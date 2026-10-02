জন্মদিনত মই নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ : ১২ বছৰীয়া সোণৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

জন্মদিনত মই নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ : ১২ বছৰীয়া সোণৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত লাভলীনা । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৪ চনত মেৰী কমে প্ৰথম সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল।
Published : October 2, 2026 at 7:16 PM IST
গুৱাহাটী : অসমকন্যাৰ পৰা ভাৰতৰ স্বৰ্ণকন্যা । শুকুৰবাৰে দিনটোত অসম জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে এক ইতিহাস ৰচনা কৰে । এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ বক্সিঙত ১২ বছৰীয়া সোণৰ পদকৰ খৰাঙৰ অন্ত পেলাই দেশবাসীক গৌৰৱৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । যাৰ বাবে এতিয়া অসম সন্তান লাভলীনা হৈ পৰিছে দেশৰ গৌৰৱ ।
তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জন্মদিনত স্বৰ্ণজয় । নিজৰ ২৯ সংখ্যক জন্মদিনত আনৰ পৰা নহয়, নিজেই যেন নিজক দিলে সৰ্বোত্তম উপহাৰ । এই উপহাৰৰ ৰং এইবাৰ সোণালী । যাৰ বাবে স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাৰ এই জন্মদিনটো অতি বিশেষ হৈ পৰিছে । হোৱাৰো কথা, কিয়নো মেৰিকম পাছত এছিয়ান গেমছত দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা হিচাপে বক্সিঙত সোণৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
VIDEO | Japan: Lovlina Borgohain celebrated her birthday in memorable fashion by winning the Asian Games gold medal, saying the triumph was a gift to herself after a difficult period following the Paris Olympics. “I am feeling very good. Today is my birthday and I am gifting myself a gold medal on my birthday. This is a very big thing for me,” Lovlina said after her triumph. The 27-year-old said the way she approached the competition had changed significantly, with the focus on giving her best rather than worrying about the outcome. “I just thought that I have to live my game. I have to give my 100 per cent. After that, the result will be good,” she said. Lovlina admitted that she struggled emotionally after the Paris Olympics in 2024 and wondered whether she would be able to make a comeback. She then returned to the basics and rebuilt herself before winning gold. “After 2024 Paris, I was very sad. I did not feel like it. At that time, life was very hard. After that, I continued again. I started from the starting that I have to start again from the basics,” she said. #AsianGames2026 #LovlinaBorgohain (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
উল্লেখ্য যে, এই জয়ৰ লগে লগে লাভলীনাই এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১৪ চনত ইঞ্চিয়নত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত মেৰীকমে ফ্লাইৱেইটত (৫১ কেজি) সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । লগতে ২০১৪ আৰু ২০১০ চনত এছিয়ান গেমছৰ দুটা পদক লাভ কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় মহিলা আছিল মেৰীকম ৷
- লাভলীনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি লাভলীনা বৰগোঁহায়ে নিজৰ জন্মদিনটো স্মৰণীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে । সেয়ে হয়তো তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত কঠিন সময় অতিবাহিত কৰাৰ পিছত এই জয় নিজৰ বাবে এক বিশেষ উপহাৰ ।
🥇 GOLD FOR LOVLINA BORGOHAIN! 🇮🇳🥊 Lovlina Borgohain wins GOLD in the Women’s 75kg Boxing event at #AsianGames2026! 🏆🔥 Boxing GOLD for Team India! 🇮🇳 #TeamIndia #Boxing #LovlinaBorgohain #IndiaSportsHub https://t.co/xymjqX0aaC— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 2, 2026
"মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে । আজি মোৰ জন্মদিন আৰু মই মোৰ জন্মদিনত নিজকে সোণৰ পদক উপহাৰ দিছোঁ । এয়া মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা ।" লাভলীনাৰ উচ্ছাসপূৰ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
২৯ বছৰীয়া লাভলীনাই কয় যে প্ৰতিযোগিতাক লৈ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । এতিয়া তেওঁ ফলাফলৰ বাবে চিন্তা নকৰি নিজকে শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাৰি দিয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "মই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ যে মই মোৰ মেচত জীয়াই থাকিব লাগিব । মোৰ ১০০ শতাংশ দিব লাগিব । তাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে ফলাফল ভাল হ'ব ।"
Asian Games: Lovlina Borgohain wins gold in women's 75 kg category after beating China's Bao Ziyi by a unanimous decision of 5-0 https://t.co/JRja8i1fwI— IANS (@ians_india) October 2, 2026
২০২৪ চনত পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত আৱেগিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰা বুলি উল্লেখ কৰি লাভলীনাই স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ পুনৰ উভতি আহিব পাৰি নে নাই সেই কথাও ভাবিবলগা হৈছিল । কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্যলৈ ঘূৰি আহে আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পূৰ্বে নিজকে পুনৰ গঢ় দিয়ে ।
#WATCH | Golaghat, Assam: On boxer Lovlina Borgohain winning a gold medal in the women's 75kg category at the Asian Games 2026, her father, Tiken Borgohain, says, " we are absolutely delighted and overjoyed because she won the final today. today also happens to be her birthday... this is her first asian games gold medal... she has worked incredibly hard. she had spoken about winning this gold. she had previously won a silver medal and wanted to change its color. so seeing that color change now feels wonderful. i am very happy, and on her behalf, i want to thank all my fellow countrymen. so many people prayed for this, and i am deeply grateful to everyone."<="" p>— ani (@ani) October 2, 2026
পিটিআিৰ আগত লাভলীনাই কয়, "২০২৪ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত মই বৰ দুখ পাইছিলোঁ । মোৰ মন নোযোৱা হৈছিল । সেই সময়ত জীৱনটো বৰ কঠিন আছিল । তাৰ পাছত মই পুনৰ আগবাঢ়িলোঁ । একেবাৰে আৰম্ভণিৰে পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে মূল বিষয়ৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ।"