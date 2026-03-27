প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা পাণ্ডিয়াৰ, ৱাংখেড়েৰ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক কৰিলে পুৰস্কৃত

প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা পাণ্ডিয়াৰ, ৱাংখেড়েৰ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক কৰিলে পুৰস্কৃত
বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ৱাংখেড়েত বেটিঙৰ অনুশীলন কৰিছিল পাণ্ডিয়াই । সেই সময়ত গ্ৰাউণ্ডষ্টাফে যথেষ্ট সমৰ্থন কৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰে ।
Published : March 27, 2026 at 8:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : খেলপথাৰত আক্ৰমণাত্মক অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে জনাজাত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই কথা দি কথা ৰাখিলে । মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি পাণ্ডিয়াই মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰিলে । দুমাহ পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাই ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক পুৰস্কৃত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল । এক বিশেষ সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক পাণ্ডিয়াৰ এই মহানুভৱতাৰ বিষয়ে জনাইছে । সূত্ৰটোৱে কোৱা মতে তেওঁ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক তেওঁলোকৰ অবিৰত সমৰ্থনৰ বাবে সন্মান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পূৰ্বে দক্ষিণ মুম্বাইৰ আইকনিক ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই নেটত অনুশীলন কৰিছিল । তাৰ পিছত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলে খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল । বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে হাৰ্দিকে গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে গোটেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সহায়ৰ বাবে পুৰস্কৃত কৰিব ।
আনহাতে হাৰ্দিক আৰু ৱাংখেড়েৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্কও আছে । কিয়নো তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ষ্টেডিয়ামত নিয়মীয়াকৈ খেলি আহিছে । সম্ভৱতঃ সেইবাবেই ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ডষ্টাফৰ সৈতে পাণ্ডিয়াৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে । কিন্তু এজন প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট প্ৰশাসকে অৱশ্যে হাৰ্দিকৰ এই পদক্ষেপক নিয়মীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰশাসকগৰাকীয়ে কয় যে ক্ৰিকেটাৰসকলে গ্ৰাউণ্ডষ্টাফক পুৰস্কৃত কৰাটো এটা নিয়মীয়া কাম । অৱশ্যে এই খবৰে পাণ্ডিয়াৰ অনুৰাগীসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে । তেওঁলোকে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক প্ৰশংসাও কৰিছে ।
আচলতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এনে ধৰণৰ পদক্ষেপৰ বাবে পৰিচিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ শৈশৱৰ প্ৰশিক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙক এখন বাহন উপহাৰ দিছিল ।
আগন্তুক ইণ্ডিয়া প্ৰিমিয়াৰ লীগতো সোঁহাতৰ পেচাৰ তথা অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব । কিয়নো তেওঁৰ নেতৃত্বত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে আন এক আই পি এল খিতাপ দখল কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
