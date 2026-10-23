এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম দ্বিশতক অৰ্জন হেৰী ব্ৰুকৰ, কোন কোন খেলুৱৈৰ নামত আছে দ্বিশতকৰ অভিলেখ ?

এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম দ্বিশতক অৰ্জন হেৰী ব্ৰুকৰ, কোন কোন খেলুৱৈৰ নামত আছে দ্বিশতকৰ অভিলেখ ?
বৃহস্পতিবাৰে পাকিস্তানৰ ৰাৱালপিণ্ডিত অনুষ্ঠিত এখন মেচত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ইংলেণ্ডৰ বেটাৰ হেৰী ব্ৰুকে ৷ ১১৪ টা বলত ২০০ ৰাণ কৰে ব্ৰুকে ৷
Published : October 23, 2026 at 3:01 PM IST
গুৱাহাটী: সময় যিমানেই আগবাঢ়িছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত সিমানেই নতুন নতুন অভিলেখ ৰচনা হ’বলৈ ধৰিছে ৷ এসময়ত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত শতক কোবোৱাটো একোজন খেলুৱৈৰ বাবে সপোন আছিল ৷
কিন্তু এতিয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেটতো দ্বিশতক কোবোৱা দেখা গৈছে বহু কেইজন খেলুৱৈয়ে ৷ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰেই আৰম্ভ কৰিছিল এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্বিশতক ৷ তাৰ পাছত আন বহুকেইজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু বিদেশী খেলুৱৈয়েও এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্বিশতক সম্পূৰ্ণ কৰা দেখা গৈছে ৷
England skipper Harry Brook smashes the fastest-ever ODI double hundred in Rawalpindi 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/JGhoSogFPq— ICC (@ICC) October 22, 2026
বৃহস্পতিবাৰে পাকিস্তানৰ ৰাৱালপিণ্ডিত অনুষ্ঠিত এখন মেচত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ইংলেণ্ডৰ বেটাৰ হেৰী ব্ৰুকে ৷ এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম দ্বিশতক সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতীয় বেটাৰ শুভমন গিলৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে ব্ৰুকে ৷ ১১৪ টা বলত ২০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰি এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হয় ইংলিছ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ।
মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে যোৱা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে খেলা এদিনীয়া মেচখনত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিলে ১১৭ টা বলত দ্বিশতক অৰ্জন কৰি দ্ৰুততম দ্বিশতক কোবোৱা খেলুৱৈৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ খেলখনত ব্ৰুকে শুভমন গিলৰ সেই অভিলেখ ভংগ কৰে । ব্ৰুকে ইনিংছটোত ১০ টা ছিক্সাৰ আৰু ২১ টা চাৰি কোবায় ।
First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0— ICC (@ICC) October 22, 2026
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰথমটো দ্বিশতক
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় মহাতাৰকা তথা ক্ৰিকেটৰ ভগৱান খ্যাত শচীন টেণ্ডুলকাৰে প্ৰথম দ্বিশতক অৰ্জন কৰিছিল বুলি সকলোৱে কয় ৷ কিন্তু যদি সামগ্ৰিকভাৱে চোৱা যায় তেন্তে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বপ্ৰথম দ্বিশতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈগৰাকী হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ বেলিণ্ডা ক্লাৰ্ক ৷ ১৯৯৭ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰত মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ এখন মেচত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত ২২৯ ৰাণ কৰি অভিলেখ ৰচিছিল বেলিণ্ডা ক্লাৰ্কে ।
পুৰুষৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত প্ৰথমটো দ্বিশতক আছে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নামত । শচীনে ২০১০ চনৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গোৱালিয়ৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ১৪৭ টা বলত অপৰাজিত ২০০ ৰাণ কৰিছিল । সেই ইনিংছটোত টেণ্ডুলকাৰে তিনিটা ছিক্সাৰ আৰু ২৫ টা চাৰি কোবাইছিল ।
এদিনীয়াত সৰ্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্ক’ৰ
ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা হিটমেন খ্যাত ৰোহিত শৰ্মাই এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক’ৰ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ গঢ়িছে ৷ ৰোহিতৰ নামত তিনিটাকৈ এদিনীয়া দ্বিশতক আছে ৷
২০১৩ চনৰ ২ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো দ্বিশতক অৰ্জন কৰিছিল ৰোহিতে ৷ সেই ইনিংছটোত ৰোহিতে ১২ টা চাৰি আৰু ১৬ টা ছিক্সাৰ কোবাইছিল । মুঠ ১৫৮ টা বল খেলি ৰোহিতে ২০৯ ৰাণ কৰে ।
তাৰ পিছতে ২০১৪ চনৰ ১৩ নৱেম্বৰত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ২৬৪ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে ৰোহিতে । এয়া বৰ্তমানলৈকে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ এখন মেচত এজন ক্ৰিকেটাৰৰ সৰ্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্ক’ৰ ৷ উক্ত ইনিংছটোত ৰোহিতে ৩৩ টা চাৰি আৰু ৯ টা ছিক্সাৰ কোবায় । ১৭৩ টা বলত ৰোহিতে ২৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
২০১৭ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত মোহালিত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ তৃতীয়টো দ্বিশতক কোবায় হিটমেন ৰোহিত শৰ্মাই । মুঠ ১৫৩ টা বল খেলি ১৩ টা চাৰি আৰু ১২ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ২০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয় ৰোহিত শৰ্মা । এদিনীয়া ক্ৰিকেটত তিনিটাকৈ দ্বিশতক কোবোৱা পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ বেটাৰ হৈছে হিটমেন ৰোহিত শৰ্মা ।
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্বিশতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈসকল
- শচীন টেণ্ডুলকাৰ (ভাৰত): ২০০ (১৪৭)
- বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ (ভাৰত): ২১৯ (১৪৯)
- ৰোহিত শৰ্মা (ভাৰত): ২০৯ (১৫৮), ২৬৪ (১৭৩) আৰু ২০৮ (১৫৩)
- ক্ৰীচ গেইল (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ): ২১৫ (১৪৭)
- মাৰ্টিন গাপ্টিল (নিউজীলেণ্ড): ২৩৭ (১৬৩)
- ফখৰ জামান (পাকিস্তান): ২১০ (১৫৬)
- ঈশান কিষাণ (ভাৰত): ২১০ (১৩১)
- শুভমন গিল (ভাৰত): ২২৩ (১৩৩) আৰু ২০৮ (১৪৯)
- গ্লেন মেক্সৱেল (অষ্ট্ৰেলিয়া): ২০১ (১২৮)
- পাথুম নিশাংক (শ্ৰীলংকা): ২১০ (১৩৯)
- হেৰী ব্ৰুক (ইংলেণ্ড): ২০২ (১১৬)
বৃহস্পতিবাৰৰ খেলখনত অৱশ্যে হেৰী ব্ৰুকৰ দ্বিশতক অথলে যায় ৷ ইংলেণ্ডে প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাক ৪৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল যদিও শ্ৰীলংকাই ৪৯.৫ অভাৰত ৮ টা উইকেটৰ বিনিময়ত জয়লাভ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ হৈ অভিস্কা ফাৰ্ণাণ্ডোৱে ৯৭(৮৩) ৰাণ, পৱন ৰথনায়কেই ১৩০(১০৬) ৰাণ, দাছুন শানকাই ৯৭(৫০) ৰাণ আৰু জেনিথ লিয়াংগেই ৬১(২৭) ৰাণৰ বৰঙণি যোগায় ।
লগতে পঢ়ক: নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচতে ভাৰতে ৰচিলে ইতিহাস