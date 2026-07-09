বিনামূলীয়াকৈ ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল কেনেকৈ আৰু ক'ত চাব ?
ফুটবল অনুৰাগীৰ বাবে সুখবৰ । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী মেচসমূহ ভাৰতীয় দৰ্শকে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব ।
Published : July 9, 2026 at 2:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্ব ফুটবল জ্বৰত আক্ৰান্ত । ভাৰততো ইয়াৰ উত্তেজনা কম নহয় । দোভাগ নিশা টোপনি ক্ষতি কৰি বা পুৱতি নিশা চকু মোহাৰি মোহাৰি লাখ লাখ ফুটবল অনুৰাগীয়ে টেলিভিছনৰ পৰ্দাত বা মোবাইল স্ক্ৰীণত বিশ্বকাপৰ দুভৰিৰ ৰণ উপভোগ কৰি আহিছে ।
আনহাতে, চলিত ফিফা বিশ্বকাপ চূড়ান্ত নকআউট ৰাউণ্ডত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ উত্তেজনা আৰু ৰোমাঞ্চ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ৯ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশ্বকাপ ফুটবলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচ । তাৰ বাবে এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ফুটবল অনুৰাগীয়ে ।
Broadcast Schedule ⚡️ #FIFAWorldCup | Quarter Finals ⚽️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 8, 2026
Catch every crucial clash LIVE on DD Sports 📺 (DD Free Dish) pic.twitter.com/nJ14xiIubW
১১ জুনত আৰম্ভ হোৱা ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ বৰ্তমান অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । ইতিমধ্যে আঠটা দলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । প্ৰতিযোগিতাখনত আৰ্জেণ্টিনা, ফ্ৰান্স আৰু স্পেইনৰ দৰে হেভিৱেট দল অন্তিম ৮ত আছে । আনহাতে, মৰক্কো আৰু নৰৱেৰ দৰে উজ্জীৱিত খেল প্ৰদৰ্শন কৰা দলো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ উন্নীত হৈছে । এই দল দুটাই নিজৰ প্ৰথমটো সপোনৰ পদক বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে অগ্ৰসৰ লৈছে ।
কিন্তু ৰেফাৰীৰ কিছু সিদ্ধান্তৰ বাবে ৰাউণ্ড অব ১৬ৰ অন্তিম দিনটো বিতৰ্কিত হৈ পৰে । এক কথাত ক'বলৈ হ'লে বিশ্বকাপৰ ক'লা দিন হিচাপে অভিহিত হৈছে । এটা সময়ত আৰ্জেণ্টিনা ২-০ গ’লত পিছপৰি থাকিও দ্বিতীয়াৰ্ধৰ অন্তিম কেইমিনিটমানত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি জয়ী হৈ ওলাই আহে ।
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত উপনীত হোৱা দলসমূহ
- মৰক্কো (কানাডাক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত)
- ফ্ৰান্স (পাৰাগুৱেক ১-০ গ’লত পৰাস্ত)
- নৰৱে (ব্ৰাজিলক ২-১ গ’লত পৰাস্ত)
- ইংলেণ্ড (মেক্সিকোক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত)
- স্পেইন (পৰ্তুগালক ১-০ গ’লত পৰাস্ত)
- বেলজিয়াম (আমেৰিকাক ৪-১ গ’লত পৰাস্ত)
- আৰ্জেণ্টিনা (ইজিপ্তক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত)
- ছুইজাৰলেণ্ড (পেনাল্টিত কলম্বিয়াক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত)
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ সময়সূচী (ভাৰতীয় সময় মতে)
- ফ্ৰান্স বনাম মৰক্কো (১০ জুলাই, নিশা ১.৩০ বজাত)
- স্পেইন বনাম বেলজিয়াম (১১ জুলাই, নিশা ১২.৩০ বজাত)
- নৰৱে বনাম ইংলেণ্ড (১২ জুলাই, পুৱতি নিশা ২.৩০ বজাত)
- আৰ্জেণ্টিনা বনাম ছুইজাৰলেণ্ড (১২ জুলাই, পুৱা ৬.৩০ বজাত)
ভাৰতত কেনেকৈ আৰু ক’ত বিনামূলীয়াকৈ ফিফা বিশ্বকাপৰ খেল চাব পাৰিব ?
দূৰদৰ্শনৰ স্প’ৰ্টছ চেনেলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী মেচসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰিব । ভাৰতীয় সময় মতে ১০ জুলাইৰ পৰা ১২ জুলাইলৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব । ১০ জুলাইত প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল (ফ্ৰান্স বনাম মৰক্কো) অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল (স্পেইন বনাম বেলজিয়াম) ১১ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ছাবস্ক্ৰিপচন লৈ ফিফা বিশ্বকাপৰ মেচ ক'ত চাব পাৰিব
ZEE5 হৈছে বিশ্বকাপৰ মেচসমূহৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং প্ৰদান কৰা প্লেটফৰ্ম । ডিজিটেল ষ্ট্ৰীমিঙৰ জৰিয়তে মেচ উপভোগ কৰিব বিচৰা দৰ্শকে ZEE5 খুলিব কৰিব পাৰে । লগতে, Unite8 Sports নেটৱৰ্কে বিশ্বকাপৰ মেচসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে । সেয়েহে টেলিভিছনৰ দৰ্শকে চেনেলটোত উপভোগ কৰিব পাৰে ।