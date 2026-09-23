জীৱনত কেনেধৰণৰ পতনৰ সন্মুখীন হৈছিল ছেহৱাগ, শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে কিদৰে ৰচিছিল অভিলেখ ?
ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৰিয়েলিটি শ্ব’ ‘ৰাইজ এণ্ড ফল’ৰ আঁত ধৰোঁতা হিচাপে নতুন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷
By ANI
Published : September 23, 2026 at 10:30 PM IST
মুম্বাই : কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগ পেছাদাৰী ক্ৰীড়াৰ উত্থান-পতনৰ কোনো অচিনাকি নাম নহয় । বিশ্ব ক্ৰিকেটত বিস্ফোৰক বেটাৰ হিচাপে পৰিচিত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অপেনাৰগৰাকী ৷ বিপক্ষৰ বহু বলাৰৰ বাবে ত্ৰাসৰ কাৰণ আছিল বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগ ৷ বিশেষকৈ ২০১১ চনৰ বিশ্বকাপলৈকে শচীন-ছেহৱাগৰ অপেনিং যুটিটো আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এক নাম থকা যুটি ৷
ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৰিয়েলিটি শ্ব’ ‘ৰাইজ এণ্ড ফল’ৰ আঁত ধৰোঁতা হিচাপে নতুন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰাক গঢ় দিয়া বিপৰ্যয়সমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ লগতে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে তেওঁৰ স্মৰণীয় অংশীদাৰিত্বৰ কথাও স্মৰণ কৰে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ছেহৱাগে একাধিকবাৰ ভাৰতীয় দলৰ পৰা বাদ পৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ উল্লেখযোগ্য ‘পতন’ বুলি অভিহিত কৰে । ১৯৯৯ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটায় যদিও তাৰ পিছত ২০০১ চনত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পূৰ্বলৈকে তেওঁ দলৰ পৰা বাদ পৰিছিল । ২০০৬-২০০৭ চনত তেওঁৰ কেৰিয়াৰত আন এক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় ৷ সেই সময়ত তেওঁক পুনৰ দলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় ।
প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ভাবো মোৰ জীৱনত বহু পতন হৈছে । মই ১৯৯৯ চনত মোৰ প্ৰথমখন মেচ খেলিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত মোক ড্ৰপ কৰা হৈছিল । সেইটোৱেই আছিল মোৰ পতন । তাৰ পিছত মই ২০০১ চনত পুনৰ দললৈ উভতি আহিছিলোঁ । ২০০৬-২০০৭ চনত মোক পুনৰ ড্ৰপ কৰা হৈছিল । সেয়াও আছিল মোৰ পতন । ২০০৭-২০০৮ চনত ইংলেণ্ড ট্যুৰত যাব পৰা নাছিলো ।’’
ছেহৱাগে কয় যে তেওঁ নিজৰ ফিটনেছৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সেই সময় মোৰ এতিয়াও মনত আছে । মই সেই সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ ফিটনেছ উন্নত কৰিছিলোঁ, যাতে ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি মই অধিক সময় খেলিব পাৰোঁ । তাৰ পিছত মই ২০০৮ চনত উভতি আহিলোঁ । সেই প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পিছতে মই মোৰ দ্বিতীয়টো ত্ৰিশতক অৰ্জন কৰিলোঁ ।’’
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On hosting 'Rise and Fall: Season 2', former Cricketer Virender Sehwag says, "Rise and Fall' is my first show as a host. Amazon Prime team contacted me during the IPL, asking if I could host the show. I saw their clips and presentation; I felt that I… pic.twitter.com/u6UY5Z9Hij— ANI (@ANI) September 23, 2026
ইয়াৰ পিছত হোৱা উত্থানৰ বিষয়েও ছেহৱাগে উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ কৃতিত্বৰ ভিতৰত আছে দুটা টেষ্ট ত্ৰিশতক । সাক্ষাতৰ সময়ত বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ৷ শচীনৰ সৈতে তেওঁ ভাৰতৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়িছিল ।
‘‘মই শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে কেইবাটাও অংশীদাৰিত্ব গঢ়িছোঁ । আমি ১০০ আৰু দ্বিশতক কৰিছোঁ । মই মোৰ টেষ্টৰ অভিষেকত ১০০ ৰান কৰিছিলো, আৰু সেই সময়ত শচীনে মোৰ সৈতে খেলি আছিল । তেওঁ মোক বহুত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁ ১৫৫ ৰান কৰিছিল, আৰু মই ১০৪ ৰান কৰিছিলোঁ ।’’ ছেহৱাগে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি একেলগে বহুত পতন দেখিছোঁ । যেতিয়া খেলা নাছিল, সেয়া মোৰ বাবে এক সাধাৰণ পতন আছিল ।’’ টেণ্ডুলকাৰৰ প্ৰভাৱৰ সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰি ছেহৱাগে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন নায়কগৰাকীৰ পৰা প্ৰেৰণা ল’বলৈ আহ্বান জনায় ৷ ‘‘শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ পৰা প্ৰেৰণা লওক । তেওঁৰ দৰে হোৱাটো কঠিন । তেওঁ যি প্ৰদৰ্শন আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল, সেইখিনি কোনেও দিব নোৱাৰে । তেওঁৰ পৰা প্ৰেৰণা লওক আৰু নিজৰ নাম গঢ়ি তোলক ।”
‘ৰাইজ এণ্ড ফল’ত তেওঁৰ আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ছেহৱাগে প্ৰকাশ কৰে যে আই পি এলৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁৰ হাতলৈ এই অনুষ্ঠানটোত আঁত ধৰাৰ সুযোগ আহিছিল ।
‘‘আই পি এলত থকাৰ সময়তে এই সুযোগ পাইছিলোঁ । এমাজন প্ৰাইমৰ দলে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সুধিছিল যে মই শ্ব’টোৰ আঁত ধৰিব পাৰিম নেকি । মই তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্লিপ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেচন দেখিছিলো । মই ভাবিছিলো হয়তো মই কৰিব পাৰিম । আই পি এলত ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ সময়তো মই বহুত কথা পাতিছিলোঁ ।’’ ছেহৱাগে কয় ৷
অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰিমিয়াৰ হ’বলগীয়া ‘ৰাইজ এণ্ড ফল ছিজন ২’ প্ৰতিদিনে দুপৰীয়া ১২ বজাত প্ৰাইম ভিডিঅ’ আৰু এমএক্স প্লেয়াৰ এণ্ড্ৰইড এপত বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব ।
বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰী টেষ্ট মেচ
- মুঠ মেচ- ১০৪ খন
- মুঠ ৰাণ- ৮, ৫৮৬
- সৰ্বাধিক স্ক’ৰ- ৩১৯
- গড় ৰাণ- ৪৯.৩৪
- ষ্ট্ৰাইক ৰেট- ৮২.২৩
- শতক- ২৩ টা
- অৰ্ধশতক- ৩২ টা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া
- মুঠ মেচ- ২৫১ খন (২১৯ টা ইনিংছ)
- মুঠ ৰাণ- ৮,২৭৩
- সৰ্বাধিক স্ক’ৰ- ২১৯
- গড় ৰাণ- ৩৫
- ষ্ট্ৰাইক ৰেট- ১০৪.৩৩
- শতক- ১৫ টা
- অৰ্ধশতক- ৩৮ টা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০
- মুঠ মেচ- ১৯ খন
- মুঠ ৰাণ- ৩৯৪
- সৰ্বাধিক স্ক’ৰ- ৬৮
- গড় ৰাণ- ২১.৮৮
- ষ্ট্ৰাইক ৰেট- ১৪৫.৩৮
- অৰ্ধশতক- ২ টা
১৯৯৯ ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগে ২০১৫ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ ২০০৭ চনত টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ২০১১ চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অংশ আছিল ।
লগতে পঢ়ক: জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত থাকক ! এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক প্ৰশংসা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ