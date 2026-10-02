ETV Bharat / sports

জন্মদিনত মই নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ : ১২ বছৰীয়া সোণৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত লাভলীনা । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৪ চনত মেৰী কমে প্ৰথম সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল।

Boxer Lovlina Borgohain
স্বৰ্ণ পদক লাভৰ পিছত লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Screen grab X@PTI and AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমকন্যাৰ পৰা ভাৰতৰ স্বৰ্ণকন্যা । শুকুৰবাৰে দিনটোত অসম জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে এক ইতিহাস ৰচনা কৰে । এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ বক্সিঙত ১২ বছৰীয়া সোণৰ পদকৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই দেশবাসীক গৌৰৱৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । যাৰ বাবে এতিয়া অসম সন্তান লাভলীনা হৈ পৰিছে দেশৰ গৌৰৱ ।

তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জন্মদিনত স্বৰ্ণজয় । নিজৰ ২৯ সংখ্যক জন্মদিনত আনৰ পৰা নহয়, নিজেই যেন নিজক দিলে সৰ্বোত্তম উপহাৰ । এই উপহাৰৰ ৰং এইবাৰ সোণালী । যাৰ বাবে স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাৰ এই জন্মদিনটো অতি বিশেষ হৈ পৰিছে । হোৱাৰো কথা, কিয়নো মেৰিকম পাছত এছিয়ান গেমছত দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা হিচাপে বক্সিঙত সোণৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, এই জয়ৰ লগে লগে লাভলীনাই এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১৪ চনত ইঞ্চিয়নত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত মেৰীকমে ফ্লাইৱেইটত (৫১ কেজি) সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । লগতে ২০১৪ আৰু ২০১০ চনত এছিয়ান গেমছৰ দুটা পদক লাভ কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় মহিলা আছিল মেৰীকম ৷

  • লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি লাভলীনা বৰগোঁহায়ে নিজৰ জন্মদিনটো স্মৰণীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে । সেয়ে হয়তো তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত কঠিন সময় অতিবাহিত কৰাৰ পিছত এই জয় নিজৰ বাবে এক বিশেষ উপহাৰ ।

"মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে । আজি মোৰ জন্মদিন আৰু মই মোৰ জন্মদিনত নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ । এয়া মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা ।" লাভলীনাৰ উচ্ছাসপূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

২৯ বছৰীয়া লাভলীনাই কয় যে প্ৰতিযোগিতাক লৈ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । এতিয়া তেওঁ ফলাফলৰ বাবে চিন্তা নকৰি নিজকে শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাৰি দিয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "মই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ যে মই মোৰ মেচত জীয়াই থাকিব লাগিব । মোৰ ১০০ শতাংশ দিব লাগিব । তাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে ফলাফল ভাল হ'ব ।"

২০২৪ চনত পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত আৱেগিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰা বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ পুনৰ উভতি আহিব পাৰি নে নাই সেই কথাও ভাবিবলগা হৈছিল । কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্যলৈ ঘূৰি আহে আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পূৰ্বে নিজকে পুনৰ গঢ় দিয়ে ।

পিটিআিৰ আগত লাভলীনাই কয়, "২০২৪ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত মই বৰ দুখ পাইছিলোঁ । মোৰ মন নোযোৱা হৈছিল । সেই সময়ত জীৱনটো বৰ কঠিন আছিল । তাৰ পাছত মই পুনৰ আগবাঢ়িলোঁ । একেবাৰে আৰম্ভণিৰে পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে মূল বিষয়ৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :আনন্দত আত্মহাৰা লাভলীনাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ক'লে- জন্মদিনত এয়া দেশবাসীলৈ তাইৰ উপহাৰ
লগতে পঢ়ক :স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই

TAGGED:

BOXER LOVLINA BORGOHAIN
LOVLINA BORGOHAIN BOXING GOLD
লাভলীনা বৰগোঁহাই
লাভলীনাৰ স্বৰ্ণ পদক
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.