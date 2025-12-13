ETV Bharat / sports

কলংকিত কলকাতা: ফুটবলৰ চহৰতেই 'ফুটবলৰ ৰাজকুমাৰে' দেখিলে অনুৰাগীৰ ক্ষোভ

মেছিক নেদেখি ক্ষোভিত অনুৰাগী ৷ তাৰকাখেলুৱৈগৰাকীৰ সমূখতে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ষ্টেডিয়াম ৷ কৰ্তন কৰা হ’ল মেছিৰ কলকাতা ভ্ৰমণসূচীৰ সময় ৷

LIONEL MESSI IN INDIA
ফুটবলৰ চহৰতেই 'ফুটবলৰ ৰাজকুমাৰে' দেখিলে অনুৰাগীৰ ক্ষোভ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:14 PM IST

হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত লিয়নেল মেছিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় ৷ আৰ্জেণ্টিনাৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ আভাস পাবলৈ বৃহৎসংখ্যক অনুৰাগী সমবেত হৈছিল যদিও কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটোৰ অপব্যৱস্থাপনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷

মেছিয়ে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ হাত জোকাৰি ৰাইজক সম্ভাষণ জনায় আৰু তাৰ পিছত প্ৰীতি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময় কৰ্তন কৰা হয় ৷ অনুৰাগীসকলে অনুষ্ঠানটোৰ অপব্যৱস্থাপনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷ ষ্টেডিয়ামত সমবেত হোৱা লোকসকলে ৰাজনীতিবিদ আৰু পৰিচালনাক সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁলোকে খেলপথাৰলৈ বটল দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ অনুৰাগীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে মেছিক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অসুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ৷

ফুটবলৰ চহৰতেই 'ফুটবলৰ ৰাজকুমাৰে' দেখিলে অনুৰাগীৰ ক্ষোভ (ETV Bharat)

অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ অনুৰাগীৰ

একাংশ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় তাৰকাখেলুৱৈগৰাকীক চাবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু আন একাংশ দৰ্শকে বেৰিকেড ভাঙি পানীৰ বটল দলিয়াই ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰে ৷ আন একাংশ অনুৰাগীয়ে আকৌ কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামতো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ৷

তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীৰ সমূখতে অনুৰাগীয়ে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (ETV Bharat)

অনুৰাগীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে যে মেছিয়ে মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰে আৰু মন্ত্ৰী আৰু ৰাজনীতিবিদে তেওঁক ঘেৰি ধৰে । তদুপৰি তেওঁ এটাও কিক বা পেনাল্টি লোৱা নাছিল আৰু বহুতে মেছিক এক পলকো চোৱাত ব্যৰ্থ হয় ।

টিকটৰ বাবে ৪,৫০০ৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ধন দিয়া অনুৰাগীয়ে ফাইবাৰগ্লাছৰ আসনসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় ।

এজন ক্ষুব্ধ অনুৰাগী অজয় ​​শ্বাহে পি টি আইক কয়, "ইয়াত এগিলাচ শীতল পানীয়ৰ দাম ১৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকা, তথাপিও আমি মেছিৰ আভাসো ধৰিব পৰা নাছিলো । মানুহে তেওঁক চাবলৈ এমাহৰ দৰমহা খৰচ কৰিছিল । মই টিকটৰ বাবে ৫,০০০ টকা দি মোৰ পুত্ৰক লৈ আহিছিলো মেছিক চাবলৈহে, ৰাজনীতিবিদক নহয় । আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে চেলফি লৈছিল, আৰু ইয়াৰ বাবে মেনেজমেণ্ট দায়ী ।

আন এজন অনুৰাগীয়ে এ এন আইক কয় যে মেছিক ভি ভি আই পিয়ে ঘেৰি ধৰিছিল ।

"নূন্যতম টিকটৰ দাম আছিল ৫ হাজাৰ আৰু ভি ভি আই পিয়ে মেছিক কিয় ঘেৰি ধৰিছিল ? আমি তেওঁক দেখাও নাপালোঁ ৷ আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল ? মই একো নাজানো । সকলোৱে বৰ খং কৰিছিল ৷ আমি ধন ঘূৰাই বিচাৰো ।"

লিয়নেল মেছিৰ কৃতিত্ব

ফুটবল জগতত মেছিৰ এই কৃতিত্বৰ বাবেই মেছিৰ জনপ্ৰিয়তা । তেওঁ ইউ এফ এ চেম্পিয়নছ লীগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, ফিফা বিশ্বকাপ আদিৰ সন্মান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বেলন ডি অ’ৰ আৰু ফিফাৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ খেলুৱৈকে ধৰি বহুতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে । বহু বছৰ ধৰি এফ চি বাৰ্চিলোনাৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে কাম কৰি তেওঁ বৰ্তমান আমেৰিকাৰ মেজৰ লীগ ছকাৰ (এম এল এছ)ত ইণ্টাৰ মিয়ামিৰ হৈ খেলি আছে । ফুটবল জগতত তেওঁৰ কৃতিত্বৰ বাবে ভাৰতকে ধৰি বিশ্বজুৰি তেওঁৰ বিপুল অনুৰাগী আছে ।

মেছিৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি (ETV Bharat)

মেছিৰ ভাৰত ভ্ৰমণ

ভাৰতৰ চাৰিখন চহৰ ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে পুৱতি নিশা কলকাতাত উপস্থিত হয় লিয়নেল মেছি ৷ ১৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৫ ডিচেম্বৰলৈ তেওঁ কলকাতা, হায়দৰাবাদ, মুম্বাই আৰু দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিব ৷ আজি ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামৰ কাৰ্যসূচীৰ পাছত বিয়লি তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হ’ব আৰু তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেবন্ত ৰেড্ডীৰ সৈতে এখন মেচত অংশ ল’ব ৷

Last Updated : December 13, 2025 at 2:14 PM IST

GOAT INDIA TOUR 2025
CHAOTIC SCENES IN KOLKATA
ইটিভি ভাৰত অসম
সম্পাদকৰ পচন্দ

