অলিম্পিক-কেন্দ্ৰিক উচ্চমানৰ ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰলৈ অগ্ৰসৰ গুৱাহাটী; ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগ-আই আই এছৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টা

অলিম্পিক-কেন্দ্ৰিক উচ্চমানৰ ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰলৈ অগ্ৰসৰ গুৱাহাটী; ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগ-আই আই এছৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টা
ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগ আৰু আই আই এছৰ এক যুটীয়া পদক্ষেপত গুৱাহাটী অলিম্পিককেন্দ্ৰিক অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
By ANI
Published : January 15, 2026 at 1:47 PM IST
গুৱাহাটী : অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে (ডি এছ ৱাই ডব্লিউ) ইনস্পায়াৰ ইনষ্টিটিউট অব স্প’ৰ্টৰ (আই আই এছ) সহযোগত গুৱাহাটীত এটা হাই-পাৰফৰ্মেন্স ছেটেলাইট স্প’ৰ্টছ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আই আই এছৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, এইটো ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এক আন্তঃগাঁথনিগত অভিজাত ক্ৰীড়া পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ ।
এই কেন্দ্ৰটোৱে এথলেটিকছ, আৰ্ছাৰী, টাইকোৱাণ্ডো, টেবুল টেনিছ, লন টেনিছ, দবা আৰু সাঁতোৰকে ধৰি সাতবিধ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক ক্ৰীড়াৰ মাজেৰে উচ্চ প্ৰদৰ্শনৰ পদক্ষেপক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব । লগতে ইয়াত খেলুৱৈ চিনাক্তকৰণ, প্ৰশিক্ষণ বিকাশ আৰু ভাৰতৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ এক দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰদৰ্শন পথৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
এই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে আই আই এছৰ সহযোগত এথলেটিকছ, আৰ্ছাৰী আৰু টাইকোৱাণ্ডোক সহায় কৰা হ’ব । ইয়াৰ ফলত অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানসম্পন্ন প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু বিশ্বজনীন কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞৰ আগমন ঘটিব ।
এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ জৰিয়তে কেৱল প্ৰতিভাসম্পন্ন এথলিটক চিনাক্ত কৰায়ে নহয়, ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এক শক্তিশালী, আত্মনিৰ্ভৰ প্ৰশিক্ষণ পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাও আন এক উদ্দেশ্য ।
এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই কয়, "অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য আৰু জনজাতীয় অঞ্চলত । ইনস্পায়াৰ ইনষ্টিটিউট অব স্প'ৰ্টৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনলৈ বিশ্বজনীন প্ৰশিক্ষক বিশেষজ্ঞতা আৰু উচ্চ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থা লৈ আহিব বিচাৰিছো । একে সময়তে আমাৰ নিজৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাক শক্তিশালী কৰি আছো । এই সহযোগিতাই খেলুৱৈ আৰু প্ৰশিক্ষকসকলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে স্পষ্ট, পূৰ্বপৰিকল্পিত পথৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ই অসমক উত্তৰ-পূবৰ ভিতৰত এক উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব, যিয়ে ভাৰতৰ অলিম্পিক যাত্ৰাত অৰিহণা যোগাব ।"
আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ব এথলেটিকছ আন্তঃগাঁথনিৰ অধীনত জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষকসকলক উন্নীতকৰণৰ বাবে অন-গ্ৰাউণ্ড আৰু হাইব্ৰিড লাৰ্নিং ফৰ্মেটৰ সংমিশ্ৰণেৰে এক গাঁথনিগত অসম ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষক অভিমুখিতা আৰু উন্নয়নৰ পদক্ষেপেৰে আৰম্ভ হ’ব । এই পদক্ষেপ আই আই এছৰ জ্যেষ্ঠ বিশেষজ্ঞৰ সহযোগত লোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যুৱ এথলেটিক প্ৰতিভাক চিনাক্ত আৰু বিকাশৰ বাবে এক কেন্দ্ৰীভূত প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত টাইকোৱাণ্ডো আৰু আৰ্ছাৰী কাৰ্যসূচীয়ে অসমৰ উচ্চ কাৰ্যক্ষম পৰিৱেশতন্ত্ৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব, প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ শিবিৰ আৰু উন্নত মাষ্টাৰক্লাছৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ খেলুৱৈ আৰু প্ৰশিক্ষকসকলক বিশ্বজনীন আৰু অলিম্পিক পৰ্যায়ৰ বিশেষজ্ঞৰ নিৰ্দেশনাত একত্ৰিত কৰা হ’ব ।
আনহাতে, টাইকোৱাণ্ডোৱে অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থাৰ স্পষ্ট পথৰ সন্ধান দিয়াৰ লগতে আঞ্চলিক যুদ্ধ ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থান দিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে আৰ্ছাৰী কাৰ্যসূচীয়ে বিশেষকৈ জনজাতীয় আৰু গ্ৰাম্য সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীসকলৰ মাজত যুৱ প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ আৰু প্ৰশিক্ষণত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । ইয়াৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰতিভাৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পদক জয়ৰ সম্ভাৱনা দুয়োটায়ে সমৰ্থন লাভ কৰিব ।
ইনস্পায়াৰ ইনষ্টিটিউট অব স্প’ৰ্টৰ (আই আই এছ) অধ্যক্ষ মণীষা মালহোত্ৰাই কয়, "ইনস্পায়াৰ ইনষ্টিটিউট অব স্প'ৰ্টত আমাৰ গুৰুত্ব হৈছে গাঁথনিগত, উচ্চ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে উৎকৃষ্টতাক আগবঢ়াই নিয়া । ডি এছ ৱাই ডব্লিউ অসমৰ সহযোগত আমি অলিম্পিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষক বিশেষজ্ঞতা, অত্যাধুনিক ক্ৰীড়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰমাণিত উন্নয়ন আন্তঃগাঁথনি ৰাজ্যখনলৈ আনিছো । এই উপগ্ৰহীয় কেন্দ্ৰটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গুণমান উন্নত কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । খেলুৱৈ আৰু প্ৰশিক্ষকসকলৰ অভিজাত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে স্পষ্ট পথৰ সৃষ্টি কৰা আৰু বিশ্বৰ উত্তম পদ্ধতিৰ সৈতে মিলাই অসমত থকা প্ৰতিভাসকলৰ বাবে এক বহনক্ষম প্লেটফৰ্ম গঢ়ি তোলা ।"
আগন্তুক কেইমাহমানত সমগ্ৰ গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য স্থানত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগে লগে এই উপগ্ৰহীয় কেন্দ্ৰটোৱে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া পৰিচয়ক উন্নীত কৰাত, আঞ্চলিক প্ৰতিভাৰ মঞ্চ শক্তিশালী কৰাত, ভাৰতৰ অলিম্পিক ভৱিষ্যতত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৰিহণা যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।