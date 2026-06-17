ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: অভিষেক মেচতেই আৰ্লিং হালেণ্ডৰ চমক, ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত বিজয়ী নৰৱে

১৯৮৬ চনত অভিষেক ঘটোৱা ইৰাকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছে বিশ্বকাপত ।

FIFA World Cup 2026
ইৰাক আৰু নৰৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচত নিজৰ দলৰ দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়াৰ পিছত সতীৰ্থৰ সৈতে উল্লাস নৰৱেৰ আৰ্লিং হালেণ্ডৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ফক্সব’ৰ : ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ প্ৰথমখন মেচতেই দুৰ্দান্ত খেলেৰে উজলিল নৰৱে । বষ্টনৰ অক্সব’ৰ’ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ 'আই'ৰ মেচখনত ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত নৰৱেই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নৰৱেৰ এই বিজয়ৰ নায়ক আছিল আৰ্লিং হালেণ্ড ।

মানচেষ্টাৰ চিটিৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰ্লিং হালেণ্ডে ভৰিৰ যাদুৰে দুবাৰকৈ বল প্ৰৱেশ কৰায় ইৰাকৰ নেটত । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনিত অভিষেক বিশ্বকাপৰ প্ৰথম মেচতেই দুটা গ’ল দি নৰৱেক ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৪-১ গ’লত জয়লাভ কৰাত বিশেষ বৰঙনি যোগায় । খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধত হালেণ্ডে ইৰাকৰ গ’লৰক্ষক জালাল হাছানক পৰাভূত কৰি গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ।

নৰৱেৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীৰ বাবে এয়া আছিল ৫৬ আৰু ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল । উল্লেখ্য় যে ১৯৯৮ চনত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত নৰৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৬ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল । নৰৱেৰ এই সাফল্য়ৰ দুবছৰ পিচত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰ্লিং হালেণ্ডে আজি দেশৰ বাবে হৈ পৰিল বিজয়ৰ নায়ক ।

এই মেচখনত ৭৬ মিনিটত অডেগাৰ্ডৰ কৰ্ণাৰ কিকত লিঅ’ অষ্টিগাৰ্ডে তৃতীয়টো গ’ল দিবলৈ সক্ষম । আৰ্লিং হালেণ্ডে প্ৰথমটো গ'ল দিয়াৰ পিচত ইৰাকৰ ফৰৱাৰ্ড আয়মেন হুছেইনে সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও ইয়াৰ পিচতেই নৰৱেই দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শন কৰে । ইৰাকৰ হৈ হুছেইনৰ এইটো আছিল ৩৪ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল ।

যোৱা এপ্ৰিলত ইৰাকৰ বিশ্বকাপৰ অন্তিমখন কোৱালিফাইং মেচত বলিভিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিজয়ী গ’লটোৱে দেশখনক ৪৮টা দলৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে ১৯৮৬ চনত অভিষেক ঘটোৱা ইৰাকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ, আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ

এমবাপেৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ইৰাণৰ প্ৰথমখন খেল ড্ৰ’ত সমাপ্ত, আন মেচবোৰৰ ফলাফল কি হ’ল ?

TAGGED:

FIFA 2026
নৰৱে
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.