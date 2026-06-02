FIH হকী মহিলা নেশ্ব'নছ কাপ নিউজীলেণ্ড ২০২৫-২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা

FIH হকী মহিলা নেশ্ব'নছ কাপ নিউজীলেণ্ড ২০২৫-২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা
ছালিমা টেটেই প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিব ৷ জাপান, আমেৰিকা আৰু উৰুগুৱেৰ সৈতে ভাৰতক পুল এত স্থান দিয়া হৈছে ৷
By ANI
Published : June 2, 2026 at 2:54 PM IST
নতুন দিল্লী: এফআইএইচ হকী মহিলা নেশ্ব'নছ কাপ নিউজীলেণ্ড ২০২৫-২৬ৰ বাবে হকী ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে ভাৰতীয় মহিলা দল ঘোষণা কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনত ছালিমা টেটেই ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিব ৷ গ’লৰক্ষকৰ দায়িত্ব থাকিব সবিতা আৰু বিচু দেৱী খাৰিবাম, দুয়ো অভিজ্ঞ খেলুৱৈ ।
ডিফেন্সত সুশিলা চানু পুখ্ৰাম্বম, ইশিকা চৌধাৰী, নিক্কি প্ৰধান আৰু জ্যোতিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে । শেহতীয়াকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত ছিনিয়ৰ দলত অভিষেক ঘটোৱা লালথানতুলাংগী আৰু শিল্পী শিল্পী দাবাছকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিকাশ অধিক হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
নেহা, সুনেলিতা টপ্পো আৰু সাক্ষী ৰাণাৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰীতি শৃংখলাৰ সময়ত নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোকে আপ্লুত কৰা দীপিকা ছোৰেঙৰ সহায়ত ছালিমাই মিডফিল্ডত নেতৃত্ব দিব ৷ নিজৰ শক্তিশালী গ’ল দিয়াৰ ফৰ্ম অব্যাহত ৰখাৰ লক্ষ্যৰে আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিব নৱনীত কৌৰে ৷ দীপিকা, ঋতুজা দাদছ’ পিছাল, অন্নু আৰু ইশিকাই তেওঁ সহায় কৰিব আৰু অভিজ্ঞ আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডাৰ লালৰেমছিয়ামী আৰু সোণমে গতি, সৃষ্টিশীলতা আৰু ফিনিছিং প্ৰদান কৰিব ৷
নিউজীলেণ্ডৰ অকলেণ্ডত ১৫ জুনৰ পৰা ২১ জুনলৈ এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ জাপান, আমেৰিকা, উৰুগুৱেৰ সৈতে ভাৰতক প্ৰতিযোগিতাখনৰ পুল এত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে পুল বিত আয়োজক নিউজীলেণ্ড, চিলি, কোৰিয়া, ফ্ৰান্স অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মাৰিজনেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে দলটোৰ প্ৰস্তুতিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
মাৰিজনেই কয়, "নেশ্ব'নছ কাপ আমাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা ৷ আমি তালৈ গৈ সম্পূৰ্ণ উৎসাহেৰে খেলিব বিচাৰো, যাতে আমি নিজৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো ৷ আমি আৰ্জেণ্টিনা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত এই দিশসমূহৰ ওপৰত কাম কৰিছো, যিয়ে আমাক এটা দল হিচাপে ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে একে স্তৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ৷ দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপ্ৰাণিত হৈছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু ৷"
দল নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰি মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "আমি এনে এটা দল বাছি লৈছো যাৰ অভিজ্ঞতাৰ সঠিক ভাৰসাম্য আৰু জয়ী হোৱাৰ ইচ্ছা আছে ৷ সবিতা, সুশিলা, নিক্কি আৰু নৱনীতৰ দৰে খেলুৱৈয়ে ইয়াৰ আগতেও ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্টত খেলিছে আৰু জানে যে চাপত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কি লাগে ৷ এই দলটোৱে অকলেণ্ডত একেলগে কেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া চাবলৈ আগ্ৰহী ৷"
১৫ জুন সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬:১৫ বজাত ভাৰতে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নেশ্যনছ কাপৰ অভিযান আৰম্ভ হ’ব ৷ তাৰ পিছত ১৬ জুন মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাত জাপানৰ বিৰুদ্ধে আৰু ১৮ জুন বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৬:১৫ বজাত উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ পুল পৰ্যায়ৰ সামৰণি মাৰিব ৷ ২০ জুন শনিবাৰে ছেমি ফাইনেল আৰু ২১ জুন দেওবাৰে ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
এফআইএইচ হকী মহিলা নেশ্যনছ কাপ ২০২৫-২৬ৰ বাবে ভাৰতৰ ২০ জনীয়া দল :
- গ’লৰক্ষক : সবিতা, বিচু দেৱী খাৰিবাম
- ডিফেণ্ডাৰ : সুশিলা চানু পুখ্ৰাম্বম, ইশিকা চৌধাৰী, লালথানতুলাংগী, শিল্পী দাবাছ, জ্যোতি, নিক্কি
- মিডফিল্ডাৰ : ছালিমা টেটে (কেপ্টেইন), নেহা, সুনেলিতা টপ্পো, সাক্ষী ৰাণা, দীপিকা ছোৰেং, সোণম, লালৰেমছিয়ামী
- ফৰৱাৰ্ড : নৱনীত কৌৰ, দীপিকা, ঋতুজা দাদছ’ পিছাল, ইশিকা, অন্নু ৷
