'নৰেন্দ্ৰ নামটোক মই ঘৃণা কৰো'-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে কিয় ক'লে কমনৱেলথ বিজয়ী খেলুৱৈয়ে ?

'নৰেন্দ্ৰ নামটোক মই ঘৃণা কৰো'-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে কিয় ক'লে কমনৱেলথ বিজয়ী খেলুৱৈয়ে ?
কমনৱেলথ গেমছত পদক বিজয়ীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ বেড়ৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে পূৰ্বৰ এটা কাহিনী ।
Published : August 10, 2026 at 7:25 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱাৰ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ হৈ পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলৰ সৈতে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মত বিনিময় কৰে । প্ৰধানমন্তীৰ বাসভৱনত হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় বক্সাৰ নৰেন্দ্ৰ বেড়ৱালে ২০১৫ চনৰ বিশ্ব সামৰিক গেমছৰ সময়ত সংঘটিত এটা আমোদজনক ঘটনাৰ বিষয়ে কয় ।
কমনৱেলথ গেমছত পুৰুষৰ ৯০+ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা বেড়ৱালে ১১ বছৰ পূৰ্বে এজন পাকিস্তানী বক্সাৰৰ সৈতে হোৱা এক ধেমেলীয়া কথা-বতৰাৰ কথা সকলোৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰে । সেই কাহিনী শুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীও হাঁহি উঠে ।
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
পাকিস্তানী বক্সাৰৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰা মনত পেলাই বক্সাৰগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কয়, "তেতিয়া পাকিস্তানী বক্সাৰজনে মোক কৈছিল 'আপোনাৰ নাম নৰেন্দ্ৰ, আপোনাৰ প্ৰশিক্ষকৰ নাম নৰেন্দ্ৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামো নৰেন্দ্ৰ । নৰেন্দ্ৰ নামটোক মই ঘৃণা কৰিবলৈ লৈছোঁ ।"
২০১৫ চনৰ সেই ঘটনাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বেড়ৱালে এইটোও উল্লেখ কৰে যে বিশ্ব সামৰিক গেমছত পাকিস্তানী বক্সাৰজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেলখনৰ পূৰ্বে সামৰিক বাহিনীৰ পৰা ফোন আহিছিল আৰু তেওঁ যাতে পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত নহয় সেয়া কৈছিল ।
বেড়ৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কয়, "মই সেই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হৈছিলো, কিন্তু আমি দুয়ো মূৰত আঘাত পাইছিলো আৰু চিকিৎসা হাস্পতাললৈ যাবলগীয়া হৈছিল- ঠিক সেই সময়তে পাকিস্তানী বক্সাৰজনে উক্ত মন্তব্য কৰিছিল ।"
উল্লেখ্য যে কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বক্সিং প্ৰদৰ্শনত বেড়ৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । তেওঁ ৯০+ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । বক্সিঙত ভাৰতে মুঠ ১০ টা পদক লাভ কৰে, য'ত ৭ টা স্বৰ্ণ আৰু ৩ টা ৰূপৰ পদক আছে ।
অংকুশ পংগাল, শচীন সিৱাছ, জেছমিন লম্বোৰিয়া, প্ৰীতি পাৱাৰ, সাক্ষী চৌধাৰী, অৰুন্ধতী চৌধাৰী আৰু প্ৰিয়া ঘাগছে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বেড়ৱাল, অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু যদুমণি সিঙে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।
কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে মুঠ ৩৯ টা পদক লাভ কৰি পদকৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে । য'ত ১৩ টা স্বৰ্ণ, ১৭ টা ৰূপ আৰু ৯ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ ভুল মাত্ৰচিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে লাভলীনাৰ সৰৱ ভূমিকাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ