওঁ লগতে এই বিষয়ে অত্যধিক চিন্তিত নহয় বুলিও কয় । বিশ্ব ফুটবলৰ তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে মেচখন স্প’ৰ্টিঙৰ জোচে আলভালাড ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।