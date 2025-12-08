হকী জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ ২০২৫: ছেমি ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত

হকী জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ ২০২৫: ছেমি ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত
ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন জাৰ্মানীয়ে ভাৰতক ৫-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে ১০ ডিচেম্বৰত আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত ।
Published : December 8, 2025 at 12:20 PM IST
চেন্নাই (তামিলনাডু) : তামিলনাডুত চলি থকা পুৰুষৰ হকী জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ছেমি ফাইনেলত শোচনীয় পৰাজয় ভাৰতৰ । দেওবাৰৰ খেলখনত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন জাৰ্মানীয়ে ভাৰতক ৫-১ গ'লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । ভাৰতীয় দলৰ হৈ অনমোল এক্কাই একমাত্ৰ গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে জাৰ্মানীৰ হৈ লুকাছ কোচেলে দুটা গ'ল আৰু ক্ৰমে টাইটাছ ৱেক্স, জ'নাছ ৱান গেৰছুম আৰু বেন হাছবাচে এটাকৈ গ'ল দিয়ে ।
আনহাতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা আন এটা দল হৈছে স্পেইন । অহা ১০ ডিচেম্বৰত খিতাপৰ মেচত জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনে খেলিব । একেদৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানৰ বাবে ১০ ডিচেম্বৰত ভাৰত আৰু আৰ্জেণ্টিনা মুখামুখি হ'ব ।
প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰৰ পৰাই জাৰ্মানীয়ে আগ্ৰাসী হৈ ভাৰতৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । যাৰ বাবে ভাৰতে গ'ল কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সুযোগ পোৱা নাছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে খেলৰ ৩ মিনিটতে জাৰ্মানীয়ে গ'ল দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে । কিন্তু ভাৰতীয় গ'লকীপাৰ প্ৰিন্সদীপ সিঙে ষ্টেপ আপ কৰি সুন্দৰভাৱে গ'লটো ৰক্ষা কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ১৪ মিনিটত জাৰ্মানীয়ে প্ৰথমটো পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে । লুকাছ কোচেলে ষ্ট্ৰ'কটো সফলতাৰে গ'ললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি জাৰ্মানীক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । মাত্ৰ এক মিনিটৰ পাছত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আন এটা গ'ল দি প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীয়ে ২-০ গ'লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে খেলৰ উন্নতি সাধন কৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে । তেওঁলোকে অধিক প'ছেছন বজাই ৰাখে, মিডফিল্ডতো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে । কিন্তু ইমানৰ পাছতো অৰ্ধবিৰতিৰ ঠিক পূৰ্বে জাৰ্মানীয়ে দ্বিতীয়টো পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে । যিটো লুকাছ কোচেলে পুনৰ সফলতাৰে গ'লত ৰূপান্তৰিত কৰি জাৰ্মানীৰ ৩-০ লৈ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ।
৩৪ মিনিটত ভাৰতৰ হৈ অজিত যাদৱে নিপুণতাৰে দুজন জাৰ্মান ডিফেণ্ডাৰক অতিক্ৰম কৰি গ'ল পোষ্টৰ ফালে শক্তিশালী শ্বট এটা মাৰে যদিও জাৰ্মানীৰ গ'লকীপাৰ জেছপাৰ ডাইটজাৰে সুন্দৰভাৱে ইয়াক ৰক্ষা কৰে । ২ মিনিটৰ পাছত জাৰ্মানীয়ে আন এটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে যদিও এইবাৰ অধিনায়ক পল গ্লেণ্ডাৰৰ ফ্লিকে গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ৪০ মিনিটত ভাৰতীয় আক্ৰমণকাৰী অৰ্শদীপ সিঙে বাওঁফালৰ পৰা শক্তিশালীভাৱে ড্ৰিবল কৰি নিজৰ দক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰি বেছলাইনৰ কাষেৰে আগবাঢ়ি যায় যদিও জাৰ্মান গ'লকীপাৰক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে ।
ইয়াৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পাছতে জোনাছ ৱান গেৰছুমে জাৰ্মানীৰ চতুৰ্থটো গ'ল দিয়ে । চতুৰ্থ কোৱাৰ্টাৰত ৪ মিনিটৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় ডিফেন্সক অতিক্ৰম কৰি বেন হাছবাকে জাৰ্মানীৰ হৈ বিজয়ী গ'লটো কৰে । কিছু সময়ৰ পাছতে ভাৰতে প্ৰথমটো পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰি সফলতাৰে গ'লত ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু অনমোল এক্কাৰ এই গ'লটো ভাৰতৰ বাবে যথেষ্ট নাছিল । যাৰ বাবে ভাৰতে ১-৫ গ'লত পৰাস্ত হৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ হেৰুৱায় । এতিয়া ভাৰতে ব্ৰঞ্জৰ বাবে ১০ ডিচেম্বৰত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।