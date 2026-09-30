বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম
নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ১৯৮৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৰ্ষাপাৰাত আজি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত ।
Published : September 30, 2026 at 11:17 AM IST
গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব । সামগ্ৰিকভাৱে এইখন ষ্টেডিয়ামত তৃতীয়খন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে বৰ্ষাপাৰাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু শ্ৰীলংকাই একোখনকৈ মেচ খেলিছিল ।
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
২০১৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰা খেলপথাৰখন অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়াম হিচাপেও জনাজাত । ২০১৭ চনতেই ইয়াত ফ্লাড লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । ইয়াত ৪৬,০০০ দৰ্শকে একেলগে খেল উপভোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অসমত এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচসমূহ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল । কাৰণ তেতিয়া ৰাজ্যখনত ক্ৰিকেটৰ বাবে কোনো সুকীয়া খেলপথাৰ নাছিল । ভাৰতৰ ৭ম বৃহত্তম ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হিচাপে আখ্যা লাভ কৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দৰ্শকৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৫,০০০ লৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ।
ভাৰতৰ ৪৯ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট স্থান হিচাপে পৰিগণিত ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল ২০১৭ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল । উদ্বোধনী মেচখন ভাৰতৰ বাবে সুখকৰ নাছিল । ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত টি-২০ মেচখনত আলহী দলটোৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০১৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত আয়োজিত এই মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই ঘৰুৱা দলটোৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল । উদ্বোধনী মেচতেই ৩৮,১৩২ জন দৰ্শক উপস্থিত আছিল ।
ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচ
এই মেচখনৰ এবছৰ পিচতেই ২০১৮ চনৰ ২১ অক্টোবৰত ইয়াত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হয় । আয়োজক দেশ ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথমে বেটিং কৰি ৩২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল যদিও ভাৰতে সহজতেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল । আলহী দলটোৰ হৈ শ্বিমৰণ হেটমায়াৰে মাত্ৰ ৭৮ টা বলতেই দৰ্শনীয় ১০৬ ৰাণৰ সুন্দৰ ইনিংছ এটা দৰ্শকক উপহাৰ দিছিল । ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰাৰ গৌৰৱ হেটমায়াৰৰ নামতেই লিপিবদ্ধ হৈছিল ।
পিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বেটাৰগৰাকীৰ অভিলেখৰ পিচতেই ভাৰতৰ বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাই বেটিং বিক্ৰম আৰম্ভ কৰিছিল । বিৰাট কোহলীয়ে ১০৭টা বলতেই ১৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ প্ৰাৰম্ভিক বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মাই ১১৭টা বলত ১৫২ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । ভাৰতে ৪২ অ'ভাৰতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ।
ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ দ্বিতীয়খন মেচ
ভাৰতে ২০২৩ চনৰ ১০ জানুৱাৰীত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনতো আধিপত্য বিস্তাক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৭.৪৬ ৰাণ ৰেটত ৭ উইকেটত ৩৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । সেই মেচখনতো বিৰাট কোহলীয়ে ৮৭টা বলত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শ্ৰীলংকাৰ হৈ দসুন শনকাই ৮৮টা বলত ১০৮ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ আছিল যদিও তেওঁ আন বেটাৰৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰা নাছিল ।
দুখন মেচত পাঁচটা শতক
ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ পীটছ সদায় বেটছমেনৰ সহায়ক হোৱা বাবে মাত্ৰ দুখন মেচতেই চাৰিগৰাকী বেটাৰে পাঁচটাকৈ শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিৰাট কোহলীয়ে দুটা শতক অৰ্জন কৰিছে । এই তালিকাত স্থান লাভ কৰা আন তিনিগৰাকী বেটছমেন হৈছে শ্বিমৰণ হেটমায়াৰ, ৰোহিত শৰ্মা আৰু দসুন শনকা ।
বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক’ৰ
ভাৰতৰ ৰোহিত শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰোহিত শৰ্মাই ২০১৮ চনৰ অক্টোবৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ১১৭টা বলত অপৰাজিত ১৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই ইনিংছটোত তেওঁ ১৫টা চাৰি আৰু ৮টা ছিক্সাৰ কোবাইছিল ।
শ্ৰেষ্ঠ বলিং
যুজবেন্দ্ৰ চাহালেই এতিয়ালৈকে শ্ৰেষ্ঠ বলিং কৰাৰ অধিকাৰী হৈ আছে । ২০১৮ চনৰ অক্টোবৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ১০ অ'ভাৰত ৪১ ৰাণৰ বিনিময়ত ৩টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । চাহালে দুখন মেচত ৪.৯৫ গড়ে ৪টা উইকেট দখল কৰিছে ।
অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া
১৯৮৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অসমৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ সূচনা হৈছিল । সেই দিনটোতেই অসমত প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত আলহী দলটোৱে ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়: এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ বিৰাট কোহলীৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ