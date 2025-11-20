ETV Bharat / sports

ঐতিহাসিক ! ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিচিত হ'ল কিউৰাচাও

ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়াৰত কিউৰাচাওৱে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

কুৰাকাও ফুটবল (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025

হায়দৰাবাদ : মাত্ৰ ১৫৬ হাজাৰ লোকৰ বসতিস্থল কিউৰাচাও ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ০-০ গ’লত ড্ৰ’ত সমাপ্ত হোৱা জামাইকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ কঠিন যুঁজখনেই আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপত দলটোৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ যথেষ্ট আছিল ।

ডাচ কেৰিবিয়ান দ্বীপ কিউৰাচাওৰ তীব্ৰ হেঁচাত পৰিছিল জামাইকা, দ্বিতীয়াৰ্ধত তিনিবাৰকৈ গ’লপোষ্টত আঘাত কৰি অন্তিম মিনিটত পেনাল্টিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে । ছালভাডৰৰ ৰেফাৰী ইভান বাৰ্টনে প্ৰথমে পেনাল্টি দিছিল যদিও ভি এ আৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে, যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্নিং পইণ্টে কিউৰাচাওৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

‘ব্লু ৱেভ’ নামেৰেও পৰিচিত কিউৰাচাওৱে জামাইকাতকৈ এক পইণ্ট আগবাঢ়ি ৬খন মেচৰ পৰা ১২ পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ 'বি'ৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । আইচলেণ্ডক (২০১৮ চনত জনসংখ্যা ৩,৫০,০০০) অতিক্ৰম কৰি এতিয়া ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কিউৰাচাও ।

ৰাজনৈতিক অশান্তিৰ বাবে নিজৰ সৰু দ্বীপটোত ঘৰুৱা মেচ খেলিবলৈ বাধ্য হোৱা হাইটিয়ে ১৯৭৪ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিকাৰাগুয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি বিশ্বকাপৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ।

লুচিয়াছ ডন ডিডছন আৰু ৰুবেন প্ৰভিডেন্সৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গ’ল আৰু কোষ্টা ৰিকাৰ সৈতে হণ্ডুৰাছৰ গ’লবিহীন ড্ৰ’ৰ ফলত হাইটিয়ে ১১ পইণ্টেৰে গ্ৰুপ চিৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।

পানামাই এল ছালভাডৰক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি কনকাকাফৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ।

২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত মুঠ ৪৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমানবোৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ফিফা বিশ্বকাপত ।

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত উপস্থিত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দল

