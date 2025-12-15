ETV Bharat / sports

হংকঙক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ

চেন্নাইত অনুষ্ঠিত স্কোয়াছ বিশ্বকাপত হংকঙক ৩-০ পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ খিতাপ দখল কৰে ।

INDIA WIN SQUASH WORLD CUP 2025
প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 15, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : হংকঙৰ বিৰুদ্ধে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত জ্যোৎস্না চিনাপ্পা, অভয় সিং আৰু অনাহত সিঙে ভাৰতক ঐতিহাসিক জয়ৰ নেতৃত্ব দিয়ে ৷ ভাৰতে ৩-০ ত জয়লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰে ৷ চেন্নাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলি ভাৰতীয় দলটোৱে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই প্ৰতিযোগিতাৰ ফেভাৰিট দলটোক পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত কৰে ৷

খিতাপৰ দৌৰৰ জৰিয়তে ভাৰতে ২০২৩ চনত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনক অতিক্ৰম কৰিছিল ৷ হংকঙেও দুবছৰ পূৰ্বে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰদৰ্শনক অতিক্ৰম কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

ঘৰুৱা দৰ্শকেও তীব্ৰ উল্লাস কৰি ভাৰতীয় দলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল ৷

জ্যোৎস্না চিনাপ্পাৰ নিখুঁত আৰম্ভণি

অনুভৱী খেলুৱৈ জ্যোৎস্না চিনাপ্পাই উদ্বোধনী মেচত উজ্জ্বল আৰু সু-সজ্জিত প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ বিশ্বৰ ৭৯ নং স্থানত থকা জ্যোৎস্নাই ৪২ নম্বৰ স্থানত থকা কা য়ি লীক পৰাস্ত কৰে ৷ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কা য়ি লীক ২৩ মিনিটত ৭-৩, ২-৭, ৭-৫, ৭-১ ত পৰাস্ত কৰে ৷

জ্যোৎস্নাই তেওঁৰ উচ্চমানৰ ক’ৰ্ট দক্ষতা আৰু শ্বট নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথমখন খেলত সহজেই জয়লাভ কৰে । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় খেলত লীয়ে নিজৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰে যদিও জ্যোৎস্না শান্ত হৈ থাকি শেষত সহজেই জয়লাভ কৰে ।

অভয় আৰু অনাহতে ভাৰতক বিশ্বকাপৰ খিতাপত আগুৱাই লৈ যায়

প্ৰথমখন মেচত জ্যোৎস্নাই জয়লাভ কৰাৰ পিছতে অভয় সিং আৰু অনাহত সিঙে নিজৰ মেচত জয়লাভ কৰে । অভয়ে বর্তমানৰ এছিয়ান চেম্পিয়ন এলেক্স লাউক পোনপটীয়া খেলত পৰাস্ত কৰি উজ্জ্বল প্রদর্শন কৰিছিল আৰু ভাৰতে ২-০ ত অগ্রগতি লাভ কৰে৷

পৰৱৰ্তী মেচত অনাহত সিঙে মাত্ৰ ১৬ মিনিটত এছিয়ান চেম্পিয়ন টমেটো হোক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ৩-০ ত জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে ।

স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল ফলাফল

  • ফাইনেল : হংকঙক ৩-০ ত পৰাস্ত কৰে ভাৰতে
  • জ্যোৎস্না চিনাপ্পাই কা য়ি লিক ৭-৩, ২-৭, ৭-৫, ৭-১ ত পৰাস্ত কৰে
  • অভয় সিঙে এলেক্স লাউক ৭-১, ৭-৪, ৭-৪ ত পৰাস্ত কৰে
  • অনাহত সিঙে টমেটো হোক ৭-২, ৭-২, ৭-৫ ত পৰাস্ত কৰে

লগতে পঢ়ক : জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাক পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন ভাৰতৰ, লক্ষাধিক টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা হকী ইণ্ডিয়াৰ

TAGGED:

INDIAN TEAM WIN SQUASH WORLD CUP
INDIA VS HONG KONG
SQUASH WORLD CUP 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIA WIN SQUASH WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.