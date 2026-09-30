ETV Bharat / sports

বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম

নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ১৯৮৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৰ্ষাপাৰাত আজি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত ।

histry and records of Barsapara Dr Bhupen Hazarika Cricket Stadium
বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (Assam Cricket Association X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 11:17 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব । সামগ্ৰিকভাৱে এইখন ষ্টেডিয়ামত তৃতীয়খন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে বৰ্ষাপাৰাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু শ্ৰীলংকাই একোখনকৈ মেচ খেলিছিল ।

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

২০১৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰা খেলপথাৰখন অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়াম হিচাপেও জনাজাত । ২০১৭ চনতেই ইয়াত ফ্লাড লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । ইয়াত ৪৬,০০০ দৰ্শকে একেলগে খেল উপভোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অসমত এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচসমূহ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল । কাৰণ তেতিয়া ৰাজ্যখনত ক্ৰিকেটৰ বাবে কোনো সুকীয়া খেলপথাৰ নাছিল । ভাৰতৰ ৭ম বৃহত্তম ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হিচাপে আখ্যা লাভ কৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দৰ্শকৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৫,০০০ লৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ।

ভাৰতৰ ৪৯ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট স্থান হিচাপে পৰিগণিত ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল ২০১৭ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল । উদ্বোধনী মেচখন ভাৰতৰ বাবে সুখকৰ নাছিল । ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত টি-২০ মেচখনত আলহী দলটোৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০১৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত আয়োজিত এই মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই ঘৰুৱা দলটোৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল । উদ্বোধনী মেচতেই ৩৮,১৩২ জন দৰ্শক উপস্থিত আছিল ।

histry and records of Barsapara Dr Bhupen Hazarika Cricket Stadium
বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat Assam)

ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচ

এই মেচখনৰ এবছৰ পিচতেই ২০১৮ চনৰ ২১ অক্টোবৰত ইয়াত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হয় । আয়োজক দেশ ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথমে বেটিং কৰি ৩২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল যদিও ভাৰতে সহজতেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল । আলহী দলটোৰ হৈ শ্বিমৰণ হেটমায়াৰে মাত্ৰ ৭৮ টা বলতেই দৰ্শনীয় ১০৬ ৰাণৰ সুন্দৰ ইনিংছ এটা দৰ্শকক উপহাৰ দিছিল । ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰাৰ গৌৰৱ হেটমায়াৰৰ নামতেই লিপিবদ্ধ হৈছিল ।

পিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বেটাৰগৰাকীৰ অভিলেখৰ পিচতেই ভাৰতৰ বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাই বেটিং বিক্ৰম আৰম্ভ কৰিছিল । বিৰাট কোহলীয়ে ১০৭টা বলতেই ১৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ প্ৰাৰম্ভিক বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মাই ১১৭টা বলত ১৫২ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ভাৰতে ৪২ অ'ভাৰতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ।

ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ দ্বিতীয়খন মেচ

ভাৰতে ২০২৩ চনৰ ১০ জানুৱাৰীত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনতো আধিপত্য বিস্তাক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৭.৪৬ ৰাণ ৰেটত ৭ উইকেটত ৩৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । সেই মেচখনতো বিৰাট কোহলীয়ে ৮৭টা বলত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শ্ৰীলংকাৰ হৈ দসুন শনকাই ৮৮টা বলত ১০৮ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ আছিল যদিও তেওঁ আন বেটাৰৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰা নাছিল ।

histry and records of Barsapara Dr Bhupen Hazarika Cricket Stadium
বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat Assam)

দুখন মেচত পাঁচটা শতক

ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ পীটছ সদায় বেটছমেনৰ সহায়ক হোৱা বাবে মাত্ৰ দুখন মেচতেই চাৰিগৰাকী বেটাৰে পাঁচটাকৈ শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিৰাট কোহলীয়ে দুটা শতক অৰ্জন কৰিছে । এই তালিকাত স্থান লাভ কৰা আন তিনিগৰাকী বেটছমেন হৈছে শ্বিমৰণ হেটমায়াৰ, ৰোহিত শৰ্মা আৰু দসুন শনকা ।

বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক’ৰ

ভাৰতৰ ৰোহিত শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰোহিত শৰ্মাই ২০১৮ চনৰ অক্টোবৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ১১৭টা বলত অপৰাজিত ১৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই ইনিংছটোত তেওঁ ১৫টা চাৰি আৰু ৮টা ছিক্সাৰ কোবাইছিল ।

histry and records of Barsapara Dr Bhupen Hazarika Cricket Stadium
বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat Assam)

শ্ৰেষ্ঠ বলিং

যুজবেন্দ্ৰ চাহালেই এতিয়ালৈকে শ্ৰেষ্ঠ বলিং কৰাৰ অধিকাৰী হৈ আছে । ২০১৮ চনৰ অক্টোবৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ১০ অ'ভাৰত ৪১ ৰাণৰ বিনিময়ত ৩টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । চাহালে দুখন মেচত ৪.৯৫ গড়ে ৪টা উইকেট দখল কৰিছে ।

অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া

১৯৮৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অসমৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ সূচনা হৈছিল । সেই দিনটোতেই অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত আলহী দলটোৱে ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক:ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়: এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ বিৰাট কোহলীৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম
ইটিভি ভাৰত অসম
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
VIRAT KOHLI
BARSAPARA CRICKET STADIUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.