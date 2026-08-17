এৰ'বিক জিমনাষ্টিকত স্বৰ্ণ পদকেৰে ইতিহাস ৰচিলে মণিপুৰৰ অৰিহাই
প্রত্যাহ্বানৰ মাজতো এছিয়ান এৰ'বিক জিমনাষ্টিক চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিল মণিপুৰৰ তনয়া অৰিহা পাংগামবাম । উৎকণ্ঠা-উত্তেজনাৰে টিভিত খেল উপভোগ কৰিছিল অৰিহাৰ পৰিয়ালে ৷
By ANI
Published : August 17, 2026 at 1:51 PM IST
ইম্ফল : ফিলিপাইনছৰ টাগাইটাই চিটিত অনুষ্ঠিত দশম এছিয়ান এৰ'বিক জিমনাষ্টিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ একক শাখাত মণিপুৰৰ অৰিহা পাংগামবামে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৰিহাৰ এই প্ৰদৰ্শনে তেওঁৰ পৰিয়াললৈ অপৰিসীম আনন্দৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পিতৃ পাংগামবাম আখেলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ পিতৃ আখেলোৱে কন্য়াই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কিদৰে উৎকণ্ঠা আৰু উত্তেজনাৰে টিভিত খেল উপভোগ কৰিছিল সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিছে ।
#WATCH | Imphal, Manipur: Gymnast Ariha Pangambam bags gold medal in the senior individual women’s category at the 10th Asian Aerobic Gymnastics Championships, held in Tagaytay City, Philippines. pic.twitter.com/19zPOadbxi— ANI (@ANI) August 16, 2026
উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত দশম এছিয়ান এৰ'বিক জিমনাষ্টিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ছিনিয়ৰ ব্যক্তিগত মহিলা শাখাত অৰিহাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৰিহাৰ সাফল্য় প্ৰসংগত আখেলোৱে কয় যে তেওঁৰ পৰিয়ালে কন্য়াই এটা পদক পোৱাটো নিশ্চিত আছিল বুলি ভাবিছিল যদিও শীৰ্ষস্থান দখল কৰিব বুলি আশা কৰা নাছিল ।
আখেলোৱে এইদৰে কয়, "আমি টেলিভিছনত তেওঁৰ খেল চাইছিলো । এই সম্প্ৰচাৰৰ সময়ত মোৰ কন্য়াই অংশগ্ৰহণ কৰাত আমি উদ্বিগ্ন আৰু অস্থিৰ হৈ পৰিছিলো । তেওঁৰ সাফল্য়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নিশ্চিত আছিলো যে পদক লাভ কৰিব; কিন্তু আমি বিজয়ী হোৱাৰ আশা কৰা নাছিলো । যেতিয়া তেওঁ বিজয়ী হৈছিল তেতিয়া আমাৰ হৃদয় আনন্দৰে উপচি পৰিছিল ।"
আখেলোৱে কয় যে ৰাজ্যত সঘনাই হৈ থকা বন্ধ আৰু বিঘিনি ঘটা বাবে অৰিহাৰ প্ৰশিক্ষণ এক প্ৰকাৰ প্রত্যাহ্বান হৈ পৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ অনুশীলনৰ সময়সূচীৰ ওপৰতো পৰে । তেওঁ কয়, "সঘনাই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা আৰু মণিপুৰৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্রত্যাহ্বান আহি পৰিছিল । এই বিঘিনিয়ে তেওঁৰ অনুশীলনৰ সময়সূচী যথেষ্ট প্রভাৱিত কৰিছে । সান্ধ্য়আইনৰ সময়তো আমি পুৱাৰ ভাগত জিমনেছিয়ামটো খোলা থকাৰ সময়ত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ।"
আখেলোৱে কন্য়াক জিমনাষ্ট হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু এনে সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহাৰ প্ৰশিক্ষক অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা যুমনাম ৰঞ্জনকো কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে । ঘুমান লম্পকত অৰিহাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া ৰঞ্জন হৈছে ভাৰতীয় জিমনাষ্টিক ফেডাৰেচন (জিএফআই) আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জিমনাষ্টিক ফেডাৰেচনৰ অনুমোদিত আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বিচাৰক।আখেলোৱে কয় যে তেওঁৰ কন্য়াই শীৰ্য পৰ্যায়লৈকে সাফল্য় অব্য়াহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
গৌৰৱান্বিত পিতৃগৰাকীয়ে অৰিহাই বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্রতিযোগিতাত চেম্পিয়ন হ'ব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোৰ কন্য়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ, অলিম্পিক আৰু বিশ্ব গেমছত চেম্পিয়ন হোৱাৰ আকাংক্ষা পুহি ৰাখিছো ।"
লগতে পঢ়ক:খেলপথাৰতেই খেলুৱৈৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰশিক্ষকৰ মৃত্যু
অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা
কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাৰ শিৰত বিজয়ৰ মুকুট