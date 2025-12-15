কোনেও কৰিব নোৱৰা কাম কৰি দেখুৱালে হাৰ্দিকে, ইতিহাস ৰচি হ’ল ভাৰতৰ ১ নম্বৰ খেলুৱৈ
ইতিহাস সৃষ্টি কৰি এক অনন্য অভিলেখৰ গৰাকী হ’ল হাৰ্দিক । তৃতীয়খন টি-২০ ত এটা উইকেট লৈ বিশেষ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰে হাৰ্দিকে ৷
Published : December 15, 2025 at 7:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা অল ৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ধৰ্মশালাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন টি-২০ মেচত ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই মেচখনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই বলিং কৰি এটা উইকেট লৈ বিশেষ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰে ৷ টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা তেওঁ একমাত্ৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ৷
হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই সৃষ্টি কৰে ইতিহাস
দৰাচলতে ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই বেটিং কৰি থকাৰ সময়তে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ভাৰতৰ হৈ সপ্তম অভাৰত বলিং কৰিবলৈ আহে ৷ তেওঁ অভাৰৰ শেষৰ বলত জিতেশ শৰ্মাই ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ (৯)ক কেচ ধৰিছিল ৷
💯 and COUNTING 👌— BCCI (@BCCI) December 14, 2025
Congratulations to Hardik Pandya on completing 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/AJZYgMAHc0#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/i1c0GdYUiy
এই উইকেটৰ জৰিয়তে হাৰ্দিকে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ হৈ ১০০ সংখ্যক উইকেট সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই আৰ্শদীপ সিং আৰু যশপ্ৰিত বুমৰাহৰ পিছত ভাৰতৰ হৈ টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয়ত ১০০টা উইকেট দখল কৰা তৃতীয়জন বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ইয়াৰ লগতে হাৰ্দিকে আন এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে ৷
এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ
টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এহেজাৰতকৈ অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ, ১০০ৰো অধিক ছয় কৰা, ১০০ উইকেট দখল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আৰু বিশ্বৰ চতুৰ্থজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ তেওঁৰ পূৰ্বে ছিকন্দৰ ৰাজা (জিম্বাবুৱে), মহম্মদ নবী (আফগানিস্তান), আৰু বীৰনদীপ সিং (মালয়েছিয়া) ই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ৷
Players with 1,000 runs and 100 wickets in T20IS :

1) Shakib Al Hasan 🇧🇩

2) Mohammad Nabi 🇦🇫

3) Sikandar Raza 🇿🇼

4) Virandeep Singh 🇲🇾

5) Hardik Pandya 🇮🇳
1) Shakib Al Hasan 🇧🇩
2) Mohammad Nabi 🇦🇫
3) Sikandar Raza 🇿🇼
4) Virandeep Singh 🇲🇾
5) Hardik Pandya 🇮🇳
Now, Hardik Pandya has joined the Elite List with 1370 runs and 100 wickets in T20I 🔥 pic.twitter.com/RALAGt4k3t
টি-২০ত ১০০০ তকৈ অধিক ৰাণ, ১০০ ছয়, ১০০ উইকেট দখল কৰা খেলুৱৈ
- ছিকন্দৰ ৰাজা
- মহম্মদ নবী
- বীৰনদীপ সিং
- হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া
ইফালে দেওবাৰৰ খেলখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ১০ উইকেটৰ বিনিময়ত ১১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰত ১৫.৫ অভাৰত ৩ উইকেট হেৰুৱাই ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ মাৰ্ক্ৰামে ৬১ ৰাণৰ ইনিংছৰে সৰ্বাধিক স্ক’ৰাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে আৰ্শদীপ সিঙে ৪ অভাৰত ১৩ ৰাণত ২ উইকেট দখল কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে ৷
