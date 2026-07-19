টিজি-২০ লীগ: ৰামোজী ফিল্ম চিটীত বিজয় উদযাপন হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ

টিজি-২০ লীগ: ৰামোজী ফিল্ম চিটীত বিজয় উদযাপন হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ
টিজি-২০ লীগ বিজয়ী হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ দল ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উপস্থিত হৈ বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰে ।
Published : July 19, 2026 at 10:17 AM IST
হায়দৰাবাদ: টিজি-২০ লীগ প্ৰথম সংস্কৰণৰ বিজয়ী হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে শনিবাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উপস্থিত হৈ বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰে । এই উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত এক বৃহৎ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । দল পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত বিজয়ী দলৰ খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
ইউৰেকাৰ ছাবলা ৰেষ্টুৰেণ্টত খেলুৱৈসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে দলটোক আদৰণি জনোৱা হয় । খেলুৱৈসকলক ফোঁট লগাই, আৰতি কৰি মুকুতাৰ মালা উপহাৰ দিয়া হয় ।
ইয়াৰ পিছতে ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এখন ভিণ্টেজ বাহনৰে টিজি২০ ট্ৰফীটো শোভাযাত্ৰা কৰি কঢ়িয়াই অনা হয় । খেলুৱৈসকলক এখন ভিণ্টেজ বাছত উঠাই ট্ৰফীসহ মিডিয়া ষ্ট্ৰীটলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হয় ।
উক্ত শোভাযাত্ৰা তেলেংগানাৰ পৰম্পৰাগত ‘ডাপ্পু’, নৃত্য পৰিৱেশন আৰু ডিজে সংগীতৰে মুখৰিত হৈ পৰে । বিজয় শোভাযাত্ৰাৰ সময়ত ৰামোজী গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে পতাকা উত্তোলন কৰি খেলুৱৈসকলক আদৰণি জনায় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্পৰেট অফিচত খেলুৱৈসকলক ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক (চিএমডি) চেৰুকুৰী কিৰণ, ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ এম ডি চেৰুকুৰী বিজয়েশ্বৰী, ইটিভি ভাৰতৰ পৰিচালক চেৰুকুৰী বৃহতী আৰু ইটিভিৰ পৰিচালক সুজয়ে আদৰণি জনায় ।
অৱশেষত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ দলৰ খেলুৱৈসকলে ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত ট্ৰফী ৰাখি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবাৰে হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ দলৰ খেলুৱৈসকলে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে ।
টিজি-২০ ট্ৰফী জয়ৰ পিছত দল পৰিচালনা সমিতিয়ে অধিনায়কৰ বাবে ৫ লাখ টকা, সহ-অধিনায়কৰ বাবে ৪ লাখ টকা আৰু বাকী খেলুৱৈসকলৰ বাবে ৩ লাখ টকাকৈ উপহাৰ ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্রী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে খেলুৱৈসকলক এই পুৰস্কাৰৰ ধনৰ চেক উপহাৰ দিয়ে ৷
হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা টিজি-২০ লীগৰ প্ৰথম ছিজনত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে জয়লাভ কৰে । যোৱা ১২ জুলাইত হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেলত ই-চেম্পিয়নে অনবিতা খাম্মাম এচেছক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।