কলংকিত কলকাতা: ফুটবলৰ চহৰতেই 'ফুটবলৰ ৰাজকুমাৰে' দেখিলে অনুৰাগীৰ ক্ষোভ
মেছিক নেদেখি ক্ষোভিত অনুৰাগী ৷ তাৰকাখেলুৱৈগৰাকীৰ সমূখতে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ষ্টেডিয়াম ৷ কৰ্তন কৰা হ’ল মেছিৰ কলকাতা ভ্ৰমণসূচীৰ সময় ৷
Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 2:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত লিয়নেল মেছিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় ৷ আৰ্জেণ্টিনাৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ আভাস পাবলৈ বৃহৎসংখ্যক অনুৰাগী সমবেত হৈছিল যদিও কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটোৰ অপব্যৱস্থাপনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
মেছিয়ে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ হাত জোকাৰি ৰাইজক সম্ভাষণ জনায় আৰু তাৰ পিছত প্ৰীতি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময় কৰ্তন কৰা হয় ৷ অনুৰাগীসকলে অনুষ্ঠানটোৰ অপব্যৱস্থাপনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷ ষ্টেডিয়ামত সমবেত হোৱা লোকসকলে ৰাজনীতিবিদ আৰু পৰিচালনাক সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁলোকে খেলপথাৰলৈ বটল দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ অনুৰাগীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে মেছিক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অসুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ৷
অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ অনুৰাগীৰ
একাংশ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় তাৰকাখেলুৱৈগৰাকীক চাবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু আন একাংশ দৰ্শকে বেৰিকেড ভাঙি পানীৰ বটল দলিয়াই ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰে ৷ আন একাংশ অনুৰাগীয়ে আকৌ কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামতো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ৷
অনুৰাগীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে যে মেছিয়ে মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰে আৰু মন্ত্ৰী আৰু ৰাজনীতিবিদে তেওঁক ঘেৰি ধৰে । তদুপৰি তেওঁ এটাও কিক বা পেনাল্টি লোৱা নাছিল আৰু বহুতে মেছিক এক পলকো চোৱাত ব্যৰ্থ হয় ।
টিকটৰ বাবে ৪,৫০০ৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ধন দিয়া অনুৰাগীয়ে ফাইবাৰগ্লাছৰ আসনসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " the minimum price of the ticket was 5 thousand, and why were the vvips around messi? we couldn't even see him... why weren't the police taking action? i don't know anything. everyone was furious... we… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/HGG1OHSoo8— ANI (@ANI) December 13, 2025
এজন ক্ষুব্ধ অনুৰাগী অজয় শ্বাহে পি টি আইক কয়, "ইয়াত এগিলাচ শীতল পানীয়ৰ দাম ১৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকা, তথাপিও আমি মেছিৰ আভাসো ধৰিব পৰা নাছিলো । মানুহে তেওঁক চাবলৈ এমাহৰ দৰমহা খৰচ কৰিছিল । মই টিকটৰ বাবে ৫,০০০ টকা দি মোৰ পুত্ৰক লৈ আহিছিলো মেছিক চাবলৈহে, ৰাজনীতিবিদক নহয় । আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে চেলফি লৈছিল, আৰু ইয়াৰ বাবে মেনেজমেণ্ট দায়ী ।
আন এজন অনুৰাগীয়ে এ এন আইক কয় যে মেছিক ভি ভি আই পিয়ে ঘেৰি ধৰিছিল ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " it is very disappointing that after paying such a hefty amount. they had 50 people around him, and we could not even get a glimpse of him for once... he just waved a couple of times, and that's it." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/GZmpkehdIX— ANI (@ANI) December 13, 2025
"নূন্যতম টিকটৰ দাম আছিল ৫ হাজাৰ আৰু ভি ভি আই পিয়ে মেছিক কিয় ঘেৰি ধৰিছিল ? আমি তেওঁক দেখাও নাপালোঁ ৷ আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল ? মই একো নাজানো । সকলোৱে বৰ খং কৰিছিল ৷ আমি ধন ঘূৰাই বিচাৰো ।"
লিয়নেল মেছিৰ কৃতিত্ব
ফুটবল জগতত মেছিৰ এই কৃতিত্বৰ বাবেই মেছিৰ জনপ্ৰিয়তা । তেওঁ ইউ এফ এ চেম্পিয়নছ লীগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, ফিফা বিশ্বকাপ আদিৰ সন্মান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বেলন ডি অ’ৰ আৰু ফিফাৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ খেলুৱৈকে ধৰি বহুতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে । বহু বছৰ ধৰি এফ চি বাৰ্চিলোনাৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে কাম কৰি তেওঁ বৰ্তমান আমেৰিকাৰ মেজৰ লীগ ছকাৰ (এম এল এছ)ত ইণ্টাৰ মিয়ামিৰ হৈ খেলি আছে । ফুটবল জগতত তেওঁৰ কৃতিত্বৰ বাবে ভাৰতকে ধৰি বিশ্বজুৰি তেওঁৰ বিপুল অনুৰাগী আছে ।
মেছিৰ ভাৰত ভ্ৰমণ
ভাৰতৰ চাৰিখন চহৰ ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে পুৱতি নিশা কলকাতাত উপস্থিত হয় লিয়নেল মেছি ৷ ১৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৫ ডিচেম্বৰলৈ তেওঁ কলকাতা, হায়দৰাবাদ, মুম্বাই আৰু দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিব ৷ আজি ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামৰ কাৰ্যসূচীৰ পাছত বিয়লি তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হ’ব আৰু তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেবন্ত ৰেড্ডীৰ সৈতে এখন মেচত অংশ ল’ব ৷
