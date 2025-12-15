হংকঙক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ
চেন্নাইত অনুষ্ঠিত স্কোয়াছ বিশ্বকাপত হংকঙক ৩-০ পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ খিতাপ দখল কৰে ।
Published : December 15, 2025 at 11:43 AM IST
হায়দৰাবাদ : হংকঙৰ বিৰুদ্ধে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত জ্যোৎস্না চিনাপ্পা, অভয় সিং আৰু অনাহত সিঙে ভাৰতক ঐতিহাসিক জয়ৰ নেতৃত্ব দিয়ে ৷ ভাৰতে ৩-০ ত জয়লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰে ৷ চেন্নাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলি ভাৰতীয় দলটোৱে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই প্ৰতিযোগিতাৰ ফেভাৰিট দলটোক পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত কৰে ৷
খিতাপৰ দৌৰৰ জৰিয়তে ভাৰতে ২০২৩ চনত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনক অতিক্ৰম কৰিছিল ৷ হংকঙেও দুবছৰ পূৰ্বে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰদৰ্শনক অতিক্ৰম কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 🇮🇳🔥— Navin Mittal (@NavinSports) December 14, 2025
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🥇🏆🇮🇳
Joshna, Abhay & Anahat won their matches Comfortably to help India to win the 1st World Cup !!
Golden Letters Written in Indian Squash History 🔥🇮🇳🙌🏻 !! pic.twitter.com/jKh0SyJ0ws
ঘৰুৱা দৰ্শকেও তীব্ৰ উল্লাস কৰি ভাৰতীয় দলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল ৷
জ্যোৎস্না চিনাপ্পাৰ নিখুঁত আৰম্ভণি
অনুভৱী খেলুৱৈ জ্যোৎস্না চিনাপ্পাই উদ্বোধনী মেচত উজ্জ্বল আৰু সু-সজ্জিত প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ বিশ্বৰ ৭৯ নং স্থানত থকা জ্যোৎস্নাই ৪২ নম্বৰ স্থানত থকা কা য়ি লীক পৰাস্ত কৰে ৷ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কা য়ি লীক ২৩ মিনিটত ৭-৩, ২-৭, ৭-৫, ৭-১ ত পৰাস্ত কৰে ৷
জ্যোৎস্নাই তেওঁৰ উচ্চমানৰ ক’ৰ্ট দক্ষতা আৰু শ্বট নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথমখন খেলত সহজেই জয়লাভ কৰে । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় খেলত লীয়ে নিজৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰে যদিও জ্যোৎস্না শান্ত হৈ থাকি শেষত সহজেই জয়লাভ কৰে ।
অভয় আৰু অনাহতে ভাৰতক বিশ্বকাপৰ খিতাপত আগুৱাই লৈ যায়
প্ৰথমখন মেচত জ্যোৎস্নাই জয়লাভ কৰাৰ পিছতে অভয় সিং আৰু অনাহত সিঙে নিজৰ মেচত জয়লাভ কৰে । অভয়ে বর্তমানৰ এছিয়ান চেম্পিয়ন এলেক্স লাউক পোনপটীয়া খেলত পৰাস্ত কৰি উজ্জ্বল প্রদর্শন কৰিছিল আৰু ভাৰতে ২-০ ত অগ্রগতি লাভ কৰে৷
🔥🔥 HISTORIC DAY FOR INDIAN SQUASH🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) December 14, 2025
🏆TEAM INDIA IS THE CHAMPION OF THE SQUASH WORLD CUP
Second-seeded India defeated the top-seeded Hong Kong 3-0 to win the Squash World Cup for the first time.
Former World Top 10 Joshna Chinappa defeated WR37 Ka Yi Lee🇭🇰 3-1 (7-3, 2-7,… pic.twitter.com/Vn18u0vYxQ
পৰৱৰ্তী মেচত অনাহত সিঙে মাত্ৰ ১৬ মিনিটত এছিয়ান চেম্পিয়ন টমেটো হোক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ৩-০ ত জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে ।
স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল ফলাফল
- ফাইনেল : হংকঙক ৩-০ ত পৰাস্ত কৰে ভাৰতে
- জ্যোৎস্না চিনাপ্পাই কা য়ি লিক ৭-৩, ২-৭, ৭-৫, ৭-১ ত পৰাস্ত কৰে
- অভয় সিঙে এলেক্স লাউক ৭-১, ৭-৪, ৭-৪ ত পৰাস্ত কৰে
- অনাহত সিঙে টমেটো হোক ৭-২, ৭-২, ৭-৫ ত পৰাস্ত কৰে
