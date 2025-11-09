ETV Bharat / sports

সদায় মই টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিব বিচাৰো : উমা ছেত্ৰী

যিমান দিন ক্ৰিকেট খেলিব কেৱল ভাৰতীয় দল আৰু প্লেয়িং একাদশত খেলাৰ সপোন উমা ছেত্ৰীৰ ।

Uma Chetry
সদায় মই টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিব বিচাৰো : উমা ছেত্ৰী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
গোলাঘাট : বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট জয়ৰ পিছত স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ সদস্য অসম সন্তান উমা ছেত্ৰী । বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উমা ছেত্ৰীক বিভিন্ন দল-সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে । তাৰ মাজতে উমা ছেত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিশ্বজয়ৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

বন্ধুৰ উৎসাহতে আৰম্ভ কৰিছিল ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ

উমা ছেত্ৰীয়ে কয়, "২০১১ চনত যেতিয়া মোৰ বন্ধু আৰু ক্লাচমেটসকলে ক্ৰিকেট খেলি আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে তুমিও চেষ্টা কৰা ৷ তেনেকৈয়ে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ৷" ইমান বছৰৰ পৰা খেলি অহা এই ক্ৰিকেটৰ যাত্ৰা জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি জানিব দি উমাই, "প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিকতে কেম্প কৰিছোঁ । পিছত লখিমপুৰত জিলা পৰ্যায়ত খেলিছিলোঁ ৷ এনেকৈ আৰম্ভ হয় ৷ নিতৌ অভ্যাসৰ বাবে খোজকাঢ়ি গৈছিল ৭/৮ কিঃমিঃ ।"

সদায় মই টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিব বিচাৰো : উমা ছেত্ৰী (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে বোকাখাত চহৰৰ পৰা ৭/৮ কিলোমিটাৰ নিলগৰ বানে গৰকা গাঁও কান্ধুলীমাৰীত উমা ছেত্ৰীৰ ঘৰ ৷ উমাই কয়, "খোজকাঢ়িয়েই অহা-যোৱা কৰিছিলোঁ ৷ কেতিয়াবা মামাহঁতে থ'বলৈ যায়, নিবলৈ আহে ৷ বেছিভাগ মই খোজকাঢ়ি আৰু চাইকেলেৰেই গৈছিলোঁ ৷" ইফালে কন্যাৰ সফলতাত আনন্দিত উমা ছেত্ৰীৰ মাতৃ । আবেগিকভাৱে মাতৃয়ে কয়, "বহুত কষ্ট কৰিছে ৷ তাই সদায় ৮ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যায়, খোজকাঢ়ি আহে ৷"

বিভিন্নজনে যোগাইছিল উৎসাহ

উমাৰ ক্ৰিকেট জীৱনৰ যাত্ৰাত বিভিন্নজনে উৎসাহ দিছিল, অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ৷ বিভিন্নজনৰ লগতে ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সহায়-সহযোগিতাক কৃতজ্ঞতাৰে সুঁৱৰি উমাই কয়, "মা-দেউতাই যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ৷ মোৰ যেতিয়া 'ডাউনফল' হৈছিল মা-দেউতাহঁতে মোক আগুৱাই দিছিল ।" ইয়াৰ লগতে প্ৰথম প্ৰশিক্ষক ৰাজা ৰহমানৰ সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰি উমাই কয়, "এতিয়া যাৰ সৈতে মই প্ৰশিক্ষণ লৈ আছো মেহবুব চাৰ, তেওঁ মোক এতিয়াও যথেষ্ট সহায় কৰে ৷"

Uma Chetry's family
উমা ছেত্ৰীৰ পৰিয়াল (ETV Bharat)

বিশ্বকাপ খেলাটো এটা বহুত ভাল অভিজ্ঞতা বুলি কৰি উমাই তেওঁৰ আদৰ্শ ক্ৰিকেটাৰ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বুলিও প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰে উমা ছেত্ৰীয়ে ৷ নতুন খেলুৱৈসকলক নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজেৰে ভালকৈ খেলিবলৈ আহ্বান জনাই উমাই কয়, "অসমৰ পৰা যাতে আৰু বহু সংখ্যক ল'ৰা-ছোৱালী খেলিবলৈ ওলাই আহে ৷"

উমাৰ সপোন

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু তেওঁৰ সপোন সন্দৰ্ভত উমাই কয়, "যিমান বছৰ মই ক্ৰিকেট খেলো সদায় টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিব বিচাৰো আৰু প্লেয়িং একাদশত খেলিব বিচাৰো ৷"

