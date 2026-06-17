ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: অভিষেক মেচতেই আৰ্লিং হালেণ্ডৰ চমক, ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত বিজয়ী নৰৱে

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: অভিষেক মেচতেই আৰ্লিং হালেণ্ডৰ চমক, ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত বিজয়ী নৰৱে
১৯৮৬ চনত অভিষেক ঘটোৱা ইৰাকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছে বিশ্বকাপত ।
Published : June 17, 2026 at 11:22 AM IST
ফক্সব’ৰ : ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ প্ৰথমখন মেচতেই দুৰ্দান্ত খেলেৰে উজলিল নৰৱে । বষ্টনৰ অক্সব’ৰ’ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ 'আই'ৰ মেচখনত ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত নৰৱেই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নৰৱেৰ এই বিজয়ৰ নায়ক আছিল আৰ্লিং হালেণ্ড ।
মানচেষ্টাৰ চিটিৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰ্লিং হালেণ্ডে ভৰিৰ যাদুৰে দুবাৰকৈ বল প্ৰৱেশ কৰায় ইৰাকৰ নেটত । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনিত অভিষেক বিশ্বকাপৰ প্ৰথম মেচতেই দুটা গ’ল দি নৰৱেক ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লত জয়লাভ কৰাত বিশেষ বৰঙনি যোগায় । খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধত হালেণ্ডে ইৰাকৰ গ’লৰক্ষক জালাল হাছানক পৰাভূত কৰি গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ।
Chosen by the fans: Erling Haaland, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ELaueyLcHO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
নৰৱেৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীৰ বাবে এয়া আছিল ৫৬ আৰু ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল । উল্লেখ্য় যে ১৯৯৮ চনত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত নৰৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৬ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল । নৰৱেৰ এই সাফল্য়ৰ দুবছৰ পিচত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰ্লিং হালেণ্ডে আজি দেশৰ বাবে হৈ পৰিল বিজয়ৰ নায়ক ।
That was inevitable 🧘#FIFAWorldCup https://t.co/uatiYDWdto pic.twitter.com/SS25bGpYxT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
Two goals on Erling Haaland's #FIFAWorldCup debut 🇳🇴 pic.twitter.com/jPoHGblYcd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
এই মেচখনত ৭৬ মিনিটত অডেগাৰ্ডৰ কৰ্ণাৰ কিকত লিঅ’ অষ্টিগাৰ্ডে তৃতীয়টো গ’ল দিবলৈ সক্ষম । আৰ্লিং হালেণ্ডে প্ৰথমটো গ'ল দিয়াৰ পিচত ইৰাকৰ ফৰৱাৰ্ড আয়মেন হুছেইনে সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও ইয়াৰ পিচতেই নৰৱেই দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শন কৰে । ইৰাকৰ হৈ হুছেইনৰ এইটো আছিল ৩৪ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল ।
An opening match win for Norway 🇳🇴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
যোৱা এপ্ৰিলত ইৰাকৰ বিশ্বকাপৰ অন্তিমখন কোৱালিফাইং মেচত বলিভিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিজয়ী গ’লটোৱে দেশখনক ৪৮টা দলৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে ১৯৮৬ চনত অভিষেক ঘটোৱা ইৰাকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ, আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ
এমবাপেৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ইৰাণৰ প্ৰথমখন খেল ড্ৰ’ত সমাপ্ত, আন মেচবোৰৰ ফলাফল কি হ’ল ?