ETV Bharat / sports

সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ

৩৭ বছৰীয়া কৌৰে ভাৰতক ৫খন টেষ্ট, ৫১খন এদিনীয়া আৰু ১৫৫খন টি-২০ত নেতৃত্ব দিছিল ।

HARMANPREET KAUR
অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 12:02 PM IST

|

Updated : October 6, 2026 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ কেইদিনমান পিছতেই অনুৰাগীক আচৰিত কৰি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ হৰমনপ্ৰীত কৌৰে সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে । ৩৭ বছৰীয়া হৰমনপ্ৰীতে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে।

এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি হৰমনপ্ৰীতে লিখিছে, "আজি মই সকলো ফৰ্মেটতে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছো । এয়া মোৰ বাবে কোনো সহজ সিদ্ধান্ত নহয় ।" অধিনায়ক হিচাপে তেওঁ এছিয়ান গেমছত ভাৰতক একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ৩৭ বছৰীয়া কৌৰে ভাৰতক ৫খন টেষ্ট, ৫১খন এদিনীয়া আৰু ১৫৫খন টি-২০ত নেতৃত্ব দিছিল ।

লগতে পঢ়ক:এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : পাকিস্তানক ১৯ ৰাণত হৰুৱাই স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা ১৯ টালৈ বঢ়ালে ভাৰতে

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত

Last Updated : October 6, 2026 at 12:11 PM IST

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
HARMANPREET KAUR CAPTAINCY
এছিয়ান গেমছ
ৰমনপ্ৰীত কৌৰ
HARMANPREET KAUR QUIT CAPTAINCY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.