গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬: লাভলীনা-নীৰজ-মীৰাবাঈ চানুৰ দৰে খেলুৱৈৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি
বিশ্বৰ ৭৪ খন দেশৰ ৩ হাজাৰোধিক প্ৰতিযোগীয়ে নিজৰ নিজৰ বিভাগত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জনৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
Published : July 23, 2026 at 3:09 PM IST
গ্লাছগ' (স্কটলেণ্ড): আৰম্ভ হ'ল কমনৱেল্থ গেমছ । এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ভাৰতৰ সকলো তাৰকা খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ' চহৰত ২০২৬ বৰ্ষৰ কমনৱেল্থ গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব । ২৩ জুলাইৰ পৰা ২ আগষ্টলৈকে এই প্ৰতিযোগিতা চলিব । ইয়াত বিশ্বৰ ৭৪ খন দেশৰ ৩ হাজাৰোধিক প্ৰতিযোগীয়ে নিজৰ নিজৰ বিভাগত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জনৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
এইবাৰৰ কমনৱেল্থ গেমছত ১০টা বিভাগত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ১২৫ জনীয়া এথলিটৰ ভাৰতীয় দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাই, জেভলিনত নীৰজ চোপ্ৰা, ভাৰোত্তোলনত মীৰাবাঈ চানুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকা খেলুৱৈ নিজ নিজ ক্ৰীড়া বিভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে ২০১৮ চনৰ কমনৱেল্থ গেমছত নীৰজ চোপ্ৰাই স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া ৰাজ্যত কমনৱেল্থ গেমছ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু বৰ্ধিত ব্যয়ৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ পৰা ৰাজ্যখন আঁতৰি যোৱাত কমনৱেল্থ গেমছৰ ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল । ইয়াৰ পিছত এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ বাবে গ্লাছগ'ৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । ২০১৪ চনত সফলতাৰে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্কটিছ চহৰখনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে । ১৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ব্যয় ২০২২ চনত বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাতকৈ প্ৰায় ৬০ শতাংশ কম ।
২০০২ চনৰ মানচেষ্টাৰ কমনৱেল্থ গেমছৰ পিছৰ পৰা ভাৰতে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ পদক তালিকাত শ্ৰেষ্ঠ পাঁচটা স্থান দখল কৰি আহিছে । কিন্তু এইবাৰ ভাৰতে এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাটো বহুত কঠিন হ'ব ।
মল্লযুঁজ, বেডমিণ্টন, টেবুল টেনিছ আৰু শ্বুটিং এই বিভাগকেইটা এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত নথকাৰ বাবে ভাৰতৰ পদক জয়ৰ আশা প্ৰভাৱিত হ'ব । চাৰি বছৰ পূৰ্বে বাৰ্মিংহামত ভাৰতে জয় কৰা ৬১টা পদকৰ ভিতৰত ২৫টা কেৱল এইকেইটা বিভাগৰ পৰাই আহিছিল । যাৰবাবে এইবাৰৰ কমনৱেল্থ গেমছ ভাৰতৰ বাবে অতি প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা হ'ব । এইবাৰ ইয়াৰ স্থান পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে এথলেটিকছ, বক্সিং আৰু ভাৰোত্তোলনৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব । ভাৰতে ২২ মেডেল ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সৰ্বাধিক ৩২ জনীয়া এথলেটিকছ দল প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো সকলো বিভাগৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দল ।
এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজেতা নীৰজ চোপ্ৰাৰ ওপৰত । এইবাৰ তেওঁ প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদকৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হিচাপে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । বৰ্তমান শ্ৰীলংকান জেভলিন থ্ৰৱাৰ ৰুমেথ থাৰাংগা পুৰুষ শাখাত অতি ভাল ফৰ্মত আছে । তেওঁ যোৱা মাহত ৰোম ডায়মণ্ড লীগত ৯২.৬২ মিটাৰ দলিয়াই জয়ী হৈছিল । আনহাতে, পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন আৰ্ছাদ নাদিমো পদকৰ দৌৰত আছে । কিন্তু তথাপিও নীৰজ চোপ্ৰাক এতিয়াও পদকৰ দাবীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
নীকজ চোপ্ৰাৰ উপৰি ভাৰতীয় ওখ জাঁপৰ খেলুৱৈ সৰ্বেশ কুশাৰে, দীঘল জাঁপৰ খেলুৱৈ মূৰলী শ্ৰীশংকৰ, ট্ৰিপল জাঁপৰ খেলুৱৈ প্ৰবীণ চিত্তৱেল আৰু ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলেৰ পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা দলৰ পৰায়ে পদকৰ আশা কৰা হৈছে । বাৰ্মিংহামত ভাৰতীয় এথলেটিকছ দলটোৱে ৮টা পদক জয় কৰিছিল । কিন্তু এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতা ইমান সহজ নহ'ব । কমনৱেল্থ গেমছত সাধাৰণতে পদক জয়ৰ নিশ্চিতি থকা ভাৰোত্তোলনত এইবাৰো মীৰাবাঈ চানুৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ।
৩১ বছৰীয়া মণিপুৰী কন্যাগৰাকীয়ে কমনৱেল্থ গেমছত স্বৰ্ণ পদকৰ হেট্ৰিক দখলৰ লক্ষ্যৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব । তেওঁ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক লাভৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ । কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈৰ ড'প টেষ্টত পজিটিভ অহাৰ বাবে এই বিভাগৰ দলটো ১১ জন সদস্যলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ পদক জয়ৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে, বক্সিঙত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ (৭৫ কেজি) ওপৰত । তেওঁ নিজৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে পদক বিজয়ৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।
ইফালে ৫৭ কেজি শাখাত বৰ্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন জেছমিন লোম্বোৰিয়াই বাৰ্মিংহামত জয় কৰা ব্ৰঞ্জৰ পদকতকৈ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব । আনহাতে, এছিয়ান চেম্পিয়ন প্ৰীতি পাৱাৰ (৫৪ কেজি), সাক্ষী চৌধুৰী (৫১ কেজি) আৰু অৰিন্ধতী চৌধুৰীও (৭০ কেজি) মহিলা শাখাত ভাৰতৰ হৈ পদক জয়ৰ প্ৰবল দাবীদাৰ । পুৰুষ দলৰ হৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব অভিজ্ঞ নৰেন্দ্ৰ বেৰৱাল (৯০ কেজিৰ ওপৰৰ) আৰু বিশ্বকাপৰ পদক বিজয়ী শচীন সিৱাছে (৬০ কেজি) । দুয়োগৰাকীয়ে পদক তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় লন বল দলটোৱে বাৰ্মিংহামত দেখুওৱা যাদু পুনৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই বিভাগত মহিলা দলটোৱে স্বৰ্ণ পদক আৰু পুৰুষ দলটোৱে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচিছিল । ভাৰতৰ পেৰা এথলিটসকলৰ পৰাও উন্নত ফলাফল লাভৰ আশা কৰা হৈছে । এইবাৰৰ কমনৱেল্থ গেমছত ছয়টা বিভাগত পেৰা ইভেণ্টছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।