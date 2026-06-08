ETV Bharat / sports

৩০০ ৰাণৰ বিশাল ব্য়ৱধানত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি টেষ্টত ভাৰতৰ নতুন অভিলেখ

ক্ৰিকেট ইতিসাহত নুতুন অভিলেখ ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেট দলৰ ৷

INDIA VS AFGHANISTAN TEST
আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি টেষ্টত গিল বাহিনীৰ নতুন অভিলেখ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: শুভমন গিলৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেট দলৰ অভিলেখ ৷ নিউ চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচত ভাৰতে আফগানিস্তানক বিশাল ৰাণৰ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷ ৬ জুনৰ পৰা ভাৰত-আফগানিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত একমাত্ৰ টেষ্টত টচত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ অধিনায়ক শুভমন গিলৰ ১২৬ ৰাণ আৰু কেএল ৰাহুলৰ ১০০ ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতে ৮ টা উইকেট হেৰুৱাই ৫৬৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি ইনিংছ সামৰণি মাৰে ৷

প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে প্ৰথম ইনিংছত মাত্ৰ ১৫২ ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত মাত্ৰ ১১২ ৰান সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতৰ হাতত ৩০০ ৰাণত পৰাজয় বৰণ কৰে আফগানিস্তানৰ দলটোৱে ৷ ইয়াৰ লগে লগে টেষ্ট মেচত ভাৰতীয় দলে সৰ্বাধিক ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে এটা ইনিংছ আৰু ২৭২ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল ৷ সেই অভিলেখ ভংগ কৰি সোমবাৰে নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেট দলটোৱে ৷

INDIA VS AFGHANISTAN TEST
আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি টেষ্টত গিল বাহিনীৰ নতুন অভিলেখ (AP)

ইফালে টেষ্টত অভিষেক কৰা যুৱ ক্ৰিকেটাৰ মানৱ সুথাৰে ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৭ টা উইকেট দখল কৰি আন এক ৰেকৰ্ডৰ অধিকাৰী হ'ল ৷ আনহাতে কুলদীপ যাদৱে ৩টা উইকেট দখল কৰে ৷ ইফালে আফগানিস্তানৰ হৈ মহম্মদ চেলিম ছাফীয়ে সৰ্বাধিক ৬ উইকেট দখল কৰে ৷ উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে যুৱ খেলুৱৈ মানৱ সুথাৰক মেন অব দ্যা মেচৰ সন্মানেৰে সন্মানীত কৰে ৷

INDIA VS AFGHANISTAN TEST
আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি টেষ্টত গিল বাহিনীৰ নতুন অভিলেখ (AP)

যদিহে সৰ্বাধিক ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতীয় টেষ্ট দলে জয়লাভ কৰা ৰেকৰ্ডলৈ চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে, সোমবাৰে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এটা ইনিংছ আৰু ৩০০ ৰাণ, ২০১৮ চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এটা ইনিংছ আৰু ২৭২ ৰাণ, ২০১৮ চনতে এটা ইনিংছ আৰু ২৬২ ৰাণত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিল ভাৰতীয় টেষ্ট দলে ৷ যদিহে টেষ্টত সৰ্বাধিক উইকেটত ভাৰতে জয়লাভ কৰা ৰেকৰ্ডলৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে ২০০৫ চনত ১০ উইকেটত জিম্বাবুৱে আৰু ২০০৪ চনত ১০ উইকেটত ভাৰতে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক:তেলেংগানা টি-২০ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জিলিকিল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়ন; ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অনুৰ্ধ-১৯ খেলুৱৈক কৰিলে চুক্তিবদ্ধ

TAGGED:

শুভমন গিল
কেএল ৰাহুল
ভাৰত আফগানিস্তাৰ টেষ্ট মেচ
কলুদীপ যাদৱ
INDIA VS AFGHANISTAN TEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.