ডব্লিউ পি এল ২০২৬: দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দুৰ্দান্ত জয়

ডব্লিউ পি এল ২০২৬: দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দুৰ্দান্ত জয়
অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছৰ সহায়ত মেচখনত এম আয়ে সাত উইকেট বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
Published : January 14, 2026 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ : চলিত উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সংস্কৰণত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ক্ৰমাগত তৃতীয়টো বিজয় সাব্যস্ত কৰে । মঙলবাৰে নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল স্প’ৰ্টছ একাডেমী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মেচত হৰমনপ্ৰীত বাহিনীয়ে গুজৰাট জায়েণ্টছক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছৰ সহায়ত এম আয়ে এক হাইস্ক'ৰিং মেচৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি টুৰ্ণামেণ্টখনৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰে ।
১৯৩ ৰাণৰ এক বৃহৎ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি এম আয়ে ইনিংছৰ আৰম্ভণিতে দলৰ দুই অ’পেনাৰ জি কমলিনী আৰু হেলী মেথিউছৰ উইকেট হেৰুৱায় । এটা সময়ত দলৰ স্ক'ৰ আছিল দুই উইকেটত ৩৭ ৰাণ । কিন্তু সেই সময়ত উইকেটলৈ অহা অমনজোত কৌৰ (৪০) আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰে দলৰ ক্ষতি মেৰামতি কৰাৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি লয় ।
তৃতীয় উইকেটত এই যুটিটোৱে ৪৪ বলত ৭২ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ে । অমনজোত কৌৰ আউট হোৱাৰ পিছত ক্ৰিজলৈ অহা নিকোলা কেৰীয়ে ইয়াৰ পিছত এম আইৰ অধিনায়কৰ সৈতে যুটি বান্ধি দলৰ বিজয়ৰ ভেটি গঢ়ে ।
কেৰীয়ে এম আইৰ অধিনায়কৰ সৈতে মাত্ৰ ৪৩ বলত ৮৪ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ে । বিশেষকৈ ইনিংছৰ ১৬ নং অ'ভাৰটো বিজয়ী দলটোৰ বাবে নিৰ্ণায়ক হৈ পৰে । কিয়নো এই অ'ভাৰটোত কেৰীয়ে ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । অৱশ্যে এই লক্ষ্য ভেদ কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে হৰমনপ্ৰীত কৌৰে । হৰমনপ্ৰীতে ১৬৫.১২ আকৰ্ষণীয় ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে অপৰাজিত ৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, কেৰীয়েও ২৩টা বলত ৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলৰ বিজয়ত বৰঙনি আগবঢ়াই অপৰাজিত থাকে ।
মেচখনৰ আৰম্ভণিতে টছত জয়ী হোৱাৰ পিছত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে জি জিক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । জি জিৰ বেটাৰসকলৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাত গুজৰাটে এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উইকেটৰক্ষক বেটাৰে মাত্ৰ ২৬টা বলত ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক এক সুদৃঢ় আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে । তেওঁৰ ইনিংছটোত আছিল তিনিটা বাউণ্ডেৰী আৰু এটা ছয় ।
আনহাতে, কণিকা আহুজায়ো ১৮টা বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে জৰ্জিয়া ৱেৰেহামে অপৰাজিত ৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক এক উচ্চ স্ক'ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ।
কিন্তু ইনিংছৰ শেষৰ ফালে ভাৰতী ফুলমালিৰ বিধ্বংসী বেটিঙে জি জিক ২০০ ৰাণৰ কাষ চপাত সহায় কৰে আৰু এক আকৰ্ষণীয় ইনিংছেৰে দৰ্শকক ৰোমাঞ্চ প্ৰদান কৰে । ভাৰতী ফুলমালিয়ে মাত্ৰ ১৫টা বলত ২৪০ আকৰ্ষণীয় ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই দলটোৱে ১৯০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত ২০ অ'ভাৰত মেচখন ৫ উইকেটত ১৯২ ৰাণত সমাপ্ত কৰে ।
আনহাতে, এম আইৰ হৈ শ্ববনম ইছমাইলে নিৰ্ধাৰিত ৪ অ'ভাৰত মাত্ৰ ২৫ ৰাণৰ বিনিময়ত এটা উইকেট দখল কৰি আটাইতকৈ ইকনমিকেল তথা সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।