আইপিএলৰ খেলুৱৈৰ বিনিময় : এইবাৰ আন দলত হাৰ্দিক, ১৮ কোটি টকাত মুম্বাইলৈ অৰ্শ্বদ্বীপ

আইপিএলৰ খেলুৱৈৰ বিনিময় : এইবাৰ আন দলত হাৰ্দিক, ১৮ কোটি টকাত মুম্বাইলৈ অৰ্শ্বদ্বীপ
পুনৰ মুম্বাই দল এৰিলে হাৰ্দিকে । এইবাৰ ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰজনক দেখা যাব আন এটা দলত । ৮ টা ছিজনৰ পিছত অৰ্শ্বদ্বীপে পঞ্জাব এৰি মুম্বাইত যোগদান ।
Published : November 11, 2026 at 1:14 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৭ চনৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আইপিএল) পূৰ্বে তাৰকা খেলুৱৈৰ বৃহৎ বিনিময় । ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ এৰি পঞ্জাব কিংছত যোগদান কৰিলে ।
আনহাতে ভাৰতীয় তাৰকা ফাষ্ট বলাৰ অৰ্শ্বদ্বীপ সিং পঞ্জাব কিংছ এৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছলৈ আহিল । বুধবাৰে আইপিএলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এই খেলুৱৈৰ বিনিময়ৰ কথা জনোৱা হৈছে । বিবৃতি অনুসৰি ১৮ কোটি টকাৰ বিনিময়ত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া পঞ্জাব দললৈ গৈছে ।
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাই দলত তেওঁৰ মাচুল ১৬.৩৫ কোটি টকা আছিল । আনহাতে অৰ্শ্বদ্বীপে পূৰ্বৰ ১৮ কোটি টকাতে মুম্বাই দলৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে ।
এই খেলুৱৈ বিনিময়ৰ জৰিয়তে পাণ্ডিয়াৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সৈতে দ্বিতীয়টো যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰিল । ২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুম্বাই দলত যোগদান কৰা হাৰ্দিকে দলটোৰ হৈ আইপিএলৰ ৪ টা ছিজনত খিতাপ দখলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ আৰু ২০২০ চনত খিতাপ দখলৰ সময়ত হাৰ্দিক মুম্বাই দলৰ অংশ আছিল । ৭ টা ছিজন মুম্বাইৰ হৈ খেলাৰ পিছত ২০২২ চনত গুজৰাট টাইটানছত তেওঁ যোগদান কৰিছিল । দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে হাৰ্দিকে প্ৰথমটো ছিজনতে গুজৰাটক খিতাপ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
২০২৩ বৰ্ষতো দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৪ চনত পুনৰ মুম্বাইলৈ উভতি আহি অধিনায়কৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল । কিন্তু তেওঁৰ নেতৃত্বত মুম্বাইৰ প্ৰদৰ্শন আশানুৰূপ নাছিল । আইপিএলৰ মুঠ ১৬২ খন মেচত ২,৯৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা হাৰ্দিকে ৮২ টা উইকেট দখল কৰিছে । এই সময়ত তেওঁৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৪৬.২৮ ।
ইফালে ২০১৯ চনত অৰ্শ্বদ্বীপ সিঙৰ আইপিএলত অভিষেক ঘটিছিল । বিগত ৮ টা ছিজনত পঞ্জাব দলটোত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পেচাৰ হিচাপে অৰ্শ্বদ্বীপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ৮ টা ছিজনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিঙে ফ্ৰেঞ্চাইজি সলনি কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত যোগদান কৰিছে । আইপিএলৰ ৯৬ খন মেচত ১১১ টা উইকেট দখল কৰি তেওঁ পঞ্জাবৰ আটাইতকৈ সফল বলাৰ আছিল ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে, "অৰ্শ্বদ্বীপৰ নতুন বলৰ সৈতে আগতীয়াকৈ উইকেট দখল কৰা আৰু অন্তিম অভাৰবোৰত হেঁচাত বলিং কৰাৰ ক্ষমতাই তেওঁক পঞ্জাবৰ বলিং আক্ৰমণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বলাৰ কৰি তুলিছে ।
২০২৫ চনৰ আইপিএলত তেওঁ ২১ টা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ ছিজনত ১৪ টা উইকেট দখল কৰিছিল । তেওঁৰ গতি আৰু ইনিংছৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বলিং কৰাৰ ক্ষমতাই মুম্বাইৰ বলিং আক্ৰমণত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
IND vs NZ: বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় এদিনীয়া বাতিল, নিউজীলেণ্ডৰ শৃংখলা জয়ৰ আশা নিৰ্বাপিত