এসময়ত চুইমিং পুল চাফা কৰা গোলাঘাটৰ দেৱীয়ে কেনেদৰে অৰ্জন কৰিলে ৰূপৰ পদক

এসময়ত চুইমিং পুল চাফা কৰা গোলাঘাটৰ দেৱীয়ে কেনেদৰে অৰ্জন কৰিলে ৰূপৰ পদক
দেৱী দৈমাৰীৰ ৰূপৰ পদক লাভে এগৰাকী খেলুৱৈৰ জীৱনত থকা ঘাত-প্ৰতিঘাতক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷
By ANI
Published : April 2, 2026 at 6:16 PM IST
অম্বিকাপুৰ(ছত্তীশগড়): ‘‘যেতিয়া পৰিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰে, তেতিয়া শক্তিশালী লোকসকল আগুৱাই যায় ৷’’ - এই কথাষাৰে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ থকা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিক প্ৰতিফলিত কৰে । মল্লযুঁজাৰু দেবী দৈমাৰীৰ কাহিনীয়ে হাজাৰটা বাধা অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইচ্ছাশক্তি আৰু দৃঢ়তাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
কে আই টি জি(KITG) 2026 ৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ ছিছুপানীৰ দীনেশপুৰ গাঁৱৰ ২৮ বছৰীয়া যুৱতী দেৱীয়ে সাত বছৰ বয়সতে পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাইছিল ৷ আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে ককাক-মাহীয়েকৰ লগত থাকি কিছুমান অদ্ভুত কাম কৰাৰ লগতে খেলৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছিল ।
এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাই অৱশেষত সুফল দিলে ৷ চলিত বৰ্ষৰ খেলো ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল গেমছত মহিলাৰ ৬২ কেজি শাখাত দেৱীয়ে ৰূপৰ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ।
পদক জয় কৰাৰ পিছত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ দেবীয়ে কয়, ‘‘এই পদক মোৰ কষ্টৰ ফল । ২০২২ চনত বোকাখাতৰ কাজিৰঙাৰ সমীপৰ খেলো ইণ্ডিয়া কেন্দ্ৰত মল্লযুঁজ আৰম্ভ কৰিছিলো । তাত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ মই ওচৰতে এটা কোঠা ভাৰাত ল'বলগা হৈছিল ৷ কিন্তু ভাৰা হিচাপে দিব পৰাকৈ মোৰ হাতত ১০০০ টকাও নাছিল, যাৰ বাবে এবছৰৰ বাবে পাৰ্ট টাইম কাম এটা কৰিবলগা হৈছিল ৷’’
‘‘২০২২ চনত বোকাখাতৰ ইজি বাজাৰ ষ্টোৰত ২৫০০ টকাৰ মাহিলী দৰমহাত কাম কৰিছিলোঁ । ২০২৩ চনত কাজিৰঙাৰ বন ভিলা ৰিজৰ্টত চাকৰি পাইছিলোঁ, তাতে মাহে প্ৰায় ৭ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ । তাত চুইমিং পুল চাফা কৰিছিলোঁ ৷’’ দেবীয়ে কৈ যায় ৷
‘‘গোটেই দিনটো কাম কৰাৰ পিছত মল্লযুঁজৰ অনুশীলন কৰিবলৈ সন্ধিয়া মাত্ৰ দুঘণ্টা সময় পাইছিলো । এই ৰূপৰ পদকটো মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছো, তাৰে ফল । কিন্তু মই ইয়াত সন্তুষ্ট নহয় ৷ মই এতিয়া আৰু অধিক কষ্ট কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিব বিচাৰিছো’’ বুলি দেবীয়ে কৈ যায় নিজৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতেৰে ভৰা যাত্ৰাৰ কথা ৷
বিগত ২৫ মাৰ্চৰ পৰা ৩ এপ্ৰিললৈ ছত্তীশগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলো ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল গেমছৰ প্ৰথম সংস্কৰণত ৯ টা ক্ৰীড়া ক্ৰমে – ৭টা প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰীড়া(আৰ্চাৰী, এথলেটিকছ, ফুটবল, হকী, সাঁতোৰ, ভাৰোত্তোলন আৰু মল্লযুঁজ) আৰু দুটা প্ৰদৰ্শনীমূলক ক্ৰীড়া (মল্লাখাম্ব আৰু কাবাদী) ৰায়পুৰ, জগদলপুৰ আৰু সুৰগুজাৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
মল্লযুঁজৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে দেৱীয়ে ভাৰোত্তোলন আৰু আৰ্ম ৰেছলিঙৰ সৈতে জড়িত আছিল । ২০২২ চনত অসম দলৰ প্ৰশিক্ষক অনুষ্টুপ নৰহৰ সাক্ষাৎ লাভৰ পিছৰে পৰা খেলুৱৈগৰাকীয়ে মল্লযুঁজ শিকিবলৈ লয় ৷
প্ৰশিক্ষক অনুষ্টুপে পুৰণি সময়ৰ কথা সুঁৱৰি কয়, ‘‘২০২২ চনত বোকাখাতত এখন আৰ্ম ৰেছলিং টুৰ্ণামেণ্টৰ সময়ত তেওঁক লগ পাইছিলো । লগে লগে তেওঁক মল্লযুঁজ খেলিবলৈ পৰামৰ্শ দিলো । কিছু চিন্তা কৰাৰ পিছত দেৱী মান্তি হ’ল । মই ভাল প্ৰশিক্ষণৰ বাবে চেণ্টাৰৰ ওচৰতে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিলোঁ । তাই ভাৰা দিবলৈ সামৰ্থ নাই বুলি ক'লে ৷ গতিকে মই তাইক জিলা মল্লযুঁজ সন্থাৰ জৰিয়তে চাকৰি এটা পোৱাত সহায় কৰি দিলোঁ আৰু চাইকেল এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ যাতে কাম আৰু প্ৰশিক্ষণলৈ অহা-যোৱা কৰাত সুবিধা হয় ৷’’
মল্লযুঁজৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰাৰ বছৰতে দেবীয়ে বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত ছিনিয়ৰ ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ দুবছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ ২০২৪ চনত ৰাজ্যিক চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে । ২০২৫ চনত দেবী বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু স্বামী আৰু শহুৰেকৰ সহায়ত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈছে ।
দেৱীয়ে কয়, ‘‘মোৰ শহুৰে বহুত সহায় কৰে আৰু বেংগালুৰুত কাম কৰা মোৰ স্বামীয়ে মোক যিকোনো সমস্যাৰ মাজতো সহায় কৰিবলৈ ধন পঠিয়াই থাকে । মোৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত পদক লাভ কৰা আৰু তাৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা । তাৰ বাবে মই দিনে-নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছো । এই প্ৰতিযোগিতা সামৰি ঘূৰি অহাৰ পিছত মই মোৰ প্ৰশিক্ষকে নিৰ্ধাৰণ কৰা পৰিকল্পনা অনুসৰি কাম কৰিম ।’’
