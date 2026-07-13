ETV Bharat / sports

তেলেংগানা টি-২০ লীগত হায়দৰাবাদৰ খিতাপ দখলৰ আঁৰত থকা নায়কসকল...

তেলেংগানা টি-২০ লীগৰ ফাইনেলত অন্বিতা খাম্মাম এচেছক পৰাস্ত কৰি হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে খিতাপ দখল কৰে ।

Hyderabad e-Champions won TG20 title
তেলেংগানা টি-২০ লীগত হায়দৰাবাদৰ খিতাপ দখল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ব্যক্তিগত খেলত জয় বা পৰাজয় এজন খেলুৱৈৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে । কিন্তু দলীয় ক্ৰীড়া অৱশ্যে পৃথক; ট্ৰফী জয় কৰিবলৈ হ'লে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন । ঠিক এই ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনেই টিজি-২০ৰ উদ্বোধনী ছিজনত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ তৰফৰ পৰা দেখা গ'ল । খিতাপ দখলৰ আঁৰত দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে নিজৰ ভূমিকা ফলপ্ৰসূভাৱে পালন কৰা দেখা গৈছিল ।

সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল অধিনায়কে

অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধতাৰে এজন খেলুৱৈৰ লগতে অধিনায়কৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । তেওঁ দলৰ পৰা উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সতীৰ্থসকলৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সমন্বয় ৰক্ষা কৰিছিল । এটা সময়ত অভিৰথে ক্ৰিকেটত বিশেষ সুযোগ নাপাই আমেৰিকালৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ হায়দৰাবাদক নেতৃত্ব দি টিজি-২০ৰ খিতাপ দখল কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অভিৰথে দলটোক সক্ষমভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল । বিশেষকৈ বলাৰৰ কৌশলগত ব্যৱহাৰৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Hyderabad e-Champions won TG20 title
সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল অধিনায়ক অভিৰথে (ETV Bharat)

কেৱল এয়াই নহয় অ'পেনাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰায়ে প্ৰথম বলটোৰ পৰাই বিপক্ষৰ বলাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা দেখা গৈছিল । যাৰ বাবে প্ৰতিখন খেলতে দলটোৱে এক শক্তিশালী আৰম্ভণি দেখিছিল । ছিজনটোত তেওঁ সৰ্বাধিক ৫৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । য'ত ৪ টা অৰ্ধশতক আৰু এটা শতক (১০১ নট আউট) অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ টিজি-২০ৰ উদ্বোধনী ছিজনত আটাইতকৈ সফল বেটছমেন হিচাপে অ'ৰেঞ্জ কেপৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বাধিক চাৰি (৫৮) আৰু ছিক্সাৰৰো (৩৩) অভিলেখ তেওঁৰ হাততে আছে ।

ছুপাৰ হিটাৰ :

জিলা পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ শাখাৰ অধীনত গণেশ গাড়ুগুৱে হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । দলটোৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । দুটা অৰ্ধশতককে ধৰি মুঠ ২৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গণেশে ছুপাৰ হিটাৰ হিচাপে সুনাম অৰ্জন কৰিছে ।

Hyderabad e-Champions won TG20 title
ছুপাৰ হিটাৰ গণেশ গাড়ুগু (ETV Bharat)

বলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল । এখন মেচত এটা অভাৰত দুটা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু খেলপথাৰত কিছুমান দৰ্শনীয় কেচ ধৰিছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত গণেশে কয়, "মই পূৰ্বে ঈনাডু ক্ৰিকেট লীগত 'মেন অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট' বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ । এতিয়া এই চেম্পিয়নছ দলৰ হৈ খেলিবলৈ পাই মই অতি আনন্দিত ।"

Hyderabad e-Champions won TG20 title
অজয় ​​দেৱ গৌড় আটাইতকৈ সফল বলাৰ (ETV Bharat)

বলিঙত নেতৃত্ব অজয়ৰ

অধিনায়কৰ পিছতে অজয় ​​দেৱ গৌড়ে চেম্পিয়নছ দলৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ছিজনটোত সৰ্বাধিত ২১ টা উইকেটৰে আটাইতকৈ সফল বলাৰ হিচাপে পাৰ্পল কেপৰ সন্মান লাভ কৰিছে । তেওঁ প্ৰতিখন মেচতে ধাৰাবাহিকভাৱে উইকেট দখল কৰিছিল আৰু বিপক্ষ দলক আঘাত দিছিল । তেওঁৰ আৰু দ্বিতীয় সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰী বেধ ৰেড্ডী (১৫ উইকেট, খাম্মাম এচেছ)ৰ মাজৰ ব্যৱধানে অজয়ৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শনৰ ইংগিত দিছে । উল্লেখ্য যে অজয়ৰ পিতৃ তেওঁৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক; তেওঁ অজয়ক শৈশৱৰ পৰাই ভাৰতীয় ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব দলৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱালৈকে খেলৰ প্ৰতিটো দিশ শিকাইছিল ।

স্পিনৰ যাদু

প্রণৱ বার্মা (১২ উইকেট) আৰু শ্বানমুখ অশ্বিন (১০ উইকেট)ৰ স্পিন যুটিয়ে প্রতিযোগিতাখনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল । পাৱাৰপ্লেৰ সময়ত তেওঁলোকে কঠিন আৰু অনুশাসিত বলিঙেৰে বিপক্ষৰ বেটছমেনৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেটো দখল কৰিছিল । দুয়োজনেই কম ৰাণ দিছিল সুযোগ পালেই বেটিঙৰ দ্বাৰাও দলক সহায় কৰিছিল ।

অলৰাউণ্ডাৰ অজয় বৈষ্ণৱ :

প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিতে অজয় বৈষ্ণৱ ৰেড্ডীয়ে প্লেয়িং একাদশত সুযোগ পোৱা নাছিল যদিও পিছলৈ পোৱা সুযোগৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰিলে । লক্ষণীয়ভাৱে ৬ টা ইনিংছত ১৯৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিটো ইনিংছতে অপৰাজিত হৈ থাকে । ভাৰতীয় ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব দলৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা অলৰাউণ্ডাৰ যশবীৰ গৌড়েও (৫ উইকেট, ৪২ ৰাণ) দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । আন এগৰাকী জিলা পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ অখিল ৰাথোড়ে (৮ উইকেট) ধাৰাবাহিকভাৱে উইকেট দখল কৰিছিল । ৪ খন মেচত ৫ টা উইকেট দখল কৰা পেচাৰ শ্ৰীনিকেথে আঘাতৰ বাবে খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয় ।

Hyderabad e-Champions won TG20 title
দলৰ অন্যতম শক্তি আছিল বিকাশ ৰেড্ডী (ETV Bharat)

দলৰ অন্যতম শক্তি বিকাশ ৰেড্ডী

অধিনায়ক অভিৰথৰ সহযোগী অ'পেনাৰ সাই বিকাশ ৰেড্ডীয়ে (২৯৬ ৰাণ) ধাৰাবাহিকভাৱে সফল নহ'লেও তেওঁৰ সন্মুখত বিপক্ষৰ বলাৰসকলে প্ৰায়ে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল । লীগ পৰ্যায়ত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ (৯৩) খেলিছিল আৰু তাৰ পিছত কোৱালিফায়াৰ ১ত বিস্ফোৰক ২৭ বলত ৬৯ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ।

এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে । তেলেংগানা টি-২০ লীগত খিতাপ দখলৰ আঁৰত হায়দৰাবাদ দলৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ, সহযোগী কৰ্মচাৰী, প্ৰশিক্ষক, মেনেজমেণ্ট সকলোৰে খেলপথাৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰত অৱদান প্ৰশংসনীয় ।

লগতে পঢ়ক :

টিজি-২০ লীগত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল

TAGGED:

TG20
তেলেংগানা টি২০ লীগ
অভিৰথ ৰেড্ডী
ইটিভি ভাৰত অসম
HYDERABAD E CHAMPIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.