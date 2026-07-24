ইম্ফললৈ পুনৰ ঘূৰি আহিল ডুৰাণ্ড কাপৰ উন্মাদনা
ইম্ফলত গ্ৰুপ 'ডি'ত ট্ৰাউ এফচি, নেৰোকা এফচি,ভাৰতীয় নৌসেনা, এফচি ৰায়েংদৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Published : July 24, 2026 at 11:36 AM IST
তেজপুৰ: এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি তথা ভাৰতৰ অন্যতম সন্মানীয় ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ২৫ জুলাইৰ পৰা ২৩ আগষ্টলৈ ভাৰতৰ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ কলকাতাৰ লগতে ইম্ফল, শ্বিলং, গুৱাহাটী আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে । ভাৰতীয় ফুটবলৰ অন্য়তম প্ৰাণকেন্দ্ৰ মণিপুৰৰ ইম্ফলত ইয়াকে লৈ ফুটবল অনুৰাগীৰ মাজত উৎসাহো বৃদ্ধি পাইছে । ইম্ফলত প্ৰতিযোগিতামূলক খেলসমূহ ২৮ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰ ইম্ফলত মুঠ চাৰিটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
মণিপুৰৰ ক্ৰীড়া সংস্কৃতিত ফুটবলৰ এক বিশেষ স্থান আছে । দশক ধৰি ৰাজ্যখনে অসংখ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ, প্ৰশিক্ষক আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ খেলুৱৈ উপহাৰ দিছে । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিকাশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতালৈকে মণিপুৰৰ অৱদান ভাৰতীয় ফুটবলত অতুলনীয় ।
এইসন্দৰ্ভত অল মণিপুৰ ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰিকৰী অধ্যক্ষ টিএইচ ইবোটোম্বী সিঙে কয়,"বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি থাকিলেও ফুটবলৰ বিকাশত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । এছ'চিয়েশ্যনে নিয়মীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতা আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে যাতে খেলুৱৈসকলে নিয়মিতভাৱে খেলিবলৈ আৰু দক্ষতা উন্নত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।"
অল মণিপুৰ ফুটবল এছ'চিয়েশ্ব'নৰ কাৰিকৰী অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু কয়," ১৯৭৩ চনৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেচনৰ সৈতে সংযুক্ত অল মণিপুৰ ফুটবল এছ'চিয়েশ্ব'নে বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত মণিপুৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগ, মণিপুৰ ষ্টেট লীগ, জ্যেষ্ঠ মহিলা ফুটবল লীগ, এএমএফএ কাপ, উইনাৰ্ছ কাপ, ফুটচাল প্ৰতিযোগিতা আৰু বিভিন্ন বয়সভিত্তিক চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিছে । তদুপৰি তৃণমূল পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ, ৰেফাৰী শিক্ষা আৰু খেলুৱৈ বিকাশৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় । ভাৰতীয় ফুটবলত মণিপুৰৰ সাফল্য ঈৰ্ষণীয় । ৰাজ্যখনে জ্যেষ্ঠ মহিলা ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ সৰ্বাধিক ২৪বাৰ জয় কৰাৰ উপৰি জুনিয়ৰ আৰু ছাব-জুনিয়ৰ শাখাত একাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ দখল কৰিছে । লগতে সন্তোষ ট্ৰফী জয় কৰি ৰাজ্যখনে নিজৰ সমৃদ্ধ ফুটবল ঐতিহ্যৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে ।"
বৰ্তমান এআইএফএফৰ কেন্দ্ৰীভূত পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থাত মণিপুৰত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ নিবন্ধিত খেলুৱৈ আৰু ৫৮৬টা সংযুক্ত ক্লাব আৰু একাডেমী আছে । ৰাজ্যখনত ৬৬খন ফুটবল খেলপথাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহু খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
ইবোটোম্বীয়ে কয়, “বিগত তিনিবছৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতিৰ মাজতো মণিপুৰৰ ফুটবলত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । আমি নিয়মীয়াকৈ খেলুৱৈৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি আহিছো । হিংসা এটা পৃথক বিষয়; কিন্তু ফুটবল সম্পূৰ্ণ পৃথক । ৰাজ্যৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো ফুটবলৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে; কিন্তু এই হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰ পৰা কুকি সম্প্ৰদায়ৰ বহুতে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই ।"
উল্লেখ্য যে, ১৮৮৮ চনত আৰম্ভ হোৱা ডুৰাণ্ড কাপ প্ৰথম ছিমলাত হৈছিল আৰু ৫২ বছৰ ছিমলাতে ই চলি আহিছিল । তাৰ পাছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ডুৰাণ্ড কাপৰ খেলসমূহ । এইবাৰ ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ পুনৰ ভাৰতীয় ফুটবলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মণিপুৰৰ ইম্ফললৈ উভতি আহিছে ।
ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপৰ ট্ৰফী ৰাজ্যত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ফুটবলপ্ৰেমীসকলৰ মাজত উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে। মণিপুৰত ফুটবল কেৱল এটা খেল নহয়, ই ৰাজ্যখনৰ সংস্কৃতি আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
এই উপলক্ষে যোৱা ২১ জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনী খেলৰ লগতে আগন্তুক খেলসমূহৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে ১৩৫ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো দললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনে খেলুৱৈসকলৰ ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱ, দলীয় সমন্বয় আৰু উৎকৃষ্ট ফুটবল প্ৰতিভাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব। ভাৰতীয় জ্যেষ্ঠ আৰু জুনিয়ৰ মহিলা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ খেলুৱৈসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এখন বিশেষ মহিলা প্ৰদৰ্শনী মেচ অনুষ্ঠিত হয় ।
ইম্ফলত গ্ৰুপ 'ডি'ৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই গ্ৰুপত ট্ৰাউ এফ চি, নেৰোকা এফ চি, ভাৰতীয় নৌসেনা, এফ চি ৰায়েংদৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
খেল: ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ট্ৰফী মুকলি কৰিলে মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে