ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা ফিফা বিশ্বকাপ; ২০২৬ বৰ্ষত কি কি মেগা ক্ৰীড়া ইভেণ্ট আছে

২০২৫ বৰ্ষৰ দৰে ২০২৬ বৰ্ষতো কেইবাটাও ডাঙৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

SPORTS EVENT IN 2026
ফিফা বিশ্বকাপ (বাওঁফালে) আৰু টি-২০ বিশ্বকাপ (Getty Images & AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 2, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২০২৫ বৰ্ষটো আছিল ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এক স্মৰণীয় বৰ্ষ । কেইবাটাও দলে এই বৰ্ষটোত খিতাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচে । ২০২৫ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতীয়ে ক্ৰিকেট দলে চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এল খিতাপ দখল কৰে । বছটোৰ শেষৰ ফালে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে আই চি চি এদিনীয়া বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

কিন্তু ২০২৬ বৰ্ষটোতো কেইবাটাও ডাঙৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য হৈছে ক্ৰিকেটত টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ফুটবলত ফিফা বিশ্বকাপ । ২০২৬ বৰ্ষটোত অনুষ্ঠিত হ'বলগা মুখ্য ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ওপৰত এক আলোকপাত ।

আই চি চি ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপ

২০২৬ চনৰ আৰম্ভণি আই চি চি ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব পুৰুষ বিশ্বকাপেৰে হ'ব । এই টুৰ্ণামেণ্টত মুঠ ১৬টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই টুৰ্ণামেণ্ট ১৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ জিম্বাব'ৱে আৰু নামিবিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ

আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ অহা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৮ মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব । এই টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজক হৈছে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা । এইবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০টা গলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । দলকেইটাক চাৰিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে ।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

ফুটবলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট ফিফা বিশ্বকাপো ২০২৬ বৰ্ষতে অনুষ্ঠিত হ'ব । ১১ জুনৰ পৰা ২৯ জুলাইলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগা এইবাৰৰ ফিপা বিশ্বকাপৰ আয়োজক হৈছে আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকো । প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৪৮টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব।

পুৰুষ হকী বিশ্বকাপ

ষষ্ঠদশ পুৰুষ হকী বিশ্বকাপো এই বছৰে অনুষ্ঠিত হ'ব । এই প্ৰতিযোগিতা ১৪ আগষ্টৰ পৰা ৩০ আগষ্টলৈ বেলজিয়াম আৰু নেদাৰলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিশ্বকাপ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হকী ফেডাৰেচনে আয়োজন কৰে ।

আই পি এল

ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আই পি এল ২০২৬ৰ তাৰিখ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই যদিও পূৰ্বৰ দৰে এই টুৰ্ণামেণ্ট মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এই ক্ৰিকেট লীগত ১০টা ফ্ৰেন্সাইজীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দল গঠন কৰিছে ।

শীতকালীন অলিম্পিক

এই বছৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ইটালীৰ মিলান আৰু ক'ৰ্টিনাত শীতকালীন অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

উইম্বলডন )টেনিছ)

উইম্বলডন হৈছে টেনিছৰ এক বিশ্বজনীন টুৰ্ণামেণ্ট । বিশ্বৰ তাৰকা টেনিছ খেলুৱৈসকলে এই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰে । উইম্বলডনৰ আয়োজন ইংলেণ্ডে কৰিব । এই টুৰ্ণামেণ্ট ২৯ জুনৰ পৰা ১২ জুলাইললৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ।

অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন (টেনিছ)

অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই টুৰ্ণামেণ্ট অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবোৰ্ণত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

ইউ ই এফ এ চেম্পিয়নছ লীগ ফাইনেল

ফুটবলৰ ইউ ই এফ এ চেম্পিয়নছ লীগৰ ফাইনেল ৩০ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মেচখন হাংগেৰীৰ বুডাপেষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

আই চি চি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ

জুন-জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব আই চি চি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ । এইবাৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ আয়োজক হৈছে ইংলেণ্ড ।

শীতকালীন পেৰা অলিম্পিক

শীতকালীন পেৰা অলিম্পিক ৬ মাৰ্চৰ পৰা ১৫ মাৰ্চলৈ ইটালীৰ মিলানত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ৰাইজ;বলিউডৰ 'বাদশ্বাহ' শ্বাহৰুখ খানক সনা হৈছে ক'লা ৰং, দিয়া হৈছে সকীয়নি
লগতে পঢ়ক :ভাত-ভৰি নাথাকিলে কি হ'ল, অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰে পায়েলে কৰিলে অসাধ্য সাধন

TAGGED:

HAPPY NEW YEAR 2026
SPORTS IN 2026
ইটিভি ভাৰত অসম
ICC T20 WORLD CUP
SPORTS EVENT IN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.