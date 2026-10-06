সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ
৩৭ বছৰীয়া কৌৰে ভাৰতক ৫খন টেষ্ট, ৫১খন এদিনীয়া আৰু ১৫৫খন টি-২০ত নেতৃত্ব দিছিল ।
Published : October 6, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 12:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ কেইদিনমান পিছতেই অনুৰাগীক আচৰিত কৰি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ হৰমনপ্ৰীত কৌৰে সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে । ৩৭ বছৰীয়া হৰমনপ্ৰীতে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে।
এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি হৰমনপ্ৰীতে লিখিছে, "আজি মই সকলো ফৰ্মেটতে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছো । এয়া মোৰ বাবে কোনো সহজ সিদ্ধান্ত নহয় ।" অধিনায়ক হিচাপে তেওঁ এছিয়ান গেমছত ভাৰতক একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ৩৭ বছৰীয়া কৌৰে ভাৰতক ৫খন টেষ্ট, ৫১খন এদিনীয়া আৰু ১৫৫খন টি-২০ত নেতৃত্ব দিছিল ।
India are on the lookout for a new captain following the decision by Harmanpreet Kaur to step down from the position across all formats 👀 Details 👇 https://t.co/Nmj2xtyKXK— ICC (@ICC) October 6, 2026
News Alert! Long-serving Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur steps down from her position in all formats. This is not an easy decision. It carries years of memories, emotions, sacrifices: Harmanpreet on stepping down from captaincy. https://t.co/5Uibd0c4FR— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
লগতে পঢ়ক:এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : পাকিস্তানক ১৯ ৰাণত হৰুৱাই স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা ১৯ টালৈ বঢ়ালে ভাৰতে