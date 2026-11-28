তৃতীয় গুৱাহাটী মাৰাথন: যান-বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা, মহানগৰীত কোন পথেৰে যাব পাৰিব ?
দেওবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই দৌৰ...
Published : November 28, 2026 at 4:02 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মাৰাথনৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ বাবে মহালগৰীক নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে । দেওবাৰে পুৱা ৫ বজাত সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই মাৰাথন সুকলমে সম্পন্ন কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে যাতায়তত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
গুৱাহাটী মাৰাথনক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ২৯ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মাৰাথনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুৱা ৩ বজাৰ পৰা দৌৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে যান-বাহন চলাচলত এই নিষেধাজ্ঞা বলৱৎ থাকিব ।
অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া মাৰাথনখন ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জালুকবাৰীস্থিত এপ’ল’এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা খানাপাৰাৰ লালমাটিলৈকে বিস্তৃত হ’ব ।
যান-বাহনৰ সুচল চলাচল, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ যাতায়াত আৰু পথচাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনা অনুসৰি এপ’ল’এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা লালমাটিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭ৰ উত্তৰ দিশৰ মূল পথছোৱাত কোনো বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব । আনহাতে, খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী বাহনসমূহে পূৰ্বৰ দৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিজা পথেদি চলাচল কৰিব পাৰিব ।
জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী বাহনসমূহে এপ’ল’এক্সেল কেয়াৰলৈকে মূল পথেদি আহিব পাৰিব । তাৰ পাছত উত্তৰ দিশৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডেৰে লালমাটিলৈ গৈ পুনৰ মূল পথেদি খানাপাৰা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব লাগিব । তদুপৰি এপ’ল’ এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা লালমাটিলৈকে উত্তৰ দিশৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত বিপৰীত দিশেৰে বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।
গড়চুকৰ পৰা লালমাটি পইণ্টলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মূল পথ আৰু ছাৰ্ভিচ ৰোড সম্পূৰ্ণৰূপে 'ন’ পাৰ্কিং জ’ন' হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবেও পৃথক যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
জালুকবাৰী দিশৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে এপ’ল’ এক্সেল কেয়াৰলৈকে মূল পথেদি আহি তাৰ পৰা উত্তৰ দিশৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডেৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হ’ব লাগিব ।
আনহাতে, খানাপাৰা দিশৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ সন্মুখলৈকে মূল পথেদি আহি দক্ষিণ দিশৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডেৰে লখৰা উৰণ সেতুৰ তলত ইউ-টাৰ্ণ লৈ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।
প্ৰতিযোগীসকলৰ বাহন পাৰ্কিঙৰ বাবে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ভিতৰত আৰু অসম বিদ্যুৎ গ্ৰীড কৰ্প’ৰেচন লিমিটেডৰ চৌহদত নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেন্স, জীৱনদায়িনী ঔষধ কঢ়িওৱা বাহন, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা বাহন, স্কুল বাছ, গাখীৰ কঢ়িওৱা বাহন আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাহনক ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ 'উল্লাস ইন জে'ইল' শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীলৈ স্কচ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা