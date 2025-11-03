ETV Bharat / sports

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ইতিহাস সৃষ্টি: প্ৰশংসাৰে উপচালে মুখ্যমন্ত্ৰী, গৌৰৱ গগৈয়ে

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, উইমেন ইন ব্লুৱে বিশ্বত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰাটো হৈছে প্ৰতিভা, দলীয় প্ৰদৰ্শন আৰু মনোভাৱৰ এক বিজয় ।

India win ICC WCWC 2025
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী-গৌৰৱ গগৈৰ (PTI)
author img

By PTI

Published : November 3, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কৰি দেওবাৰে মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে আই চি চি এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰে । তিনিবাৰকৈ এই বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত অৱশেষত এইবাৰ 'উইমেন ইন ব্লুৱে' বহু আকাংক্ষিত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী চুমিবলৈ সক্ষম হয় । হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জীয়াৰীসকলে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰমাণ কৰে যে বৰ্তমান তেওঁলোকেই বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ।

ইফালে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দখল কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোক শুভেচ্ছা দিয়াৰ লগতে প্ৰশংসাৰে সকলোৱে উপচাই পেলাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন স্তৰৰ নেতাই ভাৰতীয় দলটোৰ অদমনীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।

ইয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সোমবাৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । লগতে তেওঁ এই বিজয়ক প্ৰতিভা আৰু দলীয় কামৰ জয় বুলি অভিহিত কৰে ।

উল্লেখ্য যে দেওবাৰে নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৫২ ৰাণৰ জয়েৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ X পোষ্টত লিখিছে, "আমাৰ উইমেন ইন ব্লুৱে বিশ্বত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ হস্তগত কৰিলে । ই হৈছে প্ৰতিভা, দলীয় প্ৰদৰ্শন আৰু মনোভাৱৰ এক জয়, যিয়ে সমগ্ৰ দেশতে লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব । বহু বহু অভিনন্দন টীম ইণ্ডিয়া ।"

আনহাতে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়েও চেম্পিয়ন দলটোক শুভেচ্ছা জনাইছে ।

"ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য, দলীয় প্ৰদৰ্শন আৰু দৃঢ় সংকল্পই দেশক গৌৰৱ আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ অন্তৰত অনাবিল আনন্দ আনি দিছে ।" সামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় ।

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয় যে এই কৃতিত্ব “ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সঁচাকৈয়ে এক স্বৰ্ণিল মুহূৰ্ত” আৰু প্ৰজন্মৰ পৰী প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা এক বিজয় ।

লগতে পঢ়ক :এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে... ট্ৰফী জয়ৰ পিছত কি ক'লে হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ?
লগতে পঢ়ক :বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত, শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই লাভ কৰিলে এই সন্মান

TAGGED:

INDIA WIN ICC WCWC 2025
HIMANTA BISWA SARMA
GAURAV GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.