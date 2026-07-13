টিজি-২০ লীগত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল
খেলখনত ১৪টা বল বাকী থকা অৱস্থাত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে জয়লাভ কৰে । অধিনায়ক অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে খেলৰ শেষত লাভ কৰে অৰেঞ্জ কেপ ৷
Published : July 13, 2026 at 12:58 AM IST
হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা টিজি ২০ লীগৰ ফাইনেল খেলখন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই খেলখনত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে অনভিতা খাম্মাম এচেছৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰি বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰে ৷
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ বলাৰসকলে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই অনভিতা খাম্মাম এচেছক ৮ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৫৭ ৰাণত ধৰি ৰাখে ।
হায়দৰাবাদৰ উপ্পলৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই লীগৰ ফাইনেল খেলখনত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ হৈ বলিং মুকলি কৰি দেৱ মেহতাই প্ৰতিপক্ষক ৮ ৰাণ দিয়ে । তাৰপিছৰ অভাৰত অজয় দেৱগৌড়ে পৰশ ৰাজৰ(৩) উইকেট দখল কৰে ৷ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থকা দৰ্শকৰ উৎসাহৰ মাজতে অনভিতা খাম্মাম এচেছে দলীয় স্ক’ৰ ১১ ৰাণত প্ৰথমটো উইকেট হেৰুৱায় ।
অনভিতা খাম্মাম এচেছৰ হৈ মিকিল জয়ছোৱালে ৩৯টা বলত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আনহাতে, প্ৰতিপক্ষৰ হৈ যশবীৰ গৌৰে ১৭ ৰাণ ব্য়য়ৰে তিনিটা উইকেট দখল কৰে বলিং প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়ে । দলটোৰ আন দুগৰাকী বলাৰ দেৱ মেহতা আৰু অজয় দেৱ গৌৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
১৫৮ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ক্ৰিজত নমা হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে ইনিংছ মুকলি কৰাৰ পিছতে অ’পেনাৰ ছাই বিকাশ ৰেড্ডী(৪)ৰ উইকেট হেৰুৱায় ৷ ইয়াৰ পাছতে শনমুখা অশ্বিনে ক্ৰিজত অধিনায়ক অভিৰাথ ৰেড্ডীৰ সৈতে যুটি বান্ধি দলটোক আগুৱাই নিয়ে ৷
আন এটা উইকেট পতনৰ পিছত জিএছকে ৰেড্ডীয়ে প্ৰতীক ৰেড্ডীৰ সৈতে ক্ৰিজত যুটি বান্ধে ৷ দুয়োজনে দলটোক এটা সুস্থিৰ ইনিংছ প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে । চাৰি অভাৰৰ অন্তত তেওঁলোকে এটা উইকেটৰ বিনিময়ত দলটোত ২৪ ৰাণ যোগ দিয়ে ৷ তাৰপাছতে দলটোৱে অতি কম সময়ৰ ব্যৱধানত জিএছকে ৰেড্ডী(৪) আৰু প্ৰতীক ৰেড্ডী(১৫) ৰ ৰূপত আন দুটা উইকেট হেৰুৱায় ৷ দুয়োগৰাকীয়ে তৃতীয় উইকেটত ২৬ ৰাণ যোগ কৰে । দুয়োগৰাকী বেটছমেনক দেৱ মেহতাই আউট কৰে ।
ইয়াৰ পাছতে কোডিমেলা হিমাতেজা(৩১) আৰু মিকিল জয়ছোৱালে ইনিংছ স্থিৰ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লয় ৷ প্ৰথমে দলটোৱে ৫০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাটো নিশ্চিত কৰে । দেখা যায় যে, জয়ছোৱাল এগৰাকী বিস্ফোৰক তথা অতি আক্ৰমণাত্মক খেলুৱৈ ৷ ১১ অভাৰৰ অন্তত অনভিতা খাম্মাম এচেজে ৩ উইকেটত ৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । অৱশ্যে ফ্লাডলাইটৰ বিসংগতিৰ বাবে খেলখন কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে ৷
আনহাতে, জয়ছোৱালে বিপক্ষৰ বলাৰসকলক বেটিং বিক্ৰমেৰে দিশহাৰা কৰি তোলে ৷ আনহাতে হিমাতেজাই তেওঁক সমানে সমৰ্থন দি প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ বলাৰ যশবীৰ গৌৰে খেলখনৰ ১৬ অভাৰত হিমাতেজাৰ(৩১) উইকেট দখল কৰে । হিমাতেজা আৰু জয়ছোৱালে চতুৰ্থ উইকেটৰ যুটিত ৬৫টা বলত ৯৪ ৰাণ সংযোজন কৰে । একেটা অভাৰতে চামা মিলিন্দক শূন্যতে পেভিলিয়নলৈ পঠিয়াই যশবীৰে ৷ সেই সময়ত অনভিতা খাম্মান এচেছে ৫টা উইকেটৰ বিনিময়ত ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
চাৰিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কোবোৱা জয়ছোৱালে এক বৃহৎ শ্বট খেলিবলৈ গৈ বিপক্ষৰ অধিনায়ক অভিৰাথ ৰেড্ডীৰ হাতত ধৰাশায়ী হয় ।
উল্লেখ্য যে, মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলে টিজি২০ লীগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ হিচাপে পৰিচিত তেলেগু অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ বাবে থিয় দিছিল ।
খেলৰ শেষত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ অধিনায়ক অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে অৰেঞ্জ কেপ লাভ কৰে ৷ আনহাতে, একেটা দলৰে অন্যতম খেলুৱৈ অজয় দেৱগড়ে পাৰ্পল কেপ লাভ কৰে ৷ উল্লেখ্য় যে, দলটোৱে চলিত ছিজনৰ লীগত মাত্ৰ এখন খেলতহে পৰাজিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপৰ মাজতে দুঃখবৰ, হঠাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফুটবলাৰৰ মৃত্যু