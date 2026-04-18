২০০৮ চনৰ পৰা... ভাৰতত দুমহীয়া ক্ৰিকেট মহোৎসৱৰ সূচনা কৰা আইপিএল

২০০৮ চনৰ পৰা... ভাৰতত দুমহীয়া ক্ৰিকেট মহোৎসৱৰ সূচনা কৰা আইপিএল
২০০৮ চনৰ ১৮ এপ্ৰিলৰ দিনটোতে আইপিএলৰ প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । কেকেআৰ দলে বৃহৎ ব্যৱধানত আৰচিবিক পৰাস্ত কৰিছিল ।
Published : April 18, 2026 at 4:35 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টি-২০ লীগ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আইপিএল) বাবে আজি এক বিশেষ দিন । ২০০৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসত সংযোজন হৈছিল দুমহীয়া ক্ৰিকেট মহোৎসৱ-আইপিএলৰ । ১৮ এপ্ৰিলৰ এই দিনটোতে বেংগালুৰুৰ ঐতিহাসিক এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আইপিএলৰ প্ৰথমখন মেচ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কেকেআৰ) আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ (আৰচিবি) মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
উদ্বোধনী মেচখনতে নিউজীলেণ্ডৰ ব্ৰেণ্ডন মেককালামে কেকেআৰৰ হৈ এক আক্ৰমণাত্মক ঐতিহাসিক ইনিংছ খেলিছিল । ৭৩ টা বলতে ১৫৮ ৰাণ কৰি নটআউট আছিল মেককালাম । এইখন কেৱল আইপিএলৰ উদ্বোধনী মেচে নাছিল । ভাৰতৰ টি-২০ ক্ৰিকেটৰ নতুন যুগৰ আৰম্ভণি আছিল । আৰম্ভ হৈছিল আইপিএল যুগৰ । খেলখনত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু দলটোৱে ১৫.১ অভাৰত মাত্ৰ ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সেই মেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক নেতৃত্ব দিছিল ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে আৰু কেকেআৰৰ অধিনায়ক আছিল সৌৰভ গাংগুলী । সেই খেলখনত ঐতিহাসিক ইনিংছৰ বাবে মেককালামক 'মেন অৱ দ্য মেচ'ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
ইফালে আই পি এলৰ উদ্বোধনী ছিজনত খিতাপ দখল কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাৰকা স্পিনাৰ শ্বেন ৱাৰ্ণৰ নেতৃত্বৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছে । চূড়ান্ত খেলখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (চি এছ কে)ক ৩ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । চেন্নাইৰ অধিনায়ক আছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ।
আইপিএলৰ প্ৰথম ছিজনটো আছিল যথেষ্ট সফল । যাৰ ফলত টি-২০ ফৰ্মেটৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পালে । কেৱল ভাৰততে নহয় বিদেশী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাই বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিলে । আনকি বিচিচিআইৰ ৰাজহৰ পৰিমাণো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে ।
আইপিএলৰ ১৮ টা ছিজন ইতিমধ্যে সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ১৯ সংখ্যক ছিজন চলি আছে । ২০০৮ চনৰ পৰা আইপিএলৰ সামগ্ৰিক তথ্য যদি চাও তেনেহ'লে দেখা যায় যে ২০০৮ চনত ৮ ফ্ৰেঞ্চাইজি বা দলৰ সৈতে আইপিএল আৰম্ভ হৈছিল । সম্প্ৰতি ১০ টা দলৰ সৈতে আইপিএল চলি আছে । কিন্তু পিছৰ ছিজনবোৰত বিভিন্ন ফ্ৰেঞ্চাইজি বা দলে অংশ ল'লে । তাৰ ভিতৰত বহু দল এতিয়া ইতিহাস হ'ল । তাৰ ভিতৰত অন্যতম ডেকান চাৰ্জাৰ্ছ । ২০০৯ চনত খিতাপ দখল কৰা দলটো ২০১২ চনত আৰ্থিক মন্দাৱস্থাৰ বাবে বন্ধ হৈ যায় । সেই তালিকাত থকা আন দলবোৰ হৈছে কোচি টাস্কাৰ্ছ কেৰালা, পুনে ৱাৰিয়ৰ্ছ ইণ্ডিয়া, ৰাইজিং পুনে ছুপাৰজায়েণ্ট আদি । পিছত একাংশ দলৰ নামো সলনি কৰা হয় । এতিয়ালৈ ১০০০ৰো অধিক খেলুৱৈয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে সংক্ষেপে আইপিএলৰ কেইটামান অভিলেখ চাও আহক-
- আইপিএলৰ প্ৰতিটো ছিজন খেলা ক্ৰিকেটাৰ- বিৰাট কোহলী, ৰোহিত শৰ্মা, এম এছ ধোনী, আৰু মনীষ পাণ্ডে
- আটাইতকৈ সফল দল- মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (৫ বাৰকৈ খিতাপ দখল)
- সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী- বিৰাট কোহলী (৮৬৬১*)
- সৰ্বাধিক উইকেট সংগ্ৰহকাৰী-যুজবেন্দ্ৰ চাহাল (২২১*)
- সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ-ক্ৰিছ গেইল (৩৫৭)
- দ্ৰুততম শতক-ক্ৰিছ গেইল (৩০ বল)
- দ্ৰুততম অৰ্ধশতক-অভিষেক শৰ্মা (১৩ বল)
কেৱল এয়াই নহয় আইপিএলৰ মঞ্চত শ শ চমৎকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে । যিয়ে বিশ্বৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীক বিগত ১৮ টা ছিজনত আমোদ দি আহিছে । আইপিএলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই দিনটোতে ১৯ সংখ্যক ছিজনৰ দুখনকৈ মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰথমখন মেচত মুখামুখি হ'ব ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু দিল্লী কেপিটেলছ; সন্ধিয়া দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু চেন্নাই চুপাৰ কিংছৰ মাজত ।
